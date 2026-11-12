Çözen Kazanır
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 10:47

Dirk Kuyt'ın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe macerası biter bitmez kancayı taktılar

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktörlük koltuğuna Emre Belözoğlu'nun getirilmesinin ardından sarı-lacivertli kulüple yolları ayrılan Dirk Kuyt'ın yeni adresi netleşmeye başladı. İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Serhat Yıldız
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Dirk Kuyt'ın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe macerası biter bitmez kancayı taktılar
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 10:44
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 10:47

Sarı-lacivertli ekipte yaşanan teknik adam değişiminin ardından boşa çıkan 'ın kariyerine nerede devam edeceği merak konusuydu. 

Dirk Kuyt'ın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe macerası biter bitmez kancayı taktılar

YENİ ADRESİ UTRECHT OLUYOR

Hollanda spor basınından Voetbal'de yer alan habere göre; Utrecht yönetimi, 'nin ayrılığı resmen duyurmasının hemen ardından Kuyt cephesiyle temasa geçerek nabız yokladı.

Dirk Kuyt'ın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe macerası biter bitmez kancayı taktılar

MASAYA OTURULACAK, KARAR GÖRÜŞMEDEN SONRA

Haberin detaylarında, Hollanda temsilcisinin Kuyt'ı takımın yeni teknik direktörü olarak görmek istediği ve genç çalıştırıcıyla yüz yüze bir görüşme planladığı ifade edildi. Utrecht kurmaylarının, yapılacak bu kritik zirvenin ardından yeni hoca konusundaki nihai kararını vereceği belirtildi.

Dirk Kuyt'ın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe macerası biter bitmez kancayı taktılar

UTRECHT'TE TEHLİKE ÇANLARI ÇALIYOR

'de zorlu bir süreçten geçen Utrecht, ligde topladığı 12 puanla küme düşme hattının hemen üzerinde yer alıyor. Mevcut teknik direktör Correira yönetiminde çıktığı son üç lig maçından da galibiyet çıkaramayan kırmızı-beyazlı kulübün, milli maç arasını fırsat bilerek teknik heyette kan değişikliğine gitmeyi ciddi şekilde masaya yatırdığı kaydedildi.

Dirk Kuyt'ın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe macerası biter bitmez kancayı taktılar

KUYT'IN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

Futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe adım atan 46 yaşındaki Dirk Kuyt, daha önce Hollanda'da Quick Boys'ta yardımcı antrenör olarak görev yapmış; ardından U19, ADO Den Haag ve FC Dordrecht takımlarında teknik direktörlük koltuğuna oturmuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emre Belözoğlu çok istiyor: Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe yolunda!
Batrakov transferi son anda iptal oluyormuş! Galatasaray için büyük fedakarlık: 100 milyon euroluk dev plan
ETİKETLER
#fenerbahçe
#Futbol
#feyenoord
#eredivisie
#Utrecht
#Dirk Kuyt
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.