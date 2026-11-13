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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 10:29

TFF resmen duyurdu: Yıldız isim A Milli Takım kampından ayrıldı!

A Milli Futbol Takımı'nda Fransa karşılaşması öncesinde yeni bir gelişme yaşandı. Belçika mücadelesinde gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşen deneyimli savunma oyuncusu Ozan Kabak, teknik heyetten izin alarak milli takım kampından ayrıldı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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TFF resmen duyurdu: Yıldız isim A Milli Takım kampından ayrıldı!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
13.11.2026
saat ikonu 10:15
|
GÜNCELLEME:
13.11.2026
saat ikonu 10:29

Kritik Fransa maçı hazırlıklarını sürdüren A Milli Takımı’nda kadroda eksilme yaşandı. Ay-yıldızlı ekibin savunma hattındaki önemli isimlerinden Ozan Kabak, kamp kadrosundan çıkarıldı.

HABERİN ÖZETİ

TFF resmen duyurdu: Yıldız isim A Milli Takım kampından ayrıldı!

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Bilgi Okunma süresi 3 saniyeye düşürüldü.
TFF resmen duyurdu: Yıldız isim A Milli Takım kampından ayrıldı!

CEZALI DURUMA DÜŞMÜŞTÜ

Milli takımın son oynadığı Belçika maçında sarı kart gören tecrübeli stoper, cezalı duruma düşmesi sebebiyle Fransa karşısında forma giyme şansını kaybetmişti. Oynanacak karşılaşmada görev yapamayacak olan Ozan Kabak'ın, teknik ekibin onayı ve izni doğrultusunda kamptan ayrıldığı bildirildi.

TFF resmen duyurdu: Yıldız isim A Milli Takım kampından ayrıldı!
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