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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 10:58

Deprem uzmanı Osman Bektaş açıkladı: Marmara'da depremin nerede durduğu ortaya çıktı

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, Marmara'da deprem riskine ilişkin dikkat çeken bir çalışmayı paylaştı. Yurt dışında yapılan çalışmayla, uzman ismin daha önce ortaya koyduğu modelin desteklendiği belirtildi. Bektaş, 2025 yılında meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki Silivri depreminin başlangıç ve durma noktalarına dikkat çekti. İşte detaylar...

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Editor
 Özge Sönmez
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Deprem uzmanı Osman Bektaş açıkladı: Marmara'da depremin nerede durduğu ortaya çıktı
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 10:51
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 10:58

'ndeki fay hatları ve olası depremlere ilişkin tartışmalar devam ederken, Jeoloji uzmanı Prof. Dr. 'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Uzman isim, Marmara deprem modelini destekleyen yeni bir bilimsel bulguya işaret etti. 

Deprem uzmanı Osman Bektaş açıkladı: Marmara'da depremin nerede durduğu ortaya çıktı

MARMARA MODELİNİ DESTEKLEDİ

Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Bektaş, 2026 Avrupa Yer Bilimleri Birliği (EGU) Genel Kurulu'nda sunulan bilimsel çalışmanın, daha önce savunduğu Marmara deprem modelini desteklediğini belirtti.

Deprem uzmanı Osman Bektaş açıkladı: Marmara'da depremin nerede durduğu ortaya çıktı

DEPREMİN NEREDE BAŞLAYIP NEREDE DURDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

Bektaş, daha önce ortaya koyduğu modeli, "Yapısal çukurlar depremi başlatıyor, sırtlar kırılmayı durduruyor" sözleriyle hatırlattı.

Núñez-Jara ve arkadaşlarının 2025 Silivri depreminin başlaması, ilerlemesi ve durmasına ilişkin çalışmasına değinen Bektaş, araştırmada kırılmanın 'nda, depremin merkez üssünün yaklaşık 10 kilometre doğusunda başladığının bildirildiğini aktardı.

Çalışmaya göre kırılma doğuya doğru ilerledi ve deniz tabanındaki yapısal bir yükseltide durdu.

Deprem uzmanı Osman Bektaş açıkladı: Marmara'da depremin nerede durduğu ortaya çıktı

"MARMARA'DA DEPREM DAVRANIŞINI YAPISAL SEGMENTLER KONTROL EDİYOR"

Yeni bulguların kendi modelini desteklediğini savunan Bektaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çukurda başlangıç, sırtlarda durma: Marmara'da deprem davranışını yapısal segmentler kontrol ediyor."

Söz konusu değerlendirme, Marmara'daki fayların yalnızca uzunluklarının değil, deniz tabanındaki yapısal çukurların ve yükseltilerin de kırılmanın nasıl ilerlediğinin anlaşılmasında önemli olabileceğine işaret ediyor.

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#marmara denizi
#Osman Bektaş
#Orta Marmara Çukuru
#Avrupa Yer Bilimleri Birliği
#Marmara Deprem Modeli
#Gündem
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