Çözen Kazanır
Yaşam
Avatar
Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 10:00

Türkiye'nin en zengin köyü! Birlikten kuvvet doğdu: Köylüler 60 milyon liraya akaryakıt istasyonu satın aldı

Artvin’in Aşağı Maden köyünde ele ele veren köy sakinleri 60 milyon liraya bir akaryakıt istasyonu satın aldı. Ortak girişimde bulunan köylüler, Aşağı Maden Köyü Kalkınma Kooperatifi’ni kurdu. Maden şirketlerine personel taşımacılığıyla faaliyetlerine başlayan kooperatif, şimdilerde 60 araçlık filosu ve 90 çalışanıyla köy ekonomisine katkı sağlıyor.

Avatar
Editor
 Asya Güney
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Türkiye'nin en zengin köyü! Birlikten kuvvet doğdu: Köylüler 60 milyon liraya akaryakıt istasyonu satın aldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 10:00
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 10:00

Aşağı Maden köylüleri ortak girişimde bulunarak ‘Aşağı Maden Köyü Kalkınma Kooperatifi’ni kurdu. Bölgede faaliyet gösteren maden şirketlerine personel taşımacılığı yaparak çalışmalarına başlayan kooperatif, zamanla araç filosunu ve çalışan sayısını artırdı.

Türkiye'nin en zengin köyü! Birlikten kuvvet doğdu: Köylüler 60 milyon liraya akaryakıt istasyonu satın aldı

60 ARACA ULAŞTILAR

Artvin merkeze bağlı eski adı Hod olan 220 haneli Aşağı Maden köyünde, köy sakinleri tarafından 2022 yılında kurulan kalkınma kooperatifi, günümüzde bünyesinde minibüsler, dökme yük tankerleri ve sulama araçlarının da bulunduğu toplam 60 araca ulaştı. 

Türkiye'nin en zengin köyü! Birlikten kuvvet doğdu: Köylüler 60 milyon liraya akaryakıt istasyonu satın aldı

KÖYÜN ESKİ ADINI VERDİLER 

Kooperatif, son olarak Artvin-Erzurum kara yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonunu satın aldı. Köyün eski adı verilerek "Hod Petrol ve Dinlenme Tesisi" adıyla hizmete açılan işletmenin, hem kooperatife gelir sağlaması hem de köyün gelişmesine katkı sunması hedefleniyor.

Türkiye'nin en zengin köyü! Birlikten kuvvet doğdu: Köylüler 60 milyon liraya akaryakıt istasyonu satın aldı

 

AÇILIŞ TÖRENİ DÜZENLENDİ 

Kooperatif yönetiminin, yaptıkları araştırmalara göre Türkiye'de köy halkına ait ilk akaryakıt istasyonu olduğunu belirttiği tesis için açılış töreni düzenlendi. Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, köy sakinleri ve vatandaşların katıldığı açılışta halk oyunları oynandı, ikramlarda bulunuldu.

Türkiye'nin en zengin köyü! Birlikten kuvvet doğdu: Köylüler 60 milyon liraya akaryakıt istasyonu satın aldı

VALİ AÇIKLAMADA BULUNDU 

Açılışta konuşan Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, "Artvin'in kendine özgü coğrafyasında bu tür yatırımların hayata geçirilmesi oldukça kıymetli. Hod Petrol ve Dinlenme Tesisi'nin açılışında bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Kooperatifçilik, Türkiye'de yönetilmesi ve başarıya ulaştırılması zor alanlardan biridir. Gönül, emek ve özveri gerektirir. Aşağı Maden Köyü Kooperatifimiz, 218 üyesiyle bölgedeki ekonomik faaliyetleri köyün kalkınması için bir gelir kaynağına dönüştürmüştür. Bu tesis de kooperatif tarafından devralınıp yenilenerek sürekli gelir sağlayacak bir işletme haline getirilmiştir. Taşıma kooperatiflerinin en önemli gider kalemlerinden biri yakıttır. Bölgede faaliyet gösteren şoförlerimizin yakıt ihtiyaçlarını buradan karşılayabilmesi hem kooperatifimize hem de vatandaşlarımıza katkı sağlayacaktır. Yatırımın hayata geçirilmesinde emeği bulunan kooperatif başkanımıza ve yöneticilerimize, köy muhtarımıza ve yerel halkla iş birliği yürüten maden şirketinin yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hürmüz Boğazı’nda geceyi aydınlatan patlama!  "Cezalandırma eylemi"
ABD ve 9 ülkeden yapay zeka hamlesi: Kritik anlaşma imzalandı
Diyarbakır’da emsal karar: Otomobil "Silah" sayıldı, sürücüye “Olası kastla öldürme” suçundan ağır ceza verildi
ETİKETLER
#artvin
#Aşağı Maden Köyü Kalkınma Kooperatifi
#Hod Petrol Ve Dinlenme Tesisi
#Dr. Turan Ergün
#Artvin Valisi
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.