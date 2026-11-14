Emre Belözoğlu'nun istediği transfer ortaya çıktı: Fenerbahçe'den 45 milyon euroluk orta saha!

Süper Lig'de Arca Çorum FK karşısında aldığı galibiyetle milli araya moralli giren Fenerbahçe, bir yandan Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürürken diğer yandan ocak ayı transfer operasyonunun düğmesine bastı.

Sarı-lacivertli yönetimin, Teknik Direktör Emre Belözoğlu'nun orta sahaya oyun kurma becerisi yüksek bir 6 numara takviyesi istemesi üzerine sürpriz bir ismi gündemine aldığı öğrenildi.

HEDEF BUNDESLİGA'DAN: ANGELO STİLLER

Transfer çalışmalarını titizlikle yürüten Kanarya, Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart'ta sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Angelo Stiller'ı radarına aldı.

"Derin oyun kurucu" rolündeki etkinliği ve pas kalitesiyle tanınan 1.83 boyundaki Alman ön libero, Belözoğlu'nun oyun planındaki aranan profille birebir örtüşüyor. 4 Nisan 2001 doğumlu olan 25 yaşındaki futbolcu, Almanya Milli Takımı formasını da şu ana kadar 9 kez terletti.

AYRILIĞA SICAK BAKIYOR, REKABET BÜYÜK

Güncel piyasa değeri 45 milyon euro seviyesinde gösterilen Stiller'ın Stuttgart ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Alman yıldızın son dönemde menajerlik şirketiyle yollarını ayırarak yeni bir kariyer planlamasına gitmesi transfer ihtimalini güçlendiriyor. Daha yüksek bir kazanç elde etmek isteyen başarılı orta sahanın, ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye ve takımdan ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Sarı-lacivertlilerin bu transferdeki işi ise hiç kolay görünmüyor. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yakından takip ettiği Angelo Stiller için Suudi Arabistan ve MLS ekiplerinin de devrede olduğu belirtiliyor. Gözler şimdiden ocak ayındaki ara transfer dönemine çevrilmiş durumda.