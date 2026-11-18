Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA), Napier ve Gisborne kentlerindeki gelgit ölçüm cihazlarında güçlü akıntıların tespit edilmesi üzerine tsunami uyarısı yayımladı. Ancak uyarı, yaklaşık 15 dakika sonra iptal edildi.

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HABERİN ÖZETİ Esrarengiz hareketlilik! Tam 15 dakika sürdü: Tsunami alarmının arkasında gizemli olay Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA), Napier ve Gisborne kentlerindeki gelgit ölçüm cihazlarında güçlü akıntıların tespit edilmesi üzerine tsunami uyarısı yayımladı, ancak uyarı yaklaşık 15 dakika sonra iptal edildi. NEMA, saat 17.40 sıralarında Kuzey Adası'nın doğu kıyısındaki sahil bölgelerinde güçlü akıntılar ve öngörülemeyen dalga hareketleri yaşanabileceğini bildirdi. Yetkililer, uyarı sırasında herhangi bir tahliye işlemi gerçekleştirilmediğini açıkladı. Tsunami alarmı, yayımlanmasından yaklaşık 15 dakika sonra kaldırıldı. NEMA, olağan dışı deniz hareketlerinin kaynağının henüz belirlenemediğini, ancak su altında bir heyelan olmuş olabileceğini duyurdu.

NEMA, saat 17.40 sıralarında yaptığı açıklamada, Kuzey Adası'nın doğu kıyısındaki sahil bölgelerinde güçlü akıntılar ve öngörülemeyen dalga hareketleri yaşanabileceğini bildirdi.

TSUNAMİ UYARISI 15 DAKİKA SÜRDÜ

Yetkililer, uyarının ardından herhangi bir tahliye işlemi gerçekleştirilmediğini açıkladı. Tsunami alarmı, yayımlanmasından yaklaşık 15 dakika sonra kaldırıldı.

UYARISININ SEBEBİ NEYDİ?

NEMA, ilk açıklamasında olağan dışı deniz hareketlerinin kaynağının henüz belirlenemediğini duyurdu.

Açıklamada, "Bu aktivitenin kaynağını henüz bilmiyoruz, ancak su altında bir heyelan olmuş olabilir" ifadelerine yer verildi.