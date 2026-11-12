Dirk Kuyt'ın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe macerası biter bitmez kancayı taktılar

Sarı-lacivertli ekipte yaşanan teknik adam değişiminin ardından boşa çıkan Dirk Kuyt'ın kariyerine nerede devam edeceği merak konusuydu.

YENİ ADRESİ UTRECHT OLUYOR

Hollanda spor basınından Voetbal'de yer alan habere göre; Utrecht yönetimi, Fenerbahçe'nin ayrılığı resmen duyurmasının hemen ardından Kuyt cephesiyle temasa geçerek nabız yokladı.

MASAYA OTURULACAK, KARAR GÖRÜŞMEDEN SONRA

Haberin detaylarında, Hollanda temsilcisinin Kuyt'ı takımın yeni teknik direktörü olarak görmek istediği ve genç çalıştırıcıyla yüz yüze bir görüşme planladığı ifade edildi. Utrecht kurmaylarının, yapılacak bu kritik zirvenin ardından yeni hoca konusundaki nihai kararını vereceği belirtildi.

UTRECHT'TE TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

Eredivisie'de zorlu bir süreçten geçen Utrecht, ligde topladığı 12 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Mevcut teknik direktör Correira yönetiminde çıktığı son üç lig maçından da galibiyet çıkaramayan kırmızı-beyazlı kulübün, milli maç arasını fırsat bilerek teknik heyette kan değişikliğine gitmeyi ciddi şekilde masaya yatırdığı kaydedildi.

KUYT'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe adım atan 46 yaşındaki Dirk Kuyt, daha önce Hollanda'da Quick Boys'ta yardımcı antrenör olarak görev yapmış; ardından Feyenoord U19, ADO Den Haag ve FC Dordrecht takımlarında teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu.