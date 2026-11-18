Süper Lig’de şampiyonluk yarışını iddialı bir şekilde sürdüren ve devre arası transfer dönemi için çalışmalarını şimdiden titizlikle yürüten Beşiktaş’ta hareketli saatler yaşanıyor.

Kadrosunu özellikle hücum hattının sağ tarafıyla güçlendirmek isteyen siyah-beyazlı yönetim, rotayı İngiltere Premier Lig’e çevirdi. İngiliz ekibinde forma giyen genç ve dinamik yıldız, kurmayların radarına girdi.

AMAD DİALLO TRANSFER LİSTESİNDE!

İddialara göre; Beşiktaş’ın sağ kanat takviyesi için gündemine gelen son ve en iddialı isim Manchester United’ın genç yeteneği Amad Diallo oldu. Siyah-beyazlı scout ekibinin yakından takip ettiği 24 yaşındaki Fildişi Sahilli futbolcu, kulübün transfer planlamasında üst sıralarda yer alıyor.

Kariyerine İtalya’nın Atalanta ekibinde başladıktan sonra Manchester United’a transfer olan Diallo; İngiliz devi dışında Rangers ve Sunderland formalarını da kiralık olarak giymişti. Güncel piyasa değeri 45 milyon euro olan yetenekli oyuncu, bu sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 8 maçta süre buldu. Beşiktaş yönetimi, İngiltere’den gelecek olumlu veya olumsuz haberlere göre bu transferdeki stratejisine son şeklini verecek.

KANAT OPERASYONU: GİDENLER VE GELENLER BELİRLENDİ

Ara transfer döneminde kadroda önemli bir revizyona gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ın transfer planının detayları da netleşmeye başladı.

YOLLAR AYRILIYOR

Siyah-beyazlıların devre arasında Milot Rashica ile yolları ayırmayı planladığı, ayrıca Vaclav Cerny için gelecek tatmin edici transfer tekliflerini de masaya yatırıp değerlendireceği öğrenildi.

ALTERNATİFLER HAZIR

İngiltere pazarını öncelik haline getiren Kartal, alternatif olarak Belçika ve Portekiz liglerindeki bazı kanat oyuncularını da yakın markaja almış durumda.

YERLİ TAKVİYE SÜRPRİZİ

Mevcut kanat oyuncularının olası ayrılıkları durumunda, yabancı sınırını ve kadro dengesini korumak adına takviyeye ek olarak yerli bir kanat oyuncusunun da kadroya katılması planlanıyor.

Beşiktaş’ın Premier Lig bombasını patlatıp patlatamayacağı ve devre arasında kadrosunu nasıl şekillendireceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.