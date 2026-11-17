Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren ve devre arası transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe'de hareketli saatler yaşanıyor.

Yeni takviyeler yapabilmek için öncelikle yabancı kontenjanında yer açması gereken sarı-lacivertlilerde, kimlerin takımdan ayrılacağı merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili kulislerden sızan son iddia ise taraftarları şaşkına çevirdi.

4.2 MİLYON EUROLUK MAAŞ KARARDA ETKİLİ OLDU

Elde edilen bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi, kadrodaki Portekizli sağ bek Nelson Semedo ile yollarını ayırma kararı alabilir. Kontenjan boşaltma planları doğrultusunda masaya yatırılan bu sürpriz ayrılık ihtimalinin arkasında ise oyuncunun maliyeti yatıyor.

33 yaşındaki deneyimli futbolcunun yıllık 4.2 milyon euroyu bulan maaşının, yönetimin bu yönde bir karar almasında belirleyici rol oynadığı ifade edildi.

İSTİKRARIYLA DİKKAT ÇEKİYORDU

Sarı-lacivertli ekipteki geleceği tartışmaya açılan Nelson Semedo, geride kalan süreçte takımın en istikrarlı isimlerinden biri olarak öne çıkıyordu. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla toplam 20 resmi karşılaşmada görev alan tecrübeli savunmacı, sahada kaldığı sürede takımına 1 asistlik skor katkısı sağladı. Yönetimin ara transfer dönemi yaklaşırken Portekizli oyuncuyla ilgili nasıl bir adım atacağı ise şimdiden büyük merak uyandırdı.