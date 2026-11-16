Meksika’nın en güçlü uyuşturucu baronlarından biri olarak tanınan ve Guadalajara Karteli'nin kurucusu Miguel Angel Felix Gallardo, 80 yaşında hayatını kaybetti.

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HABERİN ÖZETİ 40 yıldır cezaevindeydi Patronların patronu lakaplı Miguel Angel Felix Gallardo hayatını kaybetti Meksika'nın önde gelen uyuşturucu baronlarından ve Guadalajara Karteli'nin kurucusu Miguel Angel Felix Gallardo, 80 yaşında hayatını kaybetti. Felix Gallardo, 1989'dan beri Jalisco eyaletindeki Puente Grande cezaevinde 40 yıllık hapis cezasını çekiyordu. Patronların patronu lakaplı Gallardo, çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi. 1985 yılında ABD'li gizli ajan Enrique Camarena Salazar'ın öldürülmesi suçundan hüküm giymişti. 1980'lerde kurduğu Guadalajara Karteli ile Meksika'dan ABD'ye uyuşturucu trafiğini yönetti.

1989’DAN BERİ HAPİSTE

Jalisco eyaletindeki Puente Grande cezaevinde 40 yıllık hapis cezasını çeken Felix Gallardo, düşük oksijen seviyeleri ve kronik sağlık sorunları nedeniyle 13 Kasım'da yoğun güvenlik önlemleri altında Guadalajara'daki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ

Patronların patronu lakaplı Gallardo’nun ölüm nedenini Jalisco eyaleti sekreterliği bildirdi. Yapılan açıklamada: "Sağlık durumu kritik seyrederken müşahede altında tutulan Felix Gallardo, çoklu organ yetmezliği gelişmesi sonucu hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

GİZLİ AJANI ÖLDÜRMEKTEN HÜKÜM GİYDİ

Felix Gallardo, Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarıyla ittifaklar kurulmasında kilit rol oynamış ve ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) gizli ajanı Enrique Camarena Salazar'ın 1985 yılında öldürülmesi suçundan hüküm giymişti.

Ulusal basına göre, söz konusu cinayet ABD'de halen derin bir yara olarak varlığını koruyor.

FELIX GALLARDO KİMDİR?

Felix Gallardo, 8 Ocak 1946'da Meksika'nın kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan yakınlarındaki kırsal Bellavista yerleşiminde dünyaya geldi.

1980'lerde kurduğu Guadalajara Karteli ile Meksika'dan ABD'ye yönelik uyuşturucu trafiğini tek bir merkezde toplayan Felix Gallardo, Rafael Caro Quintero ve Ernesto Fonseca Carrillo ile birlikte ülkenin en büyük suç ağını inşa etmişti.

Eski bir polis memuru olan Felix Gallardo, Kolombiyalı kartellerle kurduğu stratejik ittifaklarla rotayı kokaine çevirmişti.

Son yıllarda hipertansiyon, diyabet, kısmi körlük ve ilerleyen sağırlık gibi ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Felix Gallardo'nun ölümü, Latin Amerika suç tarihinde bir dönemin kapanması olarak değerlendiriliyor.

