Vincenzo Italiano için Napoli iddiası! İtalyan hoca açıklamıştı: 'Platonik bir sevgi...'

Yaz transfer döneminde Beşiktaş'ın başına geçerek siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandıran Vincenzo Italiano, kısa süre önce ülkesinin önde gelen spor yayınlarından Sky Calcio Unplugged programına konuk olmuştu.

Siyah-beyazlı takımdaki hedeflerinden bahsederken Napoli’nin kendisine olan ilgisini de gizlemeyen tecrübeli çalıştırıcı, Serie A devinin başkanıyla arasındaki diyaloğa samimiyetle açıklık getirmişti.

"DE LAURENTİİS İLE ARAMIZDA PLATONİK BİR SEVGİ VAR"

Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis ile ilişkisini ve transfer sürecinin neden gerçekleşmediğini anlatan Italiano, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"De Laurentiis ile aramızda belki de böyle kalmaya mahkûm platonik bir sevgi var. Bir türlü gerçek anlamda bir temas kurulamıyor. Bana karşı duyduğu ve her zaman hissettiği takdirden mutluyum ancak sonuçta tercihler yapılıyor. Onlar kendi yollarına, ben de başka bir yola girdim. Şimdi Beşiktaş ile lig şampiyonluğu kazanmanın hayalini kuruyorum."

ALLEGRİ ÇIKMAZI NAPOLİ'Yİ KARIŞTIRDI: İLK HEDEF ITALİANO!

Napoli cephesinde ise yaz döneminde son anda yapılan Massimiliano Allegri tercihi beklenen etkiyi yakalayamadı. Serie A'da sergilenen istikrarsız grafik ve alınan üst üste bocalatan sonuçların ardından Napoli yönetimi radikal kararların eşiğine geldi.

Çizme basınında yer alan son haberlere göre, İtalyan ekibinde Allegri ile yolların ayrılması an meselesi. Teknik direktör arayışlarına şimdiden başlayan Napoli yönetimi ve Başkan De Laurentiis'in liste başına yazdığı ilk isim ise Beşiktaş'ı çalıştıran Vincenzo Italiano oldu.

Siyah-beyazlı kulüpte şampiyonluk hedefine odaklanan Italiano'nun, İtalya'dan gelen bu ilgil karşısında nasıl bir tutum sergileyeceği ise şimdiden merak konusu.