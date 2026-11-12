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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 10:33

Emre Belözoğlu çok istiyor: Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe yolunda!

Fenerbahçe’de ocak ayı ara transfer dönemi çalışmaları tüm hızıyla sürerken, sarı-lacivertli yönetimden dünyada ses getirecek sürpriz bir hamle geldi. Teknik direktör Emre Belözoğlu’nun raporu doğrultusunda hücum hattına takviye arayan Kanarya, Real Madrid'in yıldızını radarına aldı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Emre Belözoğlu çok istiyor: Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe yolunda!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 10:31
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 10:33

Süper Lig ve UEFA kupalarında hedefe yürüyen ’de yönetim, devre arası transfer dönemi için şimdiden kolları sıvadı. Teknik direktör ’nun talimatıyla forvet hattına takviye yapılması kararlaştırıldı. 

Emre Belözoğlu çok istiyor: Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe yolunda!

Kadroda yer alan Romelu Lukaku ile Vedat Muriç’in benzer profilde olması hücum çeşitliliğini kısıtlarken, Belözoğlu’nun sezonun kritik virajında farklı özelliklere sahip, skoru değiştirebilecek dinamik bir golcü istediği öğrenildi. Bu doğrultuda sarı-lacivertli kurmaylar dünya futbolunun en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri için harekete geçti.

Emre Belözoğlu çok istiyor: Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe yolunda!

REAL MADRİD'İN YILDIZI HEDEFTE

Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki öncelikli isim, İspanyol devi ’de forma giyen Endrick oldu. yönetimindeki kulüpte istediği süreleri bulmakta zorlanan 20 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 7 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Emre Belözoğlu çok istiyor: Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe yolunda!

Real Madrid ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız için İspanyol kulübünün 40 milyon euro bonservis talep ettiği, ancak Fenerbahçe yönetiminin bu rakamı yüksek bulduğu kaydedildi. Sarı-lacivertliler, Real Madrid ile kuracağı temaslarda kiralama ve satın alma opsiyonu formülünü devreye sokacak.

Emre Belözoğlu çok istiyor: Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe yolunda!

Özellikle Jose Mourinho ile kulüp arasındaki sıcak ilişkilerin bu transferde kilit rol oynaması bekleniyor. Geçtiğimiz sezonu Fransa Lig 1 ekiplerinden Lyon’da kiralık geçiren ve çıktığı 21 maçta 8 gol, 8 asistle dikkatleri üzerine çeken Endrick'in, Kanarya'ya gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Emre Belözoğlu çok istiyor: Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe yolunda!

Fenerbahçe yönetiminin, ara transfer dönemi resmen başlamadan İspanyol deviyle masaya oturarak bu transferi bitirmek için resmi adımları atması bekleniyor.

Emre Belözoğlu çok istiyor: Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe yolunda!
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#Emre Belözoğlu
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#real madrid
#Futbol
#jose mourinho
#Endrick
#Spor
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