Hürmüz Boğazı’nda geceyi aydınlatan patlama! "Cezalandırma eylemi"

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İstanbul
İran Devrim Muhafızları tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusunun korumasındaki iki tanker Hürmüz Boğazından geçmeye çalışırken, deniz mayınına çarparak infilak etti.
Söz konusu 2 tankerin, dün patlayan iki tankerin yakınında infilak ettiği öne sürülürken, dün itibarıyla Hürmüz Boğazı'nda alev alarak batan tanker sayısının 6'ya yükseldiği ifade edildi.
Patlamalar sonucu oluşan kirliliğin boğazın kıyılarına yayıldığı ifade edilen açıklamada, tankerlerin hedef alınmasının ABD'nin "yasa dışı deniz ablukasına" ve Hürmüz Boğazı'ndaki İran düzenlemelerinin ihlal edilmesine karşılık gerçekleştirilen bir "cezalandırma eylemi" olduğu belirtildi.
Petrol şirketlerinin sahiplerine yönelik uyarıda bulunulan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda oluşturulduğu belirtilen güney güzergahının deniz mayınlarıyla döşendiği uyarısında bulunuldu.
ABD'li askeri yetkililerin açıklamalarına güvenerek bu güzergahı kullanmaya çalışan şirketlerin tankerlerinin tehlikeye gireceği kaydedildi.