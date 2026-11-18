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İstanbul
Real Madrid Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yayımlanan resmi bildiride, Arda Güler'in sözleşmesinin 30 Haziran 2032 tarihine kadar uzatıldığı kamuoyuna ilan edildi.
Temmuz 2023'te henüz 18 yaşındayken İspanyol devine transfer olan milli oyuncu, formayı giydiği 4 sezonda gösterdiği performansla kulübün vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.
Real Madrid formasıyla bugüne kadar 126 resmi maça çıkan Arda Güler, takım başarısına kritik katkılar sağladı. Genç yıldız bu süreçte aralarında UEFA Şampiyonlar Ligi ve LaLiga'nın da bulunduğu 5 kupa kazandı:
Kulüp kariyerinin yanı sıra A Milli Futbol Takımı'mızın da vazgeçilmezi olan Arda, ay-yıldızlı forma altında şu ana kadar 38 karşılaşmada görev yaptı. Başarılı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz eylül ayında ise 2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi 'Jugador Revelación' (Yılın / Sezonun Çıkış Yapan Oyuncusu) Ödülü'ne layık görülmüştü.
Real Madrid, bu uzun vadeli imza ile geleceğin en büyük yıldızları arasında gösterilen milli gururumuzu kadrosunda tutarak kulübün geleceğini garanti altına almış oldu.
https://x.com/realmadrid/status/2123004496687292922?a=J8w4ftOuJ1S0EvthQ6E&s=20