İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusunun korumasındaki iki tanker Hürmüz Boğazından geçmeye çalışırken, deniz mayınına çarparak infilak etti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Hürmüz Boğazı’nda geceyi aydınlatan patlama! "Cezalandırma eylemi" İran Devrim Muhafızları, ABD ordusunun korumasındaki iki tankerin Hürmüz Boğazı'nda deniz mayınına çarparak infilak ettiğini duyurdu. İran Devrim Muhafızları, ABD ordusunun korumasındaki iki tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçerken deniz mayınına çarparak infilak ettiğini açıkladı. Bu patlamaların, dün patlayan iki tankerin yakınında meydana geldiği ve Hürmüz Boğazı'nda alev alarak batan tanker sayısının 6'ya yükseldiği öne sürüldü. Tankerlerin hedef alınmasının, ABD'nin "yasa dışı deniz ablukasına" ve İran düzenlemelerinin ihlaline karşılık bir "cezalandırma eylemi" olduğu belirtildi. Açıklamada, petrol şirketlerine yönelik, Hürmüz Boğazı'nda oluşturulan güney güzergahının deniz mayınlarıyla döşendiği uyarısı yapıldı.

PATLAMA SAYISI YÜKSELDİ

Söz konusu 2 tankerin, dün patlayan iki tankerin yakınında infilak ettiği öne sürülürken, dün itibarıyla Hürmüz Boğazı'nda alev alarak batan tanker sayısının 6'ya yükseldiği ifade edildi.



‘CEZALANDIRMA EYLEMİ’

Patlamalar sonucu oluşan kirliliğin boğazın kıyılarına yayıldığı ifade edilen açıklamada, tankerlerin hedef alınmasının ABD'nin "yasa dışı deniz ablukasına" ve Hürmüz Boğazı'ndaki İran düzenlemelerinin ihlal edilmesine karşılık gerçekleştirilen bir "cezalandırma eylemi" olduğu belirtildi.



UYARIDA BULUNDU

Petrol şirketlerinin sahiplerine yönelik uyarıda bulunulan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda oluşturulduğu belirtilen güney güzergahının deniz mayınlarıyla döşendiği uyarısında bulunuldu.

ABD'li askeri yetkililerin açıklamalarına güvenerek bu güzergahı kullanmaya çalışan şirketlerin tankerlerinin tehlikeye gireceği kaydedildi.

