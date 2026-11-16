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Teknoloji
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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 09:50

ABD ve 9 ülkeden yapay zeka hamlesi: Kritik anlaşma imzalandı

ABD, yapay zeka teknolojilerinin geliştirilmesi ve kritik tedarik zincirlerinin güvence altına alınması amacıyla 9 ülkeyle yeni bir işbirliği anlaşmasına imza attı. "San Francisco Bildirisi" adı verilen anlaşmayla, yapay zeka altyapısının güçlendirilmesi ve olası güvenlik tehditlerine karşı ortak hareket edilmesi hedefleniyor.

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Editor
 Baran Aksoy
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ABD ve 9 ülkeden yapay zeka hamlesi: Kritik anlaşma imzalandı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 09:50

'ndan yapılan açıklamada, yapay zekanın uluslararası işbirliğini genişletecek yeni bir anlaşmanın imzalandığı açıklandı. 9 ülke arasında "San Francisco Bildirisi" imzalandı.

Anlaşmaya; , Avustralya, Hindistan, İsrail, , Güney Kore, Katar, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve İngiltere imza attı.

Ülkeler, yapay zekanın geliştirilmesinde kritik altyapının güçlendirilmesi ve tedarik zincirlerinin daha güvenli hale getirilmesini amaçlıyor.

ABD ve 9 ülkeden yapay zeka hamlesi: Kritik anlaşma imzalandı

ORTAK ÇALIŞMA GRUBU KURULACAK

Ekonomik güvenliğin ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekilen bildiride, ülkelerin alanındaki ortak hedeflerini hayata geçirmek üzere bir çalışma grubu oluşturulması kararlaştırıldı.

ABD ve 9 ülkeden yapay zeka hamlesi: Kritik anlaşma imzalandı

ULASAL GÜVENLİK AÇISINDAN CİDDİ RİSKLER OLUŞTURABİLİR

Bildiride, yapay zeka tedarik zincirinde kullanılan yazılım, malzeme bilgisi, teknolojik bileşenler ile fiziksel ve dijital altyapıların korunmasının önemine vurgu yapıldı. Olası tehditlerin, anlaşmaya taraf ülkelerin ekonomik çıkarları ve ulusal güvenlikleri açısından ciddi riskler oluşturabileceği ifade edildi.

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#yapay zeka
#japonya
#ABD
#abd dışişleri bakanlığı
#San Francisco Bildirisi
#Teknoloji
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