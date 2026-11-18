Polisten kaçarken yöntem değiştirdi ama dron ile yakalandı

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Millet Bulvarı'nda dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Uygulamayı fark eden bir sürücü, otomobilini ara sokağa park ederek yaya olarak bölgeden uzaklaştı.

Ancak sürücünün bu hareketi, havadan denetim yapan dron tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntüler üzerine yapılan kontrolde, sürücünün ehliyetinin olmadığı belirlendi. Ehliyetsiz sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulandı.

Polis ekiplerinin trafik güvenliğine yönelik dron destekli denetimlerinin devam edeceği bildirildi.