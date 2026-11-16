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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 11:00

40 yıldır cezaevindeydi Patronların patronu lakaplı Miguel Angel Felix Gallardo hayatını kaybetti

Meksika’da ‘’ Patronların Patronu’’ lakabıyla tanınan en üçlü uyuşturucu baronlarından Miguel Angel Felix Gallardo, 80 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir müşahede altında tutulan Gallardo’nun çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Editor
 Asya Güney
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40 yıldır cezaevindeydi Patronların patronu lakaplı Miguel Angel Felix Gallardo hayatını kaybetti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 10:33
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 11:00

Meksika’nın en güçlü uyuşturucu baronlarından biri olarak tanınan ve Guadalajara Karteli'nin kurucusu Miguel Angel Felix Gallardo, 80 yaşında hayatını kaybetti.

HABERİN ÖZETİ

40 yıldır cezaevindeydi Patronların patronu lakaplı Miguel Angel Felix Gallardo hayatını kaybetti

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Meksika'nın önde gelen uyuşturucu baronlarından ve Guadalajara Karteli'nin kurucusu Miguel Angel Felix Gallardo, 80 yaşında hayatını kaybetti.
Felix Gallardo, 1989'dan beri Jalisco eyaletindeki Puente Grande cezaevinde 40 yıllık hapis cezasını çekiyordu.
Patronların patronu lakaplı Gallardo, çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirdi.
1985 yılında ABD'li gizli ajan Enrique Camarena Salazar'ın öldürülmesi suçundan hüküm giymişti.
1980'lerde kurduğu Guadalajara Karteli ile Meksika'dan ABD'ye uyuşturucu trafiğini yönetti.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
40 yıldır cezaevindeydi Patronların patronu lakaplı Miguel Angel Felix Gallardo hayatını kaybetti

1989’DAN BERİ HAPİSTE

eyaletindeki Puente Grande cezaevinde 40 yıllık hapis cezasını çeken Felix Gallardo, düşük oksijen seviyeleri ve kronik sağlık sorunları nedeniyle 13 Kasım'da yoğun güvenlik önlemleri altında Guadalajara'daki özel bir hastaneye kaldırılmıştı.

40 yıldır cezaevindeydi Patronların patronu lakaplı Miguel Angel Felix Gallardo hayatını kaybetti

ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ

Patronların patronu lakaplı Gallardo’nun ölüm nedenini Jalisco eyaleti sekreterliği bildirdi. Yapılan açıklamada: "Sağlık durumu kritik seyrederken müşahede altında tutulan Felix Gallardo, çoklu organ yetmezliği gelişmesi sonucu hayatını kaybetti." ifadeleri kullanıldı.

40 yıldır cezaevindeydi Patronların patronu lakaplı Miguel Angel Felix Gallardo hayatını kaybetti

GİZLİ AJANI ÖLDÜRMEKTEN HÜKÜM GİYDİ

Felix Gallardo, Kolombiyalı uyuşturucu kaçakçılarıyla ittifaklar kurulmasında kilit rol oynamış ve ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi'nin (DEA) gizli ajanı Enrique Camarena Salazar'ın 1985 yılında öldürülmesi suçundan hüküm giymişti.
Ulusal basına göre, söz konusu cinayet ABD'de halen derin bir yara olarak varlığını koruyor.

40 yıldır cezaevindeydi Patronların patronu lakaplı Miguel Angel Felix Gallardo hayatını kaybetti

FELIX GALLARDO KİMDİR?

Felix Gallardo, 8 Ocak 1946'da Meksika'nın kuzeybatısındaki Sinaloa eyaletinin başkenti Culiacan yakınlarındaki kırsal Bellavista yerleşiminde dünyaya geldi.
1980'lerde kurduğu Guadalajara Karteli ile Meksika'dan ABD'ye yönelik uyuşturucu trafiğini tek bir merkezde toplayan Felix Gallardo, Rafael Caro Quintero ve Ernesto Fonseca Carrillo ile birlikte ülkenin en büyük suç ağını inşa etmişti.
Eski bir polis memuru olan Felix Gallardo, Kolombiyalı kartellerle kurduğu stratejik ittifaklarla rotayı kokaine çevirmişti.
Son yıllarda hipertansiyon, diyabet, kısmi körlük ve ilerleyen sağırlık gibi ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele eden Felix Gallardo'nun ölümü, Latin Amerika suç tarihinde bir dönemin kapanması olarak değerlendiriliyor.
 

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ETİKETLER
#jalisco
#Miguel Angel Felix Gallardo
#Guadalajara Karteli
#Enrique Camarena Salazar
#Dea
#Dünya
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