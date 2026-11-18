ABD Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton ve İç Güvenlik Bakanı Markwayne Mullin, ABD Kongresi'ndeki Temsilciler Meclisi İç Güvenlik Komitesi'nin oturumunda ABD'de son günlerde hava ulaşımı, bankacılık ve çevrim içi hizmetleri etkileyen teknoloji kesintileri ve Ulusal Güvenlik Ajansı'nın (NSA) gizli iç iletişim ağında devam eden aksaklıklara ilişkin sorularına cevap verdi.

DEVLETİN BÜTÜN KURUMLARI HAREKETE GEÇTİ

İç Güvenlik Bakanı Mullin, yaklaşık üç saat süren oturumun açılış konuşmasında, ABD yönetiminin kesintiler konusunda attığı adımları savundu. Geçtiğimiz Cuma günü 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana ABD'de uygulanan en uzun ülke geneli uçuş durdurma kararına ilişkin açıklamalarında Mullin, Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) uçakların yerde tutulması talimatını vermesinin ardından kabinenin tamamının birlikte çalıştığını söyledi. Mullin, "Devletin bütün kurumları, her birimi harekete geçti" dedi.

İç Güvenlik Bakanı Mullin, 4 binden fazla uçağın güvenli biçimde iniş yaptığını ve müdahalenin büyük bir başarı olduğunu savundu. Toplamda 12 bin 462 uçuşun iptal edildiği ve etkilerinin hafta sonu boyunca gecikme ve iptallerle sürdüğü kesintiye ilişkin açıklamalarında Mullin, hükümetin attığı adımlarla birkaç saat içinde uçakların yeniden güvenli biçimde havalanmasını sağladığını söyledi.

"İNSANLARI ÖLDÜRMÜYORUZ"

Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi'nin (ICE) göçmenlik operasyonlarına ilişkin soruları da cevaplayan Mullin, federal görevlilerin ateş açması sonucu Renee Good, Alex Pretti ve Lorenzo Salgado Araujo'nun da aralarında bulunduğu göçmenlerin öldürülmesine ilişkin eleştirilerle karşı karşıya kaldı. Temsilciler Meclisi üyesi LaMonica McIver'ın ICE görevlilerinin insanları öldürdüğü suçlamalarına cevap veren Mullin, "Hayır, hanımefendi. İnsanları öldürmüyoruz. Bu sizin görüşünüz" dedi.

Mullin, ICE görevlilerinin öldürdüğü göçmenlere ilişkin olarak Kongre üyelerine verdiği cevapta, "Devam eden soruşturmalar hakkında konuşamam ama ‘melek aileler' hakkında konuşabilirim. (Eski ABD Başkanı Joe) Biden döneminde ülkeye yasa dışı yollardan girenlerin öldürdüğü kişilerin ailelerinden, yani ‘melek ailelerden' söz etseniz daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

CLAYTON: "BUNLAR KOORDİNELİ VEYA DEVLET DESTEKLİ SALDIRI DEĞİL"

Düzenlenen oturumda ABD Ulusal İstihbarat Ajansı Direktörü Clayton da konuştu. Clayton, Kongre üyelerine yaptığı açıklamada, NSA dahil kamu kurumları ve özel kuruluşlarda son dönemde yaşanan hizmet kesintilerinin teknik sistem güncellemelerinden kaynaklanan bağımsız olaylar olduğunu ve "koordineli veya devlet destekli bir saldırı olmadığını" söyledi. Clayton, "Bu olayların zamanlamasının soru işaretleri oluşturabileceğini anlıyorum. Amerikan halkı bize bu soruları sormalı. Ancak kapsamlı dijital incelemelerin ardından bugün bildiklerimize dayanarak, bunların bakım ve teknik değişikliklerle bağlantılı, birbirinden ayrı hizmet kesintileri olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar koordineli veya devlet destekli bir saldırı değil" dedi.

Diğer yandan altyapının eskidiğine dikkat çeken Clayton, "Ancak Amerikan halkının bilmesi gereken bir konuya açıklık getireyim. Bilgi işlem hızı ve bu işlem gücünü kullanan uygulamaların kapasitesi önemli ölçüde artıyor. Bu da 6 ay veya 1 yıl önce eski sayılan sistemlerin artık çok daha eskimiş olduğu anlamına geliyor" dedi.

Clayton, aynı zamanda yapay zekanın "saldırı ve savunma amaçlı siber operasyonların hızını, ölçeğini ve karmaşıklığını önemli biçimde artırdığı" uyarısında bulundu.

"İRAN KAYNAKLI SALDIRI TEHDİDİ ARTTI"

NSA Direktörü Clayton, İç Güvenlik Komitesi oturumunda, İran'ın ABD içinde ve dışında Amerikalılara yönelik saldırı planları hakkında, "İran'ın ABD dışında ve içinde ölümcül saldırı planlarını tespit etme, caydırma ve bunlarla mücadele etme konusundaki kararlılığımızı sürdürüyoruz. İran kaynaklı tehditler önemli ölçüde arttı. Yurt dışındaki ve burada ABD'deki kadın ve erkeklerimiz, daha büyük bir tehditle karşı karşıya" dedi.

Clayton, bu konudaki "istihbaratın ayrıntıları" hakkında konuşmayı reddetti. Öte yandan Clayton, yakın zamanda New York'ta bir kişinin ABD içindeki İran destekli saldırı planlarına katılmakla suçlanmasının, İran'ın küresel ölçekte faaliyet gösteren bir ağ kapasitesine sahip olduğunun kanıtı olduğunu söyledi. Clayton, "Bu, son derece gelişmiş, küresel ölçekte faaliyet gösteren ve ciddiyetle, elimizdeki bütün araçlarla mücadele etmemiz gereken bir ağ kapasitesi" ifadelerini kullandı.

Açıklamalarında Clayton, terör örgütü DEAŞ ve El Kaide'yi de Amerikalılar için "sürekli ve değişen bir tehdit oluşturan terör aktörleri" arasında gösterdi. Clayton, DEAŞ ve El Kaide'nin güç kaybetmiş olmalarına rağmen faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade etti.