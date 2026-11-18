Fenerbahçe, yaz transfer döneminin ardından kadro planlamasında iç transfere ağırlık vererek kritik iki ismi kadroda tutmak için kollarını sıvadı.

MERT MÜLDÜR'E YENİ KONTRAT

Bu sezon sarı-lacivertli forma altında şans bulmakta zorlanmasına rağmen teknik heyetin kadro planlamasında vazgeçilmezler arasında yer alan Mert Müldür’e 3 yıllık yeni bir sözleşme teklif edilmesi planlanıyor.

Takımda kalmasına kesin gözüyle bakılan 27 yaşındaki başarılı sağ bek, tüm kulvarlarda toplam 9 karşılaşmada görev yaptı. Yönetim, milli oyuncunun istikrarına ve milli takımdaki potansiyeline güvenerek uzun vadeli bir anlaşmaya imza atmaya hazırlanıyor. Güncel piyasa değeri 7 milyon euro olan tecrübeli savunmacının takımdaki geleceği kısa süre içinde resmiyet kazanacak.

İRFAN CAN KAHVECİ İÇİN 1+1 FORMÜLÜ

Fenerbahçe’de sarı-lacivertli taraftarların sevgilisi olan İrfan Can Kahveci için ise yönetim farklı bir formül üzerinde duruyor. Mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden 31 yaşındaki tecrübeli futbolcuya 1+1 yıllık yeni bir kontrat önerilmesi bekleniyor.

Bu sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken milli yıldız; tüm kulvarlarda çıktığı 17 karşılaşmada 5 gol ve 3 asist üreterek toplam 8 gole doğrudan katkı sağladı. Saha içindeki liderliği ve kritik golleriyle takımın en önemli kozlarından biri olan İrfan Can’ın, sarı-lacivertli kulüpteki kariyerine uzun yıllar daha devam etmesi hedefleniyor. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 2,5 milyon euro olan deneyimli oyuncuyla yapılacak görüşmelerin olumlu sonuçlanması bekleniyor.