Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, saha içi başarıyı destekleyecek kritik birimlerde operasyonel düzenlemelerine devam ediyor.

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HABERİN ÖZETİ Fenerbahçe resmen duyurdu! 'Kapsamlı değişiklik...' Fenerbahçe Futbol A Takımı'nın sağlık departmanında, sporcu sağlığının korunması ve tedavi süreçlerinin etkin yürütülmesi amacıyla Dr. Halil Polat'ın sorumluluğunda kapsamlı bir yapılanmaya gidildi. Yapılanma, yoğun maç takvimi içerisinde sporcu sağlığının korunması, olası sakatlıkların önlenmesi ve tedavi-rehabilitasyon süreçlerinin etkinleştirilmesi amacıyla gerçekleştirildi. Sağlık departmanının başına Dr. Halil Polat getirildi. Bu organizasyon değişikliğinin camiada memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

KULÜP DOKTORU DEĞİŞTİ

Sarı-lacivertli kulüp, Futbol A Takımı'nın sağlık departmanında kapsamlı bir yapılanmaya gidildiğini ve departmanın başına Dr. Halil Polat'ın getirildiğini resmi olarak açıkladı.

Özellikle yoğun maç takvimi içerisinde sporcu sağlığının korunması, olası sakatlıkların önlenmesi ile tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin çok daha etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla gerçekleştirilen bu organizasyon değişikliği, camiada memnuniyetle karşılandı.

FENERBAHÇE'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan resmi bilgilendirme açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Fenerbahçe Futbol A Takımımızın sportif hedefleri doğrultusunda, sporcu sağlığının korunması, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi amacıyla sağlık departmanımızda kapsamlı bir yapılanmaya gidilmiştir. Bu kapsamda sağlık ekibimizin organizasyon yapısı yeniden düzenlenmiş; sağlık departmanımızın sorumluluğuna Dr. Halil Polat getirilmiştir. Yeni yapılanmanın Futbol A Takımımıza hayırlı olmasını diler, Dr. Halil Polat’a ve sağlık ekibimizin tüm üyelerine görevlerinde başarılar dileriz."