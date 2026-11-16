Grup Laçin'in solisti ve bağlama sanatçısı Ali Abacı, hayatını kaybetti. Müzik kariyerindeki başarısıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçının vefat haberi sanat camiasını derin bir hüzne boğdu. 'Bekar Gezelim' ve 'Samsak Döveci' gibi türkülerle hafızalara kazınan Ali Abacı'nın ölüm nedeni kamuoyu tarafından araştırılmaya başlandı. Kamuoyunda "Ali Abacı kimdir?", "Ali Abacı kaç yaşında?", "Ali Abacı evli mi?" ve "Ali Abacı neden öldü?" sorularının cevapları merak edildi. Hayatını kaybettiği haberleriyle gündemde yerini alan Ali Abacı'nın özel hayatına ilişkin detaylar da merakla araştırılır oldu. Peki, Ali Abacı kimdir? Ali Abacı kaç yaşında? Ali Abacı evli mi? Ali Abacı neden öldü? Ali Abacı hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Ali Abacı'ya dair bilinmeyenler...

ALİ ABACI KİMDİR?

Ali Abacı, Grup Laçin'in eski solisti ve bağlama sanatçısıdır. Müzik kariyerindeki başarısıyla adını geniş kitlelere duyuran Abacı, özellikle 90'lı yıllarda türkü sahnesinin tanınan yüzlerinden biri olmuştu. Bir dönem solisti olduğu Grup Laçin ile müzik piyasasının altını üstüne getiren Abacı, güçlü sesi ve sahne performansıyla yıllara damgasını vurdu. 1991 yılında kurulan Grup Laçin, 1998 yılında yayımladığı aynı adlı albümün 'Bekar Gezelim' şarkısıyla geniş kitlelere ulaşmıştı.

Bir süre müzik sahnelerinden uzak kalan grup, yaklaşık 21 yıllık aranın ardından yeniden geri dönmüştü. Tavşanlı yöresine ait 'Samsak Döveci' türküsü ise 2013 yılında grubun seslendirmesiyle, yıllar sonra sosyal medyada yeniden popüler hale gelmişti. Bağlama sanatçısı ve solist olarak tanınan Ali Abacı da bu şarkılarla anılan kadronun tanınan isimlerinden biri olmuştu.

Ses ve bağlama sanatçısı olarak tanınan Ali Abacı, şimdilerde vefat ettiği haberleriyle gündemde yerini aldı. Özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü sanatçının kişisel yaşamına ilişkin kamuoyunda çok fazla bilgiye rastlanmadı. Özellikle Grup Laçin ile yaptığı çalışmalarla adını geniş kitlelere duyuran Abacı, enstrümanda göstermiş olduğu başarı ve güçlü sesiyle 90'lı yılların sevilen sanatçıları arasında yer aldı.

ALİ ABACI KAÇ YAŞINDA?

Aslen Kayserili olan Ali Abacı, 60 yaşında hayatını kaybetti. Kayseri'nin Sarız ilçesinde doğup büyüyen Abacı, Türk Halk Müziğine önemli katkılarda bulundu. Bir dönem Grup Laçin'in solistliğini yapan ünlü sanatçı, müzik hayatı boyunca Türk Halk Müziğine sunduğu katkılar ve yetiştirdiği öğrencilerle adını geniş kitlelere duyurmayı başardı. Sanat dünyasında iz bırakan isimler arasında yer alan Abacı'nın, vefatı ailesi, sevenleri ve sanat camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

ALİ ABACI EVLİ Mİ?

90'lı yıllarda Grup Laçin ile geniş kitleler tarafından tanınan Ali Abacı'nın özel hayatına ilişkin kamuoyunda çok fazla bilgi yer almıyor. Ünlü sanatçının evli olup olmadığına ilişkin ise doğruluğu kanıtlanmış net bir bilgi bulunmuyor. Müzik hayatına 1985 yılında TRT Ankara Radyosu Türk Halk Müziği Korusu sınavlarını kazanarak adım atan Abacı, korist olarak başladığı sanat yolcuğunun ilerleyen yıllarında ensrümanist olarak çeşitli korolarda görev yaptı.

Ali Abacı, ODTÜ Türk Halk Müziği Korusu ve Ankara Klubü Türk Halk Müziği Korusu'nda koro şefliği yaptı. 2003-2014 yılları arasında Grup Laçin'de bağlama sanatçısı ve solist olarak görev alan Abacı, aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığına bağlı halk eğitim kurumlarında usta öğrenci olarak da çalıştı. Bir dönem Grup Laçin ile müzik dünyasında yer edinen Abacı, evli olup olmadığına dair herhangi bir bilgiye rastlanmadı.

ALİ ABACI NEDEN ÖLDÜ?

Grup Laçin'in eski solisti ve bağlama sanatçısı Ali Abacı, 60 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen sanatçının vefat haberini grup üyelerinden Teoman Dalcı duyurdu. 90'lı yıllarda Grup Laçin ile geniş kitleler tarafından tanınan Abacı'nın hayatını kaybetmesi, müzik camiasında derin bir üzüntüyle karşılandı.

Bugün Ankara da son yolculuğuna uğurlanacak olan müzisyen Ali Abacı'nın geçirdiği rahatsızlığın ardından hayatını kaybettiği duyuruldu. Vefatı Grup Laçin'in üyelerinden Teoman Dalcı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla öğrenilen Abacı, sevenlerini ve tüm sanat camiasını hüzne boğdu. Ölüm nedeni tam olarak açıklanmayan ünlü sanatçının, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi.

Ali Abacı'nın vefat haberini duyuran eski grup arkadaşı Teoman Dalcı, "Devri daim mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz." ifadelerine yer verdi. Grup Laçin, Mart 2024'te akordeon sanatçısı Şerif Baldemir'i kaybetmişti. Şimdilerde Abacı'nın ölümüyle sarsılan grup, ikinci üyesine de veda etti.