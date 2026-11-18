ABD Başkanı Trump, APEC Zirvesi'ne katılmak üzere Filipinler'den Çin'e geçti. Trump, Shenzhen Bao'an Uluslararası Havalimanı'nda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından karşılandı.

Şu ana kadar hiçbir ABD başkanını havalimanında karşılamayan Xi Jinping, Trump'ı bizzat karşılayarak bir ilke imza attı. Xi, uçaktan indiği sırada Trump'a sarıldı.

ASKERİ UÇAKLAR GÖSTERİ YAPTI

İki ülkenin milli marşı çalınırken, askeri uçaklar gösteri yaptı. Trump, Xi ile kırmızı halıda yürüdükten sonra aracına binerek alandan ayrıldı.

Trump da eylül ayında ABD'ye gelen Xi'yi Joint Base Andrews Hava Üssü'nde bizzat karşılamıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise bugün Shenzhen'e varışında Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi Üyesi Cai Qi tarafından karşılanmıştı.