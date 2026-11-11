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 | Serhat Yıldız
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Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş’ın yargılandığı bahis davasında yeni gelişme!

Süper Lig devi Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş ile Kongre Üyesi Ersen Dikmen’in yargılandığı "futbolda bahis" davasında duruşma savcısının mütalaa hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar verildi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 12:32
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 12:34

Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş hakkında 17 yıl 10 aya kadar hapis cezası talep edilen davanın üçüncü duruşması, 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş’ın yargılandığı bahis davasında yeni gelişme!

Tutuksuz sanık Yandaş’ın katılmadığı duruşmada ağabeyi ve avukatları hazır bulundu. Diğer sanık Ersen Dikmen de duruşmaya katılmazken, avukatları da duruşmada yer aldı.

AVUKATLARINDAN BERAAT TALEBİ

Mert Hakan Yandaş’ın avukatları, müvekkillerine yöneltilen suçlamaların somut delillerle ortaya konulmadığını savundu. Yandaş’ın avukatı, Yandaş’ın cep telefonunda yapılan incelemede yasal bahis uygulamalarına giriş yapıldığına dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirterek bu hususun müvekkili lehine değerlendirilmesini talep etti. Ersen Dikmen’in avukatları da müvekkillerinin beraatini istedi.

Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş’ın yargılandığı bahis davasında yeni gelişme!

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, dosyanın esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması amacıyla duruşma savcısına gönderilmesine karar verdi. Duruşma, 27 Ocak 2027 tarihine ertelendi.

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#İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesi
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