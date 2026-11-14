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Spor
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Editor
 | Serhat Yıldız
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 09:35

Galatasaray’dan ara transferde sürpriz hamle: Eski yıldızı geri dönüyor!

Galatasaray’da ara transfer dönemine saatler kala gündemi sarsacak bir transfer iddiası geldi. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz sezon kadroya kattığı ve taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız ismi yeniden renklerine bağlamak için kolları sıvadı. İşte detaylar...

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Editor
 Serhat Yıldız
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Galatasaray’dan ara transferde sürpriz hamle: Eski yıldızı geri dönüyor!
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 09:35

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren ve 'nde iddiasını koruyan , ara transfer döneminde hareketli günler geçirmeye hazırlanıyor. 

Galatasaray’dan ara transferde sürpriz hamle: Eski yıldızı geri dönüyor!

Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırırken, İtalyan basınından bomba bir son dakika haberi geldi. Sarı-kırmızılıların, geçtiğimiz sezon da devre arasında kadroya katılan eski yıldızını yeniden kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istediği öne sürüldü.

Galatasaray’dan ara transferde sürpriz hamle: Eski yıldızı geri dönüyor!

AYRILIK KESİNLEŞTİ

İtalyan basınında geniş yankı bulan haberlere göre; forması giyen , Lazio maçı sonrasında taraftarla yaşadığı tartışmalar ve ardından sosyal medyada sürdürdüğü tepkisel paylaşımlar nedeniyle kulübüyle tüm ipleri kopardı. 27 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunun takımda kalma ihtimalinin kalmadığı ve ara transfer döneminde Napoli'den kesin olarak ayrılacağı belirtildi.

Galatasaray’dan ara transferde sürpriz hamle: Eski yıldızı geri dönüyor!

Normal şartlarda oyuncusunu bonservisiyle elden çıkarmak isteyen İtalyan kulübü, yaşanan krizin ardından kiralık formülüne de kapılarını araladı. Napoli'nin, geçtiğimiz sezon Galatasaray'a kiralarken koyduğu yaklaşık 30 milyon euroluk zorunlu olmayan satın alma opsiyonunu, aradan geçen sürede 15 milyon euro seviyesine kadar düşürmeye hazır olduğu ifade edildi.

Galatasaray’dan ara transferde sürpriz hamle: Eski yıldızı geri dönüyor!

GALATASARAY VE GENOA YARIŞTA

Noa Lang için en ciddi iki talibin Galatasaray ile Serie A ekiplerinden olduğu belirtildi. Hem kulübün hem de oyuncunun ayrılığı istemesi nedeniyle sürecin hızlı gelişmesi bekleniyor.

Galatasaray’dan ara transferde sürpriz hamle: Eski yıldızı geri dönüyor!

Yabancı kontenjanında yer açmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetiminin, şartların oluşması durumunda tecrübeli kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar yeniden kiralık olarak kadroya katmak için resmi girişimlere başlamaya hazır olduğu kaydedildi.

Galatasaray’dan ara transferde sürpriz hamle: Eski yıldızı geri dönüyor!
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#galatasaray
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