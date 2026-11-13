Fenerbahçe resmen duyurdu! 'Kapsamlı değişiklik...'

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İstanbul
Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, saha içi başarıyı destekleyecek kritik birimlerde operasyonel düzenlemelerine devam ediyor.
Sarı-lacivertli kulüp, Futbol A Takımı'nın sağlık departmanında kapsamlı bir yapılanmaya gidildiğini ve departmanın başına Dr. Halil Polat'ın getirildiğini resmi olarak açıkladı.
Özellikle yoğun maç takvimi içerisinde sporcu sağlığının korunması, olası sakatlıkların önlenmesi ile tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin çok daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen bu organizasyon değişikliği, camiada memnuniyetle karşılandı.
Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan resmi bilgilendirme açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Fenerbahçe Futbol A Takımımızın sportif hedefleri doğrultusunda, sporcu sağlığının korunması, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla sağlık departmanımızda kapsamlı bir yapılanmaya gidilmiştir. Bu kapsamda sağlık ekibimizin organizasyon yapısı yeniden düzenlenmiş; sağlık departmanımızın sorumluluğuna Dr. Halil Polat getirilmiştir. Yeni yapılanmanın Futbol A Takımımıza hayırlı olmasını diler, Dr. Halil Polat’a ve sağlık ekibimizin tüm üyelerine görevlerinde başarılar dileriz."