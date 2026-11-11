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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 09:23

Arda Güler İspanya'da gündem oldu! Hakemle konuşması yayınlandı: Davranışı büyük beğeni topladı

İspanyol devi Real Madrid'in deplasmanda Valencia'yı 3-0 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan milli futbolcumuz Arda Güler, kusursuz performansıyla maçın kahramanı oldu. Genç yıldız, sahadaki bu harika oyununun yanı sıra maçın hakemine karşı sergilediği dürüst fair-play hareketiyle de dikkatleri üzerine çekti. Hakem kameralarına yansıyan bu örnek centilmenlik anı, kısa sürede tüm İspanya'da geniş yankı uyandırarak büyük takdir topladı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Arda Güler İspanya'da gündem oldu! Hakemle konuşması yayınlandı: Davranışı büyük beğeni topladı
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 09:23

'da heyecan devam ederken, milli gururumuz İspanyol kamuoyunu bir kez daha kendine hayran bıraktı. 'in deplasmanda 'yı 3-0 gibi net bir skorla geçtiği mücadeleye damga vuran genç yıldız, attığı gol ve yaptığı asistle maçın kahramanı olurken, hakemle arasında geçen diyalog kısa sürede ülke basınının ve taraftarların en çok konuşulan konuğu haline geldi.

Arda Güler İspanya'da gündem oldu! Hakemle konuşması yayınlandı: Davranışı büyük beğeni topladı

HAKEM KAMERASI HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

liginde hakemlere takılan özel kameralar sayesinde maç içindeki kritik anlar ve ses kayıtları taraftarlarla paylaşılmaya devam ediyor. Bu kapsamda yayınlanan son görüntülerde, Arda Güler'in Valencia deplasmanında sergilediği muazzam centilmenlik gözler önüne serildi.

Arda Güler İspanya'da gündem oldu! Hakemle konuşması yayınlandı: Davranışı büyük beğeni topladı

Karşılaşma sırasında yaşanan tartışmalı bir pozisyonun ardından hakemin yanına giden milli futbolcunun, "Penaltı değildi. Az kalsın bana vuruyordu ama penaltı değildi" diyerek pozisyonu hakeme dürüstçe anlattığı kameralara yansıdı. Genç oyuncunun bu dürüst ve örnek davranışı, sahadaki rekabetin ötesinde sportmenliğin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Arda Güler İspanya'da gündem oldu! Hakemle konuşması yayınlandı: Davranışı büyük beğeni topladı

İSPANYOL BASININDAN VE TARAFTARLARDAN ALKIŞ YAĞMURU

Kısa sürede sosyal medyada ve İspanyol spor basınında geniş yankı uyandıran bu video, taraftarların büyük beğenisini topladı. Real Madrid cephesinde sergilediği harika futbolla teknik heyet ve taraftarların sevgisini kazanan Arda Güler, hakeme karşı gösterdiği bu şeffaf ve centilmen tutum sayesinde rakiplerinin bile takdirini kazandı.

Arda Güler İspanya'da gündem oldu! Hakemle konuşması yayınlandı: Davranışı büyük beğeni topladı

Sahadaki yeteneklerinin yanı sıra karakteriyle de Türk futbolunu gururlandırmaya devam eden milli yıldızımız, İspanya'daki kariyer basamaklarını hem sportif başarısı hem de bu tarz örnek hareketleriyle sağlam bir şekilde tırmanmayı sürdürüyor.

Arda Güler İspanya'da gündem oldu! Hakemle konuşması yayınlandı: Davranışı büyük beğeni topladı
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#arda güler
#İspanya
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#Futbol
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