Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 15:13

Emre Belözoğlu neşteri vurdu! Fenerbahçe'de hem ayrılık hem de yeni imza kararları

Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu dönemi resmen fırtına gibi başladı. Samandıra’da tüm taşları yerinden oynatan genç teknik adam, hem teknik kadroda ve sağlık ekibinde köklü değişikliklere imza attı hem de devre arası operasyonunun düğmesine bastı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Emre Belözoğlu neşteri vurdu! Fenerbahçe'de hem ayrılık hem de yeni imza kararları
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 15:11
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 15:13

’de teknik direktörlük koltuğuna ’nun oturmasının ardından tesislerde adeta devrim niteliğinde bir süreç başladı. Elde edilen bilgilere göre, sarı-lacivertli camiada hem idari hem de sportif anlamda radikal kararlar peş peşe hayata geçiriliyor.

Emre Belözoğlu neşteri vurdu! Fenerbahçe'de hem ayrılık hem de yeni imza kararları

SAMANDIRA'DA KÖKLÜ DEĞİŞİM

Göreve gelir gelmez sarı-lacivertli yapıyı yeniden şekillendirmek için kolları sıvayan Emre Belözoğlu, uzun süredir performansıyla eleştiri oklarının hedefinde olan sağlık ekibiyle yolları ayırdı. Tecrübeli çalıştırıcı bununla da kalmayarak, ’da uzun yıllardır görev yapan ve kulübün demirbaşlarından biri haline gelen Zeki Murat Göle ile de vedalaştı.

Emre Belözoğlu neşteri vurdu! Fenerbahçe'de hem ayrılık hem de yeni imza kararları

Değişim dalgası teknik kadroyla da sınırlı kalmadı. Belözoğlu’nun eski takım arkadaşı ve teknik ekibinde yer alan Dirk Kuyt da görevinden ayrılan isimler arasına katıldı. Yeni dönemin disiplin kurallarını ve çalışma felsefesini şimdiden benimseten başarılı teknik adam, tamamen kendi ekibiyle sahaya inmeye hazırlanıyor.

Emre Belözoğlu neşteri vurdu! Fenerbahçe'de hem ayrılık hem de yeni imza kararları

YILDIZ OYUNCULARA YENİ SÖZLEŞME MÜJDESİ

Saha içindeki yapılanmanın yanı sıra yönetim cephesinde de stratejik hamleler peş peşe geliyor. Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin radarında bulunan ve Archie Brown için Fenerbahçe yönetimi harekete geçti.

Emre Belözoğlu neşteri vurdu! Fenerbahçe'de hem ayrılık hem de yeni imza kararları

Sarı-lacivertliler, her iki futbolcunun da sözleşmesini yenileyerek hem olası transfer pazarlıklarında elini güçlendirmeyi hem de olası ayrılık ihtimalinde kulübün menfaatlerini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Bu hamleyle genç yıldızların uzun yıllar sarı-lacivertli forma altında kalması planlanıyor.

Emre Belözoğlu neşteri vurdu! Fenerbahçe'de hem ayrılık hem de yeni imza kararları

DORGELES NENE İLE YOLLAR AYRILIYOR

Emre Belözoğlu’nun yeni sezon planlamasında yer bulamayan isimlerden biri de oldu. İsmail Kartal döneminde de istikrarlı bir görüntü çizemeyen ve beklentileri boşa çıkaran Malili futbolcunun bileti kesildi.

Emre Belözoğlu neşteri vurdu! Fenerbahçe'de hem ayrılık hem de yeni imza kararları

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 39 maçta 11 gol ve 6 asistlik skorer bir performans ortaya koyan Nene, bu sezon ise formaya hasret kaldı. Sadece 177 dakika süre bulabilen ve skor katkısı üretemeyen genç kanat oyuncusunun devre arasında takımdan gönderilmesi kesinleşti. Yönetim, Nene’nin ayrılığıyla açılacak yabancı kontenjanını ve bütçeyi, takımı direkt sırtlayacak bir yıldız transferi için kullanmayı amaçlıyor.

Emre Belözoğlu neşteri vurdu! Fenerbahçe'de hem ayrılık hem de yeni imza kararları
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Dirk Kuyt'ın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe macerası biter bitmez kancayı taktılar
Emre Belözoğlu çok istiyor: Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe yolunda!
Fenerbahçe’de Marco Asensio şoku! İspanyol devleri sıraya girdi, yeni talip resmen açıklandı
ETİKETLER
#Emre Belözoğlu
#fenerbahçe
#Futbol
#oğuz aydın
#samandıra
#Dorgeles Nene
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.