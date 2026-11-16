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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 10:05

Grup Laçin'in acı kaybı! Ali Abacı 60 yaşında hayatını kaybetti

90'lı yıllarda seslendirdiği türkülerle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Grup Laçin'den üzücü haber geldi. Grubun bağlama sanatçısı Ali Abacı, 60 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefat haberini Grup Laçin üyelerinden Teoman Dalcı duyururken, sevenlerini ve müzik dünyasını hüzne boğan ölümün ardından gözler cenaze törenine çevrildi.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Grup Laçin'in acı kaybı! Ali Abacı 60 yaşında hayatını kaybetti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 09:33
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 10:05

'Bekar Gezelim' ve 'Samsak Döveci' gibi eserlerle hafızalara kazınan Ali Abacı'nın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenildi. Ancak sanatçının ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Abacı'nın cenazesinin bugün 'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ

Grup Laçin'in acı kaybı! Ali Abacı 60 yaşında hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.
'Bekar Gezelim' ve 'Samsak Döveci' gibi eserleriyle tanınan Grup Laçin üyesi Ali Abacı, 60 yaşında hayatını kaybetti.
Ali Abacı'nın bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği belirtildi, ancak ölüm nedeni açıklanmadı.
Ali Abacı'nın cenazesinin bugün Ankara'da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.
Grup Laçin, Mart 2024'te akordeon sanatçısı Şerif Baldemir'in vefatıyla da büyük bir kayıp yaşamıştı.
Bilgi Okunma süresi 16 saniyeye düşürüldü.

GRUP LAÇİN'İN UNUTULMAZ ŞARKILARIYLA TANINDI

1991 yılında kurulan Grup Laçin, 90'lı yıllarda türkü müziğinin sevilen grupları arasında yer aldı. Grup, 1998 yılında yayımladığı kendi adını taşıyan albümde bulunan 'Bekar Gezelim' şarkısıyla büyük bir çıkış yakaladı.

Grup Laçin'in acı kaybı! Ali Abacı 60 yaşında hayatını kaybetti

Klibi Büyükada'da çekilen şarkı, dönemin televizyon kanallarında sıkça yayınlanarak geniş kitlelere ulaştı. Anonim türkü olarak bilinen eserin bazı kaynaklarda Ali Rıza Güney'e atfedilmesi de yıllar boyunca merak edilen konular arasında yer aldı.

Müzik çalışmalarına bir süre ara veren Grup Laçin, yaklaşık 21 yıl sonra, 2019'da 'Bekar Gezelim'i yeniden yorumlayarak müzik dünyasına dönüş yaptı.

Grup Laçin'in acı kaybı! Ali Abacı 60 yaşında hayatını kaybetti

'SAMSAK DÖVECİ' YILLAR SONRA YENİDEN GÜNDEM OLDU

Grubun hafızalara kazınan eserlerinden biri de Tavşanlı yöresine ait 'Samsak Döveci' türküsü oldu. Grup Laçin'in 2013 yılında seslendirdiği türkü, aradan geçen yılların ardından sosyal medyada yeniden popülerlik kazandı.

Grup Laçin'in acı kaybı! Ali Abacı 60 yaşında hayatını kaybetti

Solist ve bağlama sanatçısı Ali Abacı da grubun bu sevilen eserlerinde yer alan, dinleyicilerin yakından tanıdığı isimlerden biriydi. Sanatçının vefatı, Grup Laçin'in müzik yolculuğunda önemli bir dönemin de hüzünlü şekilde hatırlanmasına neden oldu.

Grup Laçin'in acı kaybı! Ali Abacı 60 yaşında hayatını kaybetti

TEOMAN DALCI ACI HABERİ DUYURDU

Ali Abacı'nın hayatını kaybettiğini Grup Laçin üyelerinden Teoman Dalcı açıkladı. Dalcı, sanatçının vefatının ardından yaptığı paylaşımda, "Devri daim mekanı cennet olsun. Çok üzgünüz." ifadelerini kullandı. Abacı'nın ölümüne ilişkin resmi bir neden açıklanmazken, sanatçının uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı belirtildi. 60 yaşında hayata veda eden müzisyenin cenaze töreninin bugün Ankara'da gerçekleştirileceği bildirildi.

Grup Laçin'in acı kaybı! Ali Abacı 60 yaşında hayatını kaybetti

GRUP LAÇİN İKİNCİ ACI KAYBINI YAŞADI

Grup Laçin, Mart 2024'te akordeon sanatçısı Şerif Baldemir'in vefatıyla büyük bir kayıp yaşamıştı. Ali Abacı'nın da hayatını kaybetmesiyle grup, kısa sayılabilecek bir zaman diliminde ikinci üyesini yitirmiş oldu. Geride 'Bekar Gezelim' ve 'Samsak Döveci' gibi hafızalarda yer eden eserler bırakan Ali Abacı, Grup Laçin'in müzik serüvenindeki yeriyle anılmaya devam edecek.

Grup Laçin'in acı kaybı! Ali Abacı 60 yaşında hayatını kaybetti

GRUP LAÇİN ÜYELERİ VE KADROSU

•    Solist: Hakan Alkar
•    Bağlama ve Vokal: Ali Abacı 

Grup Laçin'in acı kaybı! Ali Abacı 60 yaşında hayatını kaybetti

•    Akordeon ve Vokal: Şerif Baldemir
•    Ritm Sazlar ve Vokal: Teoman Dalcı
•    Keyboard ve Vokal: Kıvanç Hakkı Haseki
•    Davul: Timur Ümüt
•    Bas Gitar: Alaskar Abbasov 

 

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#ankara
#Grup Laçin
#Bekar Gezelim
#Ali Abacı
#Samsak Döveci
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