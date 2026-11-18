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İstanbul
Romanya’da 18 Kasım Çarşamba günü yerel saatle 03:48’de deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), depremin merkez üssünün Vrancea bölgesindeki Nereju Mic köyünün yaklaşık 16 kilometre batısında olduğunu bildirdi.
5,3 büyüklüğünde deprem, Sarsıntının yerin yaklaşık 131 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne (EMSC), depremi hisseden vatandaşlardan 14 bini aşkın bildirim ulaştı.
Bnonews'te yer alan habere göre; depremin komşu ülkelerde ve Türkiye'nin Trakya ve Marmara bölgesinde çok hafif şekilde hissedildiği belirtildi.