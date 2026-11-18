Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin’in Shenzhen kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi’nde yaptığı konuşmada, küresel ekonomideki değişime, Batı’nın yaptırım politikalarına ve Rusya’nın ekonomik durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

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HABERİN ÖZETİ Vladimir Putin'den Batı'ya ekonomik savaş çıkışı: "Artık bizi durduramazlar" Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, APEC Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, küresel ekonomideki değişime, Batı'nın yaptırımlarına ve Rusya'nın ekonomik durumuna dair açıklamalarda bulundu. Putin, Batı'nın yükselen ekonomileri engellemeye çalıştığını ve Rusya'ya uygulanan yaptırımların hedeflerine ulaşamadığını, Rusya'yı tecrit etme girişimlerinin başarısızlığa uğradığını belirtti. Avrupa Birliği'nin enerji kaynaklarından uzaklaşmasının ekonomik sonuçlarına değinerek, AB'nin sanayi potansiyelini ve rekabet gücünü kaybettiğini, bütçe açıkları, borç yükü ve enflasyonun arttığını ifade etti. Rus ekonomisinin yaptırımlara rağmen büyüdüğünü, GSYH'nin son üç yılda yüzde 10'dan fazla arttığını ve Rusya'nın dünyanın en büyük ekonomileri arasında yer aldığını savundu. Rusya'nın buğday ve gübre ihracatındaki konumuna dikkat çekerek, küresel gıda güvenliğine katkı sunduğunu belirtti. Putin, uluslararası işbirliği çağrısında bulunarak, ayrışma değil birlik, hegemonya değil eşitlik, tecrit değil ortaklık ve ültimatomlar değil diyalog vurgusu yaptı. Rusya, Çin ve ABD liderleri arasında planlanan üçlü görüşmenin önemli kazanımlar sağlayabileceğini düşündüğünü açıkladı.

Batılı ülkelerin yükselen ekonomileri engellemeye çalıştığını söyleyen ve Rusya’ya uygulanan yaptırımların hedeflerine ulaşamadığını kaydeden Putin, "Rusya'yı tecrit etme girişimleri başarısızlığa uğradı" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA BİRLİĞİ GÜCÜNÜ KAYBEDİYOR"

Avrupa Birliği’nin Rus enerji kaynaklarından uzaklaşmasının ekonomik sonuçlarına değinen Putin, "Avrupa Birliği, sanayi potansiyelini ve rekabet gücünü kaybediyor. Bütçe açıkları sorunu giderek büyüyor, borç yükü ve enflasyon artıyor" diye konuştu.

"YAPTIRIMLARA RAĞMEN BÜYÜDÜK"

Rus ekonomisinin yaptırımlara rağmen büyüdüğünü savunan Putin, "Rusya'nın GSYH'si son üç yılda yüzde 10'dan fazla arttı ve büyümeye devam ediyor. Dünyanın en büyük ekonomileri arasında sağlam bir yer edindik ve Avrupa'da ilk sırada bulunuyoruz" dedi.

Rusya’nın buğday ve gübre ihracatındaki konumuna da dikkat çeken Putin, "Hem bölgesel hem de küresel gıda güvenliğinin sağlanmasına önemli katkılar sunuyoruz ve sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasının sonunda uluslararası işbirliği çağrısında bulunan Putin, "Günümüzün çalkantılı dünyasında ayrışma değil birlik, hegemonya değil eşitlik, tecrit değil ortaklık, ültimatomlar değil diyalog büyük önem taşıyor" dedi.

RUSYA, ÇİN VE ABD LİDERLERİNİ ZİRVESİ

Putin ayrıca, "Rusya, Çin ve ABD liderleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan üçlü görüşmenin önemli kazanımlar sağlayabileceğini düşünüyorum" açıklamasında bulundu.