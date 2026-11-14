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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 10:38

Emre Belözoğlu'nun istediği transfer ortaya çıktı: Fenerbahçe'den 45 milyon euroluk orta saha!

Trendyol Süper Lig'de milli araya galibiyetle giren Fenerbahçe'de ara transfer dönemi çalışmaları şimdiden hız kazandı. Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun raporu doğrultusunda oyun kurucu özellikli bir ön libero arayan sarı-lacivertliler, rotayı Almanya'ya çevirerek Stuttgart'ın 45 milyon euro değerindeki yıldızını listesine ekledi. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Emre Belözoğlu'nun istediği transfer ortaya çıktı: Fenerbahçe'den 45 milyon euroluk orta saha!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 10:35
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 10:38

Süper Lig'de karşısında aldığı galibiyetle milli araya moralli giren , bir yandan maçının hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan ocak ayı transfer operasyonunun düğmesine bastı. 

Emre Belözoğlu'nun istediği transfer ortaya çıktı: Fenerbahçe'den 45 milyon euroluk orta saha!

Sarı-lacivertli yönetimin, Teknik Direktör 'nun orta sahaya oyun kurma becerisi yüksek bir 6 numara takviyesi istemesi üzerine sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi.

Emre Belözoğlu'nun istediği transfer ortaya çıktı: Fenerbahçe'den 45 milyon euroluk orta saha!

HEDEF BUNDESLİGA'DAN: ANGELO STİLLER

Transfer çalışmalarını titizlikle yürüten Kanarya, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Angelo Stiller'ı radarına aldı.

Emre Belözoğlu'nun istediği transfer ortaya çıktı: Fenerbahçe'den 45 milyon euroluk orta saha!

"Derin oyun kurucu" rolündeki etkinliği ve pas kalitesiyle tanınan 1.83 boyundaki Alman ön libero, Belözoğlu'nun oyun planındaki aranan profille birebir örtüşüyor. 4 Nisan 2001 doğumlu olan 25 yaşındaki futbolcu, Almanya Milli Takımı formasını da şu ana kadar 9 kez terletti.

Emre Belözoğlu'nun istediği transfer ortaya çıktı: Fenerbahçe'den 45 milyon euroluk orta saha!

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR, REKABET BÜYÜK

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro seviyesinde gösterilen Stiller'ın Stuttgart ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Alman yıldızın son dönemde menajerlik şirketiyle yollarını ayırarak yeni bir kariyer planlamasına gitmesi transfer ihtimalini güçlendiriyor. Daha yüksek bir kazanç elde etmek isteyen başarılı orta sahanın, ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye ve takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Emre Belözoğlu'nun istediği transfer ortaya çıktı: Fenerbahçe'den 45 milyon euroluk orta saha!

Sarı-lacivertlilerin bu transferdeki işi ise hiç kolay görünmüyor. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yakından takip ettiği Angelo Stiller için Suudi Arabistan ve MLS ekiplerinin de devrede olduğu belirtiliyor. Gözler şimdiden ocak ayındaki ara transfer dönemine çevrilmiş durumda.

Emre Belözoğlu'nun istediği transfer ortaya çıktı: Fenerbahçe'den 45 milyon euroluk orta saha!
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