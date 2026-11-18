Fenerbahçe’nin yaz transfer döneminde Napoli’den kadrosuna dahil ettiği Romelu Lukaku, sarı-lacivertli formayla geçirdiği ilk dönemde bekleneni henüz verebilmiş değil.

Sahada gösterdiği etkisiz performansla eleştirilerin hedefi olan ve rakip fileleri sadece 1 kez havalandırabilen Belçikalı yıldız hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Belçika basınından La Dernière Heure’ün aktardığı bilgilere göre, Lukaku'nun kariyerine başladığı kulüp olan Anderlecht, deneyimli golcüyü yeniden kadrosuna katmak için harekete geçmeye hazırlanıyor. Kulüp başkanı Marc Coucke de yaptığı açıklamalarda yıldız oyuncunun takıma dönüşüne kapılarının sonuna kadar açık olduğunu dile getirdi.

FENERBAHÇE'NİN SÖZLEŞME DURUMU VE MALİ BEKLENTİ

Sarı-lacivertli yönetimin, Lukaku’nun sözleşmesini 1 yıl daha uzatma opsiyonu bulunuyor. Ancak Belçikalı futbolcunun sezona oldukça yavaş bir başlangıç yapması ve istenen form seviyesinden uzak kalması nedeniyle, yönetimin bu opsiyonu kullanmaya sıcak bakmadığı ifade ediliyor.

Napoli’den transferi için yaklaşık 6 milyon euro bonservis bedeli ödenen Lukaku’nun olası bir ayrılığında, Fenerbahçe yönetiminin yapılan bu yatırımın en azından bir kısmını geri kazanmayı hedefleyeceği belirtiliyor.

AİLEVİ NEDENLER VE DÖNÜŞ SENARYOSU

Lukaku’nun Anderlecht’e dönme ihtimalini kuvvetlendiren en önemli dinamiklerin başında ise ailevi sebepler geliyor. Belçikalı yıldızın çocuklarını her gün görebilme isteği ve Neerpede’deki altyapı/antrenman süreçlerini yakından takip edebilme arzusu, bu transfer iddialarını güçlendiren unsurlar arasında gösteriliyor.

Basında yer alan bazı senaryolarda transferin ocak ayındaki ara dönemde gerçekleşebileceği öne sürülse de, futbolcunun yakın çevresi bu iddiaları kesin bir dille yalanladı. Güvenilir kaynaklara göre, Lukaku’nun Anderlecht’e olası dönüşü için taraftarların yaklaşık 9 ay daha beklemesi gerekecek.