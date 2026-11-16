Bulaşık yıkayarak başladığı mutfakta sınırları aştı! Tavşanlılı kadın şef şimdi binlerce kişiye yemek hazırlıyor

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde küçük yaşlarda mutfağın kapısından bulaşıkçı olarak giren İlknur Kocabıyık, azmi ve yıllar içinde edindiği tecrübeyle kariyerini Türkiye sınırlarının ötesine taşıdı. Babasının işlettiği ızgara salonunda başladığı meslek hayatında garsonluktan aşçıbaşlığına kadar pek çok görev üstlenen Kocabıyık, bugün Balkan ülkelerinde binlerce kişiye yemek hazırlayan mutfak ekiplerini yönetiyor.

BABASININ LOKANTASINDA BAŞLADI, MUTFAĞIN HER KADEMESİNDE ÇALIŞTI

İlknur Kocabıyık'ın meslek yolculuğu, 24 Temmuz 2004 tarihinde babası Ali Kocabıyık'a ait ızgara salonunda başladı. İlk olarak bulaşık yıkayan, ardından mutfak yardımcılığı ve garsonluk yapan Kocabıyık, zamanla yemek hazırlama süreçlerinde de görev aldı.

Mesleğinde ilerlemek için Ankara'ya giden Kocabıyık, burada beş yıldızlı bir termal otelde ve kız öğrenci yurdunda çalıştı. Karatay Üniversitesi'nden aldığı sertifikayla mesleki eğitimini de destekleyen Kocabıyık, edindiği deneyimlerin ardından memleketine döndü.

Tavşanlı'daki çeşitli sanayi kuruluşlarında yaklaşık 8-9 yıl aşçıbaşı olarak görev yapan Kocabıyık, yüzlerce çalışanın aynı anda yemek ihtiyacının karşılandığı büyük mutfaklarda sorumluluk üstlendi.

TAVŞANLI'DAN BALKANLAR'A UZANAN BAŞARI HİKÂYESİ

Türkiye'deki çalışma hayatının ardından Makedonya'dan iş teklifi alan Kocabıyık için kariyerinde yeni bir dönem başladı. Üsküp, Prilep, Gostivar ve Kalkandelen'de uluslararası catering firmalarının mutfaklarını yöneten kadın şef, daha sonra Kosova ve Arnavutluk'ta da görev aldı.

Hint, Fransız, İtalyan, İngiliz ve Makedon mutfakları başta olmak üzere altı farklı dünya mutfağında deneyim kazanan Kocabıyık, farklı milletlerden aşçılarla birlikte çalıştı. Binlerce kişiye aynı anda yemek hazırlanması gereken organizasyonlarda hem mutfak düzeninden hem de ekiplerin koordinasyonundan sorumlu oldu.

"BEN MEKTEPLİ DEĞİL, ALAYLIYIM"

Mesleğinin temelini ailesinden aldığını anlatan Kocabıyık, mutfakta başarılı olmanın yalnızca iyi yemek yapmaktan ibaret olmadığını vurguladı.

İlk ustalarının annesi ve babası olduğunu söyleyen Kocabıyık, "Ben mektepli değil, alaylıyım. Bu zaten benim dede mesleğim. İlk ustalarım annem ve babamdır, her zaman arkamda durdular. Mutfakta sıcaktan soğuğa, tatlıdan kahvaltıya; bulaşıkçıdan kasaba kadar her alanda bilgi sahibi olmak zorundasınız. Tüm mutfağın yükü ve sorumluluğu üzerimde" ifadelerini kullandı.

Yurt dışında çalıştığı dönemde farklı mutfak kültürlerini yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirten Kocabıyık, özellikle Hint ve Makedon aşçılarla çalışmasının mesleki gelişimine katkı sağladığını dile getirdi.

"Kadın başına nasıl gideceksin?" diyenlere başarısıyla cevap verdi.

Kocabıyık'ın yurt dışına açılma kararı, çevresindeki bazı kişilerin tepkisini de beraberinde getirdi. Tek başına başka bir ülkede çalışmasının zor olacağını söyleyenlere rağmen kararından vazgeçmeyen kadın şef, en büyük desteği ailesinden gördü.

O günleri anlatan Kocabıyık, "İlk yola çıktığımda 'Kadın başına tek başına yurt dışına nasıl gideceksin?' diyenler oldu. Ancak ailemin desteğiyle başardım" dedi.

Mesleğine duyduğu özeni kullandığı ekipmanlardan çalışma kıyafetlerine kadar her ayrıntıya yansıttığını söyleyen Kocabıyık, gençlere de şu tavsiyede bulundu:

"Bulaşıkçı da olsanız, aşçı da olsanız, hangi mesleği yaparsanız yapın sadece işinizi aşkla yapın."

YENİ DURAĞI ROMANYA: BİNLERCE KİŞİLİK MUTFAĞI YÖNETECEK

Yurt dışındaki çalışmalarına kısa bir ara vererek memleketi Tavşanlı'ya dönen İlknur Kocabıyık, izin süresince kardeşine ait işletmede yardımcı oluyor.

Balkanlar'da edindiği deneyimin ardından Romanya'daki bir catering firmasıyla anlaşan Kocabıyık, yeni görevinde de binlerce kişiye yemek hazırlanan organizasyonların başında olacak.

Yaklaşık 22 yıl önce babasının lokantasında bulaşık yıkayarak çalışma hayatına başlayan Kocabıyık, bugün uluslararası mutfaklarda üstlendiği sorumluluklarla meslekteki ilerleyişini sürdürüyor.