Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, küresel ekonomideki değişime, Batı’nın yaptırım politikalarına ve Rusya’nın ekonomik durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
Batılı ülkelerin yükselen ekonomileri engellemeye çalıştığını söyleyen ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların hedeflerine ulaşamadığını kaydeden Putin, "Rusya'yı tecrit etme girişimleri başarısızlığa uğradı" ifadelerini kullandı.
Avrupa Birliği’nin Rus enerji kaynaklarından uzaklaşmasının ekonomik sonuçlarına değinen Putin, "Avrupa Birliği, sanayi potansiyelini ve rekabet gücünü kaybediyor. Bütçe açıkları sorunu giderek büyüyor, borç yükü ve enflasyon artıyor" diye konuştu.
Rus ekonomisinin yaptırımlara rağmen büyüdüğünü savunan Putin, "Rusya'nın GSYH'si son üç yılda yüzde 10'dan fazla arttı ve büyümeye devam ediyor. Dünyanın en büyük ekonomileri arasında sağlam bir yer edindik ve Avrupa'da ilk sırada bulunuyoruz" dedi.
Rusya’nın buğday ve gübre ihracatındaki konumuna da dikkat çeken Putin, "Hem bölgesel hem de küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına önemli katkılar sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Konuşmasının sonunda uluslararası işbirliği çağrısında bulunan Putin, "Günümüzün çalkantılı dünyasında ayrışma değil birlik, hegemonya değil eşitlik, tecrit değil ortaklık, ültimatomlar değil diyalog büyük önem taşıyor" dedi.
Putin ayrıca, "Rusya, Çin ve ABD liderleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan üçlü görüşmenin önemli kazanımlar sağlayabileceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.