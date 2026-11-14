Galatasaray’dan ara transferde sürpriz hamle: Eski yıldızı geri dönüyor!

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını sürdüren ve Şampiyonlar Ligi'nde iddiasını koruyan Galatasaray, ara transfer döneminde hareketli günler geçirmeye hazırlanıyor.

Yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandırırken, İtalyan basınından bomba bir son dakika haberi geldi. Sarı-kırmızılıların, geçtiğimiz sezon da devre arasında kadroya katılan eski yıldızını yeniden kiralık olarak kadrosuna dahil etmek istediği öne sürüldü.

AYRILIK KESİNLEŞTİ

İtalyan basınında geniş yankı bulan haberlere göre; Napoli forması giyen Noa Lang, Lazio maçı sonrasında taraftarla yaşadığı tartışmalar ve ardından sosyal medyada sürdürdüğü tepkisel paylaşımlar nedeniyle kulübüyle tüm ipleri kopardı. 27 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusunun takımda kalma ihtimalinin kalmadığı ve ara transfer döneminde Napoli'den kesin olarak ayrılacağı belirtildi.

Normal şartlarda oyuncusunu bonservisiyle elden çıkarmak isteyen İtalyan kulübü, yaşanan krizin ardından kiralık formülüne de kapılarını araladı. Napoli'nin, geçtiğimiz sezon Galatasaray'a kiralarken koyduğu yaklaşık 30 milyon euroluk zorunlu olmayan satın alma opsiyonunu, aradan geçen sürede 15 milyon euro seviyesine kadar düşürmeye hazır olduğu ifade edildi.

GALATASARAY VE GENOA YARIŞTA

Noa Lang için en ciddi iki talibin Galatasaray ile Serie A ekiplerinden Genoa olduğu belirtildi. Hem kulübün hem de oyuncunun ayrılığı istemesi nedeniyle sürecin hızlı gelişmesi bekleniyor.

Yabancı kontenjanında yer açmak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetiminin, şartların oluşması durumunda tecrübeli kanat oyuncusunu sezon sonuna kadar yeniden kiralık olarak kadroya katmak için resmi girişimlere başlamaya hazır olduğu kaydedildi.