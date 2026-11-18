Tepki gösterdi, otomobil sürücüsünün hedefi oldu! Tehlike dolu anlar kask kamerasında

stanbul’un Fatih ilçesindeki Vatan Caddesi’nde motosikletiyle ilerleyen bir kadın, arkasından gelen otomobilin kendisine çok yaklaştığını iddia etti. Kaza yapmaktan korktuğu için otomobil sürücüsüne el hareketiyle tepki gösterdiğini belirten kadın, bunun üzerine sürücünün kendisini sıkıştırmaya çalıştığını öne sürdü. Yaşananlar motosikletlinin kask kamerasına yansıdı.