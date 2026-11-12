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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 10:13

Batrakov transferi son anda iptal oluyormuş! Galatasaray için büyük fedakarlık: 100 milyon euroluk dev plan

Galatasaray’ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız oyuncu Aleksey Batrakov’un sarı-kırmızılılara imza atarken adeta iptal eşiğinden döndüğü ortaya çıktı. Menajeri Vladimir Kuzmiçev, transfer sürecindeki krizleri, son dakika hamlelerini ve dev kulübün radarındaki genç yetenek için planlanan yeni sözleşme detaylarını tek tek açıkladı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Batrakov transferi son anda iptal oluyormuş! Galatasaray için büyük fedakarlık: 100 milyon euroluk dev plan
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
12.11.2026
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
12.11.2026
saat ikonu 10:13

Sezon başında Rusya Premier Lig ekiplerinden ’dan kadroya dahil edilen ’un ’a transfer hikayesi, adeta bir film senaryosunu aratmadı. Oyuncunun menajeri Vladimir Kuzmiçev, transferin gerçekleşme sürecindeki tüm bilinmeyenleri ve yaşanan krizleri basına aktardı.

Batrakov transferi son anda iptal oluyormuş! Galatasaray için büyük fedakarlık: 100 milyon euroluk dev plan

"NORMAL ŞARTLARDA SATMAK İSTEMİYORLARDI"

Normal şartlar altında Lokomotiv Moskova Genel Direktörü Boris Rotenberg’in Batrakov’u takımda tutmak istediğini ve satışına sıcak bakmadığını belirten Kuzmiçev, sürecin kırılma noktasını şu sözlerle özetledi:

"Daha sonra Rusya Demiryolları yönetim kurulu satışın gerçekleşmesi yönünde karar aldı. Ancak en sıkıntılı an, Galatasaray’la tüm anlaşmaların sağlandığı ve belge alışverişine başlandığı dönemde yaşandı. Rotenberg, tek taraflı olarak Batrakov’un olası satışından elde edeceği kâr payını yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkardı."

Batrakov transferi son anda iptal oluyormuş! Galatasaray için büyük fedakarlık: 100 milyon euroluk dev plan

GALATASARAY MASADAN KALKMAK İSTEDİ: FEDAKARLIK KRİZİ ÇÖZDÜ

Yapılan ani değişiklik karşısında sarı-kırmızılı yönetim sert bir tepki gösterdi. "Biz bu durumlara alışık değiliz" diyen Galatasaray Yönetimi, yaşanan gelişmeler üzerine masadan kalkma niyetini açıkça belli etti. Transferin çıkmaza girdiği o kritik anda devreye giren genç futbolcunun fedakarlığı krizin çözülmesini sağladı. Batrakov’un sözleşmesindeki bazı bonus haklarından vazgeçmesi ortamı yumuşatırken, bu hamlenin ardından kâr payı oranı yüzde 15’e çıkarılarak nihai anlaşmaya varıldı.

Batrakov transferi son anda iptal oluyormuş! Galatasaray için büyük fedakarlık: 100 milyon euroluk dev plan

SÖZLEŞME VE MAAŞ REVİZYONU YOLDA

Galatasaray ile 5 yıllık resmi sözleşmeye imza atan Aleksey Batrakov’un mevcut mukavelesinde yer alan 55 milyon euroluk serbest kalma bedeli ise sarı-kırmızılı kurmayları harekete geçirdi. Yönetim, bu rakamı 100 milyon euro seviyelerine çıkarmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, halihazırda 3 milyon 250 bin euro kazanan oyuncunun yıllık ücretinin 6 milyon euroya yükseltilmesi planlanıyor. Menajer Vladimir Kuzmiçev’in iki hafta içinde ’a gelerek Galatasaray yönetimiyle masaya oturacağı ve bu zirvede yeni sözleşme detaylarının netleşeceği ifade edildi.

Batrakov transferi son anda iptal oluyormuş! Galatasaray için büyük fedakarlık: 100 milyon euroluk dev plan

AVRUPA DEVLERİ TRİBÜNDE: LİVERPOOL RADARINA ALDI

Sadece Türkiye’de değil, Avrupa pazarında da adından söz ettiren genç yıldız, dev kulüplerin yakın takibinde. Menajer Kuzmiçev, Liverpool scoutlarının Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Stuttgart mücadelesinde Batrakov’u çıplak gözle izlediğini doğruladı. İngiliz devi ve diğer Avrupa kulüplerinin ilgisinin artarak devam ettiğini belirten Kuzmiçev, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Aston Villa karşılaşmasında da iki farklı Avrupa kulübünün gözlemcilerinin tribünde olacağını duyurdu.

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#Lokomotiv Moskova
#Aleksey Batrakov
#Vladimir Kuzmiçev
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