Emre Belözoğlu çok istiyor: Real Madrid’in yıldızı Fenerbahçe yolunda!

Süper Lig ve UEFA kupalarında hedefe yürüyen Fenerbahçe’de yönetim, devre arası transfer dönemi için şimdiden kolları sıvadı. Teknik direktör Emre Belözoğlu’nun talimatıyla forvet hattına takviye yapılması kararlaştırıldı.

Kadroda yer alan Romelu Lukaku ile Vedat Muriç’in benzer profilde olması hücum çeşitliliğini kısıtlarken, Belözoğlu’nun sezonun kritik virajında farklı özelliklere sahip, skoru değiştirebilecek dinamik bir golcü istediği öğrenildi. Bu doğrultuda sarı-lacivertli kurmaylar dünya futbolunun en çok konuşulan genç yeteneklerinden biri için harekete geçti.

REAL MADRİD'İN YILDIZI HEDEFTE

Fenerbahçe’nin transfer gündemindeki öncelikli isim, İspanyol devi Real Madrid’de forma giyen Endrick oldu. Jose Mourinho yönetimindeki kulüpte istediği süreleri bulmakta zorlanan 20 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, bu sezon La Liga ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 7 maçta 1 gol ve 1 asistle oynadı.

Real Madrid ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç yıldız için İspanyol kulübünün 40 milyon euro bonservis talep ettiği, ancak Fenerbahçe yönetiminin bu rakamı yüksek bulduğu kaydedildi. Sarı-lacivertliler, Real Madrid ile kuracağı temaslarda kiralama ve satın alma opsiyonu formülünü devreye sokacak.

Özellikle Jose Mourinho ile kulüp arasındaki sıcak ilişkilerin bu transferde kilit rol oynaması bekleniyor. Geçtiğimiz sezonu Fransa Lig 1 ekiplerinden Lyon’da kiralık geçiren ve çıktığı 21 maçta 8 gol, 8 asistle dikkatleri üzerine çeken Endrick'in, Kanarya'ya gelmeye sıcak baktığı ifade ediliyor.

Fenerbahçe yönetiminin, ara transfer dönemi resmen başlamadan İspanyol deviyle masaya oturarak bu transferi bitirmek için resmi adımları atması bekleniyor.