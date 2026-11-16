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Editor
 | Asya Güney
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 09:35

Hürmüz Boğazı’nda geceyi aydınlatan patlama! "Cezalandırma eylemi"

İran Devrim Muhafızları, ABD ordusunun desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan iki petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak infilak ettiğini öne sürdü. Yapılan açıklamada, şiddetli patlamaların boğazı saatlerce aydınlattığı ifade edildi.

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Editor
 Asya Güney
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Hürmüz Boğazı’nda geceyi aydınlatan patlama!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
16.11.2026
saat ikonu 09:29
|
GÜNCELLEME:
16.11.2026
saat ikonu 09:35

tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusunun korumasındaki iki Hürmüz Boğazından geçmeye çalışırken, deniz mayınına çarparak infilak etti.

HABERİN ÖZETİ

Hürmüz Boğazı’nda geceyi aydınlatan patlama! "Cezalandırma eylemi"

Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
İran Devrim Muhafızları, ABD ordusunun korumasındaki iki tankerin Hürmüz Boğazı'nda deniz mayınına çarparak infilak ettiğini duyurdu.
İran Devrim Muhafızları, ABD ordusunun korumasındaki iki tankerin Hürmüz Boğazı'ndan geçerken deniz mayınına çarparak infilak ettiğini açıkladı.
Bu patlamaların, dün patlayan iki tankerin yakınında meydana geldiği ve Hürmüz Boğazı'nda alev alarak batan tanker sayısının 6'ya yükseldiği öne sürüldü.
Tankerlerin hedef alınmasının, ABD'nin "yasa dışı deniz ablukasına" ve İran düzenlemelerinin ihlaline karşılık bir "cezalandırma eylemi" olduğu belirtildi.
Açıklamada, petrol şirketlerine yönelik, Hürmüz Boğazı'nda oluşturulan güney güzergahının deniz mayınlarıyla döşendiği uyarısı yapıldı.
Bilgi Okunma süresi 25 saniyeye düşürüldü.
Hürmüz Boğazı’nda geceyi aydınlatan patlama! "Cezalandırma eylemi"

PATLAMA SAYISI YÜKSELDİ 

Söz konusu 2 tankerin, dün patlayan iki tankerin yakınında infilak ettiği öne sürülürken, dün itibarıyla 'nda alev alarak batan tanker sayısının 6'ya yükseldiği ifade edildi.
 

Hürmüz Boğazı’nda geceyi aydınlatan patlama! "Cezalandırma eylemi"

‘CEZALANDIRMA EYLEMİ’

Patlamalar sonucu oluşan kirliliğin boğazın kıyılarına yayıldığı ifade edilen açıklamada, tankerlerin hedef alınmasının ABD'nin "yasa dışı deniz ablukasına" ve Hürmüz Boğazı'ndaki İran düzenlemelerinin ihlal edilmesine karşılık gerçekleştirilen bir "cezalandırma eylemi" olduğu belirtildi.
 

Hürmüz Boğazı’nda geceyi aydınlatan patlama! "Cezalandırma eylemi"

UYARIDA BULUNDU

Petrol şirketlerinin sahiplerine yönelik uyarıda bulunulan açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda oluşturulduğu belirtilen güney güzergahının deniz mayınlarıyla döşendiği uyarısında bulunuldu.
 ABD'li askeri yetkililerin açıklamalarına güvenerek bu güzergahı kullanmaya çalışan şirketlerin tankerlerinin tehlikeye gireceği kaydedildi.
 

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#abd ordusu
#iran devrim muhafızları
#hürmüz boğazı
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