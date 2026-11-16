ABD ve 9 ülkeden yapay zeka hamlesi: Kritik anlaşma imzalandı

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İstanbul
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yapay zekanın uluslararası işbirliğini genişletecek yeni bir anlaşmanın imzalandığı açıklandı. 9 ülke arasında "San Francisco Bildirisi" imzalandı.
Anlaşmaya; ABD, Avustralya, Hindistan, İsrail, Japonya, Güney Kore, Katar, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İngiltere imza attı.
Ülkeler, yapay zekanın geliştirilmesinde kritik altyapının güçlendirilmesi ve tedarik zincirlerinin daha güvenli hale getirilmesini amaçlıyor.
Ekonomik güvenliğin ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekilen bildiride, ülkelerin yapay zeka alanındaki ortak hedeflerini hayata geçirmek üzere bir çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı.
Bildiride, yapay zeka tedarik zincirinde kullanılan yazılım, malzeme bilgisi, teknolojik bileşenler ile fiziksel ve dijital altyapıların korunmasının önemine vurgu yapıldı. Olası tehditlerin, anlaşmaya taraf ülkelerin ekonomik çıkarları ve ulusal güvenlikleri açısından ciddi riskler oluşturabileceği ifade edildi.