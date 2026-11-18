Futbol dünyasının en özel ve kariyerli orta saha oyuncularından biri olan Juan Mata, 38 yaşında aktif futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Kulüp düzeyinde ve milli takımda kazandığı kupalarla futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran İspanyol yıldız, sosyal medya hesabından kramponlarını astığı anları içeren duygusal bir veda videosu paylaştı.

Paylaşımında "Bazen sevmek, bırakmayı bilmektir. Teşekkürler futbol" ifadelerine yer veren tecrübeli oyuncu, futbolseverleri duygulandırdı. Mata’nın bu kararı, kısa sürede dünya genelinde spor gündeminin ilk sıralarına yerleşti.

GALATASARAY’DA UNUTULMAZ BİR SEZON

Avrupa’nın dev kulüplerindeki başarılarının ardından Eylül 2022’de Manchester United’dan ayrılarak Süper Lig devlerinden Galatasaray’a bedelsiz olarak transfer olan Juan Mata, sarı-kırmızılı camiada kısa sürede büyük bir sevgİ kazandı. Okan Buruk yönetimindeki 2022-2023 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig’de 16 maça çıkan İspanyol futbolcu, 3 gol ve 1 asistle takımının hücum hattına katkı sağladı.

Galatasaray’ın sezon sonunda elde ettiği tarihi 23. Süper Lig şampiyonluğunda kadroda yer alan Mata, kariyerinin ilk ulusal lig şampiyonluğunu Türkiye'de yaşamanın gururunu tatmış oldu. İstanbul’dan ayrılırken yaptığı açıklamada şehri her zaman "evi" olarak göreceğini belirten deneyimli oyuncu, sarı-kırmızılı taraftarların gönlünde ayrı bir yer edindi.

ZİRVEYE UZANAN KUSURSUZ KARİYER

Futbola Real Oviedo ve Real Madrid altyapılarında başlayan Juan Mata, profesyonel çıkışını Valencia formasıyla yaptı. 2011 yılında Chelsea’ye transfer olarak İngiltere serüvenini başlatan yıldız isim, Maviler ile 2012 UEFA Şampiyonlar Ligi ve 2013 UEFA Avrupa Ligi kupalarını havaya kaldırdı.

2014’te imza attığı Manchester United’da 8 yılı aşkın süre top koşturan Mata; FA Cup, Lig Kupası ve bir kez daha UEFA Avrupa Ligi şampiyonlukları yaşadı. Kulüp başarılarının yanı sıra İspanya Milli Takımı formasıyla da fırtına gibi esen tecrübeli 10 numara, 41 maçta 10 gol kaydetti. Mata, İspanya’nın unutulmaz jenerasyonuyla 2010 FIFA Dünya Kupası ve 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2012) kupalarını kazanan kadroların vazgeçilmez parçalarından biri oldu.

SON DURAĞI AVUSTRALYA OLDU

Galatasaray’dan ayrıldıktan sonra kariyerinde farklı kıtaları deneyimleyen Mata; Japonya’da Vissel Kobe, Avustralya’da ise Western Sydney Wanderers ve son olarak Melbourne Victory formaları giydi.

Aktif futbolculuk kariyerinin son döneminde bile kalitesinden ödün vermeyen İspanyol yıldız, 2025-2026 sezonunda Melbourne Victory formasıyla çıktığı 24 lig maçında 5 gol ve 13 asistle büyüledi. Bu performansıyla Avustralya Ligi'nde sezonun en iyi oyuncusuna verilen prestijli Johnny Warren Madalyası'nın sahibi oldu. Sahalara veda eden Juan Mata, aynı zamanda hissedarı olduğu Melbourne Victory’de kulübün futbol komitesinin başkanlığını üstlenerek futbol yolculuğuna yönetici olarak devam edecek.