Batrakov transferi son anda iptal oluyormuş! Galatasaray için büyük fedakarlık: 100 milyon euroluk dev plan

Sezon başında Rusya Premier Lig ekiplerinden Lokomotiv Moskova’dan kadroya dahil edilen Aleksey Batrakov’un Galatasaray’a transfer hikayesi, adeta bir film senaryosunu aratmadı. Oyuncunun menajeri Vladimir Kuzmiçev, transferin gerçekleşme sürecindeki tüm bilinmeyenleri ve yaşanan krizleri basına aktardı.

"NORMAL ŞARTLARDA SATMAK İSTEMİYORLARDI"

Normal şartlar altında Lokomotiv Moskova Genel Direktörü Boris Rotenberg’in Batrakov’u takımda tutmak istediğini ve satışına sıcak bakmadığını belirten Kuzmiçev, sürecin kırılma noktasını şu sözlerle özetledi:

"Daha sonra Rusya Demiryolları yönetim kurulu satışın gerçekleşmesi yönünde karar aldı. Ancak en sıkıntılı an, Galatasaray’la tüm anlaşmaların sağlandığı ve belge alışverişine başlandığı dönemde yaşandı. Rotenberg, tek taraflı olarak Batrakov’un olası satışından elde edeceği kâr payını yüzde 10’dan yüzde 15’e çıkardı."

GALATASARAY MASADAN KALKMAK İSTEDİ: FEDAKARLIK KRİZİ ÇÖZDÜ

Yapılan ani değişiklik karşısında sarı-kırmızılı yönetim sert bir tepki gösterdi. "Biz bu durumlara alışık değiliz" diyen Galatasaray Yönetimi, yaşanan gelişmeler üzerine masadan kalkma niyetini açıkça belli etti. Transferin çıkmaza girdiği o kritik anda devreye giren genç futbolcunun fedakarlığı krizin çözülmesini sağladı. Batrakov’un sözleşmesindeki bazı bonus haklarından vazgeçmesi ortamı yumuşatırken, bu hamlenin ardından kâr payı oranı yüzde 15’e çıkarılarak nihai anlaşmaya varıldı.

SÖZLEŞME VE MAAŞ REVİZYONU YOLDA

Galatasaray ile 5 yıllık resmi sözleşmeye imza atan Aleksey Batrakov’un mevcut mukavelesinde yer alan 55 milyon euroluk serbest kalma bedeli ise sarı-kırmızılı kurmayları harekete geçirdi. Yönetim, bu rakamı 100 milyon euro seviyelerine çıkarmayı hedefliyor. Bu doğrultuda, halihazırda 3 milyon 250 bin euro kazanan oyuncunun yıllık ücretinin 6 milyon euroya yükseltilmesi planlanıyor. Menajer Vladimir Kuzmiçev’in iki hafta içinde İstanbul’a gelerek Galatasaray yönetimiyle masaya oturacağı ve bu zirvede yeni sözleşme detaylarının netleşeceği ifade edildi.

AVRUPA DEVLERİ TRİBÜNDE: LİVERPOOL RADARINA ALDI

Sadece Türkiye’de değil, Avrupa futbol pazarında da adından söz ettiren genç yıldız, dev kulüplerin yakın takibinde. Menajer Kuzmiçev, Liverpool scoutlarının Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Stuttgart mücadelesinde Batrakov’u çıplak gözle izlediğini doğruladı. İngiliz devi ve diğer Avrupa kulüplerinin ilgisinin artarak devam ettiğini belirten Kuzmiçev, Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak Aston Villa karşılaşmasında da iki farklı Avrupa kulübünün gözlemcilerinin tribünde olacağını duyurdu.