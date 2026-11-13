TFF resmen duyurdu: Yıldız isim A Milli Takım kampından ayrıldı!

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İstanbul
Kritik Fransa maçı hazırlıklarını sürdüren A Milli Futbol Takımı’nda kadroda eksilme yaşandı. Ay-yıldızlı ekibin savunma hattındaki önemli isimlerinden Ozan Kabak, kamp kadrosundan çıkarıldı.
Milli takımın son oynadığı Belçika maçında sarı kart gören tecrübeli stoper, cezalı duruma düşmesi sebebiyle Fransa karşısında forma giyme şansını kaybetmişti. Oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak olan Ozan Kabak'ın, teknik ekibin onayı ve izni doğrultusunda kamptan ayrıldığı bildirildi.