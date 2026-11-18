Hong Kong yönetimi, kamusal alanlardaki gözetim kapasitesini genişletmek amacıyla kapalı devre televizyon (CCTV) kamera ağında yapay zeka destekli yüz tanımayı pazartesi günü itibarıyla başlattı.

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Sokakta yürüyen herkes takip edilecek: Hong Kong'da yapay zekalı gözetim dönemi Tarayıcınız audio elementini desteklemiyor. 0:00 163

SMARTVİEW OPERASYONU KAPSAMINDA 2028 HEDEFİ 60 BİN KAMERA

AFP'nin haberine göre, Hong Kong Emniyet Müdürü Joe Chow, hafta sonu yaptığı açıklamada devreye alınan yapay zeka araçlarının mevcut gözetim sistemlerinin kapasitesini artıracağını belirterek yeni teknolojiyi "yasalara uyan vatandaşlar için bir güvence" olarak nitelendirdi.

Güvenlik Bakanı Chris Tang ise geçen yıl milletvekillerine yaptığı bilgilendirmede, yapay zeka işlevlerinin kalabalıkları izlemek ve araç plakalarını okumak için kullanılacağını ifade etmiş, teknolojinin "bir suç şüphelisinin takibi gibi durumlarda doğal olarak insanlara da uygulanacağını" söylemişti.

2024 yılında başlatılan "SmartView" adlı polis operasyonu kapsamında kent genelinde halihazırda yaklaşık 5 bin CCTV kamerası kuruldu. Polis kayıtlarına göre söz konusu kameralar, bugüne kadar yaklaşık 2 bin 200 vakanın çözülmesine ve 2 bin 800'den fazla kişinin tutuklanmasına katkı sağladı.

Yasama meclisine sunulan resmi belgelere göre yetkililer, şehirdeki kamera sayısını 2028 yılına kadar 60 bine yükseltmeyi planlıyor.

HONG KONG HALKI İKİYE BÖLÜNDÜ: "HİÇBİR YERDE GİZLİLİK KALMADI"

Yeni gözetim uygulaması kent sakinleri arasında farklı tepkilere yol açtı. Güvenlik endişeleri nedeniyle tam adını paylaşmak istemeyen 40’lı yaşlarındaki finans çalışanı Li, AFP'ye yaptığı açıklamada yapay zeka destekli gözetimin kötüye kullanılma ihtimalinden endişe duyduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir yerde gizlilik kalmadı, birçok araç verilerinizi ve yüz görüntülerinizi çoktan topladı."

AFP’ye konuşan Saturday Zhou adlı bir diğer kent sakini ise daha az endişeli olduğunu dile getirerek, "Anakara şehirlerinde yapay zeka destekli kameralardan zaten çok sayıda var ve insanlar alıştı" dedi. Zhou, şeffaflığın korunması adına yetkililerin ilgili verilerin kullanımı konusunda "açık olmaları gerektiğini" vurguladı.

Gelen tepkiler üzerine pazar günü yerel basına konuşan Emniyet Müdürü Chow, "Birçok kişinin endişe duyabileceğini anlıyoruz" derken, yeni sistemin "kötüye kullanılmayacağını" savundu.

AVRUPA BİRLİĞİ BU SİSTEMLERİ YASAKLADI

Benzer teknolojiler İngiltere dahil farklı ülkelerde de kullanılıyor. Eleştirmenler, yüz tanıma sistemlerinin hükümetlere mahremiyeti ihlal etme konusunda denetimsiz bir güç verdiğini savunuyor.

Avrupa Birliği (AB) ise 2024 yılında aldığı kararla, bazı istisnalar dışında "kolluk kuvvetleri amacıyla halka açık alanlarda 'gerçek zamanlı' uzaktan biyometrik tanımlama sistemlerinin kullanımını" yasaklamıştı.