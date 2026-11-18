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İstanbul
stanbul’un Fatih ilçesindeki Vatan Caddesi’nde motosikletiyle ilerleyen bir kadın, arkasından gelen otomobilin kendisine çok yaklaştığını iddia etti. Kaza yapmaktan korktuğu için otomobil sürücüsüne el hareketiyle tepki gösterdiğini belirten kadın, bunun üzerine sürücünün kendisini sıkıştırmaya çalıştığını öne sürdü. Yaşananlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.