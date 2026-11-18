Galatasaray'da sakatlık kâbusu bitmek bilmiyor. Sarı-kırmızılı ekipte yıldız isimlerin yaşadığı sakatlıklarına bir yenisi daha eklendi. Son olarak Kolombiya Milli Takımı'nın Şili ile oynadığı karşılaşmada forma giyen deneyimli stoper Davinson Sanchez, yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle saha kenarına gelmek zorunda kaldı.

Gece saat 02.00'de başlayan mücadelede yüzüne aldığı darbe sonrasında acı içinde yerde kalan başarılı savunmacı, sağlık ekibini hızlıca sahaya çağırdı. Yapılan ilk müdahalelerin ardından karşılaşmaya devam edemeyeceği anlaşılan Sanchez, teknik heyet tarafından riske edilmeyerek 24. dakikada yerini Lucumi'ye bıraktı. Yıldız oyuncunun sağlık durumunun yapılacak detaylı kontrollerin ardından netleşmesi bekleniyor.

MİLLİ ARADA GALATASARAY'A SAKATLIK YAĞMURU

Cimbom'da milli takımlarından dönen veya orada forma giyen oyuncuların peş peşe sakatlanması teknik heyeti ve taraftarları endişelendiriyor. Daha önce Victor Osimhen, Rafael Leao ve Uğurcan Çakır'ın yaşadığı sakatlıklarla sarsılan sarı-kırmızılılarda, bu kez milli takımlardaki diğer isimlerden de kötü haberler geldi.

Roland Sallai: Macaristan milli takımında forma giyen hücum oyuncusu, ilk 11'de başlaması beklenen maçın kadrosundan son anda çıkarıldı.

Aleksey Batrakov: Rusya Milli Takımı adına sahaya çıkan genç yetenek ise maçın 70. dakikasında yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan kenara gelmek zorunda kaldı.

Üst üste gelen bu sakatlık haberleri sonrasında Galatasaray teknik heyeti, önümüzdeki kritik maç fikstürü öncesi kadro planlaması için alarm durumuna geçti. Oyuncuların İstanbul'a dönmesinin ardından kulüp doktorları tarafından detaylı tetkiklerinin yapılacağı öğrenildi.