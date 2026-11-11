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 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
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GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 10:17
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GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 10:19

Vincenzo Italiano için Napoli iddiası! İtalyan hoca açıklamıştı: 'Platonik bir sevgi...'

Beşiktaş teknik direktörü Vincenzo Italiano hakkında Çizme basını bomba bir iddiayı gündeme taşıdı. İtalyan çalıştırıcının siyah-beyazlılara imza attıktan hemen sonra Napoli başkanıyla ilgili yaptığı çarpıcı "platonik aşk" açıklaması, İtalya'da başlayan teknik direktör krizinin ardından yeniden manşetleri süsledi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Vincenzo Italiano için Napoli iddiası! İtalyan hoca açıklamıştı: 'Platonik bir sevgi...'
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 10:17
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 10:19

Yaz transfer döneminde 'ın başına geçerek siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran , kısa süre önce ülkesinin önde gelen spor yayınlarından Sky Calcio Unplugged programına konuk olmuştu. 

Vincenzo Italiano için Napoli iddiası! İtalyan hoca açıklamıştı: 'Platonik bir sevgi...'

Siyah-beyazlı takımdaki hedeflerinden bahsederken ’nin kendisine olan ilgisini de gizlemeyen tecrübeli çalıştırıcı, Serie A devinin başkanıyla arasındaki diyaloğa samimiyetle açıklık getirmişti.

Vincenzo Italiano için Napoli iddiası! İtalyan hoca açıklamıştı: 'Platonik bir sevgi...'

"DE LAURENTİİS İLE ARAMIZDA PLATONİK BİR SEVGİ VAR"

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile ilişkisini ve transfer sürecinin neden gerçekleşmediğini anlatan Italiano, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"De Laurentiis ile aramızda belki de böyle kalmaya mahkûm platonik bir sevgi var. Bir türlü gerçek anlamda bir temas kurulamıyor. Bana karşı duyduğu ve her zaman hissettiği takdirden mutluyum ancak sonuçta tercihler yapılıyor. Onlar kendi yollarına, ben de başka bir yola girdim. Şimdi Beşiktaş ile lig şampiyonluğu kazanmanın hayalini kuruyorum."

Vincenzo Italiano için Napoli iddiası! İtalyan hoca açıklamıştı: 'Platonik bir sevgi...'

ALLEGRİ ÇIKMAZI NAPOLİ'Yİ KARIŞTIRDI: İLK HEDEF ITALİANO!

Napoli cephesinde ise yaz döneminde son anda yapılan Massimiliano Allegri tercihi beklenen etkiyi yakalayamadı. Serie A'da sergilenen istikrarsız grafik ve alınan üst üste bocalatan sonuçların ardından Napoli yönetimi radikal kararların eşiğine geldi.

Vincenzo Italiano için Napoli iddiası! İtalyan hoca açıklamıştı: 'Platonik bir sevgi...'

Çizme basınında yer alan son haberlere göre, İtalyan ekibinde Allegri ile yolların ayrılması an meselesi. Teknik direktör arayışlarına şimdiden başlayan Napoli yönetimi ve Başkan De Laurentiis'in liste başına yazdığı ilk isim ise Beşiktaş'ı çalıştıran Vincenzo Italiano oldu. 

Vincenzo Italiano için Napoli iddiası! İtalyan hoca açıklamıştı: 'Platonik bir sevgi...'

Siyah-beyazlı kulüpte şampiyonluk hedefine odaklanan Italiano'nun, İtalya'dan gelen bu ilgil karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği ise şimdiden merak konusu.

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#Beşiktaş
#Futbol
#Napoli
#Massimiliano Allegri
#Aurelio De Laurentiis
#Vincenzo Italiano
#Spor
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