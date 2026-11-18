Romanya’da 18 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 03:48’de deprem meydana geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gece yarısı şiddetli deprem: Romanya ve çevresinde büyük panik, 14 binden fazla bildirim geldi Romanya'da 18 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 03:48'de 5,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Vrancea bölgesindeki Nereju Mic köyünün yaklaşık 16 kilometre batısı olarak bildirildi. Sarsıntının yerin yaklaşık 131 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi. Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC), depremi hisseden vatandaşlardan 14 bini aşkın bildirim ulaştı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Vrancea bölgesindeki Nereju Mic köyünün yaklaşık 16 kilometre batısında olduğunu bildirdi.

5,3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

5,3 büyüklüğünde deprem, Sarsıntının yerin yaklaşık 131 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

14 BİNDEN FAZLA BİLDİRİM

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC), depremi hisseden vatandaşlardan 14 bini aşkın bildirim ulaştı.

İSTANBUL'DA DA ÇOK HAFİF HİSSEDİLDİ

Bnonews'te yer alan habere göre; depremin komşu ülkelerde ve Türkiye'nin Trakya ve Marmara bölgesinde çok hafif şekilde hissedildiği belirtildi.