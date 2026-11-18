Real Madrid Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yayımlanan resmi bildiride, Arda Güler'in sözleşmesinin 30 Haziran 2032 tarihine kadar uzatıldığı kamuoyuna ilan edildi.

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HABERİN ÖZETİ Arda Güler'den dev imza! Sosyal medya hesabından duyuruldu Real Madrid Kulübü, Arda Güler ile olan sözleşmesini 30 Haziran 2032 tarihine kadar uzattığını duyurdu. Arda Güler, Temmuz 2023'te henüz 18 yaşındayken Real Madrid'e transfer olmuştu. Genç oyuncu, 4 sezonda 126 resmi maçta forma giydi ve 5 kupa kazandı: 1 Şampiyonlar Ligi, 1 Kulüpler Dünya Kupası, 1 UEFA Süper Kupası, 1 LaLiga ve 1 İspanya Süper Kupası. Arda Güler, A Milli Futbol Takımı'nda 38 karşılaşmada görev aldı. Geçtiğimiz eylül ayında 2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi 'Jugador Revelación' (Yılın / Sezonun Çıkış Yapan Oyuncusu) Ödülü'ne layık görüldü.

Temmuz 2023'te henüz 18 yaşındayken İspanyol devine transfer olan milli oyuncu, formayı giydiği 4 sezonda gösterdiği performansla kulübün vazgeçilmez isimlerinden biri haline geldi.

DÖRT SEZONDA 5 KUPA KAZANDI

Real Madrid formasıyla bugüne kadar 126 resmi maça çıkan Arda Güler, takım başarısına kritik katkılar sağladı. Genç yıldız bu süreçte aralarında UEFA Şampiyonlar Ligi ve LaLiga'nın da bulunduğu 5 kupa kazandı:

1 Şampiyonlar Ligi

1 Kulüpler Dünya Kupası

1 UEFA Süper Kupası

1 LaLiga (İspanya Ligi)

1 İspanya Süper Kupası

EYLÜL AYINDA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN İYİSİ SEÇİLMİŞTİ

Kulüp kariyerinin yanı sıra A Milli Futbol Takımı'mızın da vazgeçilmezi olan Arda, ay-yıldızlı forma altında şu ana kadar 38 karşılaşmada görev yaptı. Başarılı orta saha oyuncusu, geçtiğimiz eylül ayında ise 2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi 'Jugador Revelación' (Yılın / Sezonun Çıkış Yapan Oyuncusu) Ödülü'ne layık görülmüştü.

Real Madrid, bu uzun vadeli imza ile geleceğin en büyük yıldızları arasında gösterilen milli gururumuzu kadrosunda tutarak kulübün geleceğini garanti altına almış oldu.

https://x.com/realmadrid/status/2123004496687292922?a=J8w4ftOuJ1S0EvthQ6E&s=20