Deprem uzmanı Osman Bektaş açıkladı: Marmara'da depremin nerede durduğu ortaya çıktı

Marmara Denizi'ndeki fay hatları ve olası depremlere ilişkin tartışmalar devam ederken, Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş'tan dikkat çeken bir açıklama geldi. Uzman isim, Marmara deprem modelini destekleyen yeni bir bilimsel bulguya işaret etti.

MARMARA MODELİNİ DESTEKLEDİ

Sosyal medya hesabından değerlendirmede bulunan Bektaş, 2026 Avrupa Yer Bilimleri Birliği (EGU) Genel Kurulu'nda sunulan bilimsel çalışmanın, daha önce savunduğu Marmara deprem modelini desteklediğini belirtti.

DEPREMİN NEREDE BAŞLAYIP NEREDE DURDUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ

Bektaş, daha önce ortaya koyduğu modeli, "Yapısal çukurlar depremi başlatıyor, sırtlar kırılmayı durduruyor" sözleriyle hatırlattı.

Núñez-Jara ve arkadaşlarının 2025 Silivri depreminin başlaması, ilerlemesi ve durmasına ilişkin çalışmasına değinen Bektaş, araştırmada kırılmanın Orta Marmara Çukuru'nda, depremin merkez üssünün yaklaşık 10 kilometre doğusunda başladığının bildirildiğini aktardı.

Çalışmaya göre kırılma doğuya doğru ilerledi ve deniz tabanındaki yapısal bir yükseltide durdu.

"MARMARA'DA DEPREM DAVRANIŞINI YAPISAL SEGMENTLER KONTROL EDİYOR"

Yeni bulguların kendi modelini desteklediğini savunan Bektaş, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çukurda başlangıç, sırtlarda durma: Marmara'da deprem davranışını yapısal segmentler kontrol ediyor."

Söz konusu değerlendirme, Marmara'daki fayların yalnızca uzunluklarının değil, deniz tabanındaki yapısal çukurların ve yükseltilerin de kırılmanın nasıl ilerlediğinin anlaşılmasında önemli olabileceğine işaret ediyor.