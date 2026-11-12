Emre Belözoğlu neşteri vurdu! Fenerbahçe'de hem ayrılık hem de yeni imza kararları

Fenerbahçe’de teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu’nun oturmasının ardından tesislerde adeta devrim niteliğinde bir süreç başladı. Elde edilen bilgilere göre, sarı-lacivertli camiada hem idari hem de sportif anlamda radikal kararlar peş peşe hayata geçiriliyor.

SAMANDIRA'DA KÖKLÜ DEĞİŞİM

Göreve gelir gelmez sarı-lacivertli yapıyı yeniden şekillendirmek için kolları sıvayan Emre Belözoğlu, uzun süredir performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan sağlık ekibiyle yolları ayırdı. Tecrübeli çalıştırıcı bununla da kalmayarak, Samandıra’da uzun yıllardır görev yapan ve kulübün demirbaşlarından biri haline gelen Zeki Murat Göle ile de vedalaştı.

Değişim dalgası teknik kadroyla da sınırlı kalmadı. Belözoğlu’nun eski takım arkadaşı ve teknik ekibinde yer alan Dirk Kuyt da görevinden ayrılan isimler arasına katıldı. Yeni dönemin disiplin kurallarını ve çalışma felsefesini şimdiden benimseten başarılı teknik adam, tamamen kendi ekibiyle sahaya inmeye hazırlanıyor.

YILDIZ OYUNCULARA YENİ SÖZLEŞME MÜJDESİ

Saha içindeki yapılanmanın yanı sıra yönetim cephesinde de stratejik hamleler peş peşe geliyor. Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin radarında bulunan Oğuz Aydın ve Archie Brown için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.

Sarı-lacivertliler, her iki futbolcunun da sözleşmesini yenileyerek hem olası transfer pazarlıklarında elini güçlendirmeyi hem de olası ayrılık ihtimalinde kulübün menfaatlerini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Bu hamleyle genç yıldızların uzun yıllar sarı-lacivertli forma altında kalması planlanıyor.

DORGELES NENE İLE YOLLAR AYRILIYOR

Emre Belözoğlu’nun yeni sezon planlamasında yer bulamayan isimlerden biri de Dorgeles Nene oldu. İsmail Kartal döneminde de istikrarlı bir görüntü çizemeyen ve beklentileri boşa çıkaran Malili futbolcunun bileti kesildi.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 39 maçta 11 gol ve 6 asistlik skorer bir performans ortaya koyan Nene, bu sezon ise formaya hasret kaldı. Sadece 177 dakika süre bulabilen ve skor katkısı üretemeyen genç kanat oyuncusunun devre arasında takımdan gönderilmesi kesinleşti. Yönetim, Nene’nin ayrılığıyla açılacak yabancı kontenjanını ve bütçeyi, takımı direkt sırtlayacak bir yıldız transferi için kullanmayı amaçlıyor.