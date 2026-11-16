Türkiye'nin en zengin köyü! Birlikten kuvvet doğdu: Köylüler 60 milyon liraya akaryakıt istasyonu satın aldı

Artvin Aşağı Maden köylüleri ortak girişimde bulunarak ‘Aşağı Maden Köyü Kalkınma Kooperatifi’ni kurdu. Bölgede faaliyet gösteren maden şirketlerine personel taşımacılığı yaparak çalışmalarına başlayan kooperatif, zamanla araç filosunu ve çalışan sayısını artırdı.

60 ARACA ULAŞTILAR

Artvin merkeze bağlı eski adı Hod olan 220 haneli Aşağı Maden köyünde, köy sakinleri tarafından 2022 yılında kurulan kalkınma kooperatifi, günümüzde bünyesinde minibüsler, dökme yük tankerleri ve sulama araçlarının da bulunduğu toplam 60 araca ulaştı.

KÖYÜN ESKİ ADINI VERDİLER

Kooperatif, son olarak Artvin-Erzurum kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunu satın aldı. Köyün eski adı verilerek "Hod Petrol ve Dinlenme Tesisi" adıyla hizmete açılan işletmenin, hem kooperatife gelir sağlaması hem de köyün gelişmesine katkı sunması hedefleniyor.

AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kooperatif yönetiminin, yaptıkları araştırmalara göre Türkiye'de köy halkına ait ilk akaryakıt istasyonu olduğunu belirttiği tesis için açılış töreni düzenlendi. Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, köy sakinleri ve vatandaşların katıldığı açılışta halk oyunları oynandı, ikramlarda bulunuldu.

VALİ AÇIKLAMADA BULUNDU

Açılışta konuşan Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, "Artvin'in kendine özgü coğrafyasında bu tür yatırımların hayata geçirilmesi oldukça kıymetli. Hod Petrol ve Dinlenme Tesisi'nin açılışında bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kooperatifçilik, Türkiye'de yönetilmesi ve başarıya ulaştırılması zor alanlardan biridir. Gönül, emek ve özveri gerektirir. Aşağı Maden Köyü Kooperatifimiz, 218 üyesiyle bölgedeki ekonomik faaliyetleri köyün kalkınması için bir gelir kaynağına dönüştürmüştür. Bu tesis de kooperatif tarafından devralınıp yenilenerek sürekli gelir sağlayacak bir işletme haline getirilmiştir. Taşıma kooperatiflerinin en önemli gider kalemlerinden biri yakıttır. Bölgede faaliyet gösteren şoförlerimizin yakıt ihtiyaçlarını buradan karşılayabilmesi hem kooperatifimize hem de vatandaşlarımıza katkı sağlayacaktır. Yatırımın hayata geçirilmesinde emeği bulunan kooperatif başkanımıza ve yöneticilerimize, köy muhtarımıza ve yerel halkla iş birliği yürüten maden şirketinin yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.