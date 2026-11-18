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UYGULAMALAR
İstanbul
Yeni Zelanda Ulusal Acil Durum Yönetim Ajansı (NEMA), Napier ve Gisborne kentlerindeki gelgit ölçüm cihazlarında güçlü akıntıların tespit edilmesi üzerine tsunami uyarısı yayımladı. Ancak uyarı, yaklaşık 15 dakika sonra iptal edildi.
NEMA, saat 17.40 sıralarında yaptığı açıklamada, Kuzey Adası'nın doğu kıyısındaki sahil bölgelerinde güçlü akıntılar ve öngörülemeyen dalga hareketleri yaşanabileceğini bildirdi.
Yetkililer, uyarının ardından herhangi bir tahliye işlemi gerçekleştirilmediğini açıkladı. Tsunami alarmı, yayımlanmasından yaklaşık 15 dakika sonra kaldırıldı.
NEMA, ilk açıklamasında olağan dışı deniz hareketlerinin kaynağının henüz belirlenemediğini duyurdu.
Açıklamada, "Bu aktivitenin kaynağını henüz bilmiyoruz, ancak su altında bir heyelan olmuş olabilir" ifadelerine yer verildi.