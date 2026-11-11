Arda Güler İspanya'da gündem oldu! Hakemle konuşması yayınlandı: Davranışı büyük beğeni topladı

LaLiga'da heyecan devam ederken, milli gururumuz Arda Güler İspanyol futbol kamuoyunu bir kez daha kendine hayran bıraktı. Real Madrid'in deplasmanda Valencia'yı 3-0 gibi net bir skorla geçtiği mücadeleye damga vuran genç yıldız, attığı gol ve yaptığı asistle maçın kahramanı olurken, hakemle arasında geçen diyalog kısa sürede ülke basınının ve taraftarların en çok konuşulan konuğu haline geldi.

HAKEM KAMERASI HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

İspanya liginde hakemlere takılan özel kameralar sayesinde maç içindeki kritik anlar ve ses kayıtları taraftarlarla paylaşılmaya devam ediyor. Bu kapsamda yayınlanan son görüntülerde, Arda Güler'in Valencia deplasmanında sergilediği muazzam centilmenlik gözler önüne serildi.

Karşılaşma sırasında yaşanan tartışmalı bir pozisyonun ardından hakemin yanına giden milli futbolcunun, "Penaltı değildi. Az kalsın bana vuruyordu ama penaltı değildi" diyerek pozisyonu hakeme dürüstçe anlattığı kameralara yansıdı. Genç oyuncunun bu dürüst ve örnek davranışı, sahadaki rekabetin ötesinde sportmenliğin ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

İSPANYOL BASININDAN VE TARAFTARLARDAN ALKIŞ YAĞMURU

Kısa sürede sosyal medyada ve İspanyol spor basınında geniş yankı uyandıran bu video, taraftarların büyük beğenisini topladı. Real Madrid cephesinde sergilediği harika futbolla teknik heyet ve taraftarların sevgisini kazanan Arda Güler, hakeme karşı gösterdiği bu şeffaf ve centilmen tutum sayesinde rakiplerinin bile takdirini kazandı.

Sahadaki yeteneklerinin yanı sıra karakteriyle de Türk futbolunu gururlandırmaya devam eden milli yıldızımız, İspanya'daki kariyer basamaklarını hem sportif başarısı hem de bu tarz örnek hareketleriyle sağlam bir şekilde tırmanmayı sürdürüyor.