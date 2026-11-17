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İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi sonrası emekliye enflasyon farkı dışında iyileştirme yapılacak olması gündem olmaya devam ediyor.
SGK Uzmanı Murat Bal, TGRT Haber canlı yayınında emekli maaşlarına yönelik yürütülen çalışmaları, seyyanen zam iddialarını, bütçeye ayrılan ek ödenekleri ve prim gününe dayalı kademeli artış senaryolarını tüm ayrıntılarıyla masaya yatırdı.
İşte Gülden Kalecik Demirtaş'ın soruları akabinde Bal'ın değerlendirmelerinden öne çıkan ve milyonlarca emekliyi ilgilendiren kritik detaylar...
Canlı yayında emeklilerin en çok merak ettiği seyyanen zam tartışmalarına açıklık getiren Murat Bal, kulislerdeki iddiaların ve sürecin nasıl ilerlediğini şu sözlerle aktardı:
"Evet Gülden Hanım. Şimdi emeklilerle alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamadan sonra aslında detaylara çevrilmişti gözler. İlk başlarda daha çok seyyanen zam yapılacağına dair kulis bilgileri vardı. Daha sonra seyyanen zam olmayabilir şeklinde kulis bilgileri geldi. Ben tabii şu anda hala çalışmanın devam ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu konuda netleşmiş bir şey henüz yok.
Çalışma Bakanımız Sayın Vedat Işıkhan'ın yaptığı açıklamalara bakıyoruz. Evvelsi gün Sayın Şimşek de aynı şekilde açıklamalar yaptı. Belli noktalarda çalışmaların ne yöne gittiğine dair aslında fikrimiz var. Özellikle emeklilerimizde şöyle bir durum olacak gibi gözüküyor. Bir kere bütün emeklileri kapsayan bir refah payı artışı yapılacak. Yani bu ne demek? Az emekli maaşı alan da çok emekli maaşı alan da bu faydadan ya bu maaştan bu artıştan faydalanacak."
Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülen SGK bütçesindeki rakamlar üzerinden somut bir hesaplama yapan Bal, kişi başına düşen payı ve bütçe artış beklentisini şöyle değerlendirdi:
"Tabii burada ne kadar olacağını bütçede konulan rakam belirliyor. Bütçeye şu an için Plan Bütçe Komisyonu'nda SGK bütçesi görüşülürken yaklaşık 800 milyar 1 trilyona yakınlık bir ek kaynağın konulduğunu biliyoruz.
Ama ben bunun özellikle plan bütçeden sonra genel kurulda biliyorsunuz görüşülüyor bütçe genel kurul görüşmeleri sırasında biraz daha arttırılabileceğini düşünüyorum çünkü Mehmet Bey'in yaptığı açıklamalarda 3 farklı kaynaktan buraya aktarımda bulunacaklarını söylemişlerdi. Belki biraz daha artar çünkü emeklilerimizde kişi başına düşen ek artışın da onları mutlu edecek bir rakam olması gerekiyor. Şu an itibariyle biraz düşük gibi gözüküyor."
'4 BİN LİRALARA YAKIN BİR ARTIŞA DENK GELİYOR'
"Şöyle söyleyelim rakamlarla isterseniz söyleyeyim cevap vereyim. Şimdi 12 milyonun üzerinde kendinden emekli vatandaşımız var. Toplamda 17 milyon 150 bin maaş tahsis var. Bunun yaklaşık olarak 4 milyon 800 bin civarındaki kısmı da dul yetim, engelli maluliyet maaşları gibi maaşlar. Şimdi burada toplam 17 milyonun üzerindeki kişiye 800 milyarı böldüğümüzde 4 bin liralara yakın bir artışa denk geliyor aşağı yukarı baktığımızda bu emeklilerimizi memnun edecek bir rakam gibi gözükmüyor.
'3 SENEDİR REFAH PAYI ALMADILAR'
Çünkü 10 bin liranın altına pek emeklilerimiz burada artış olarak yani hepimiz sahadayız artış olarak düşük kalabileceğine dair söylemleri ve serzenişleri var. Dolayısıyla burada tekrar bir ek kaynak bulunarak bu rakamın arttırılması gerekiyor diye düşünüyorum çünkü emeklilerimiz zaten 3 senedir hiç refah payı da almadılar herhangi bir kanuni oran haricinde bir artış da almadılar ve alım güçleri gerçekten düşmüş durumda yani hane halkı gelirinde alım gücü çok önemli ve bu düşmüş durumda emeklilerimizi bu şekilde dişe dokunur bir zam yapmak inşallah bütçeye konulacak ek kaynakla mümkün olacaktır diye düşünüyorum."
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in işaret ettiği "prim ve yaş" dengesine değinen Bal, kök maaş ve prim gün sayısı arasındaki adaletsizliğin mutlaka giderilmesi gerektiğini vurguladı:
"Yani şöyle söyleyelim orada benim görüşüm şöyle zamanında biliyorsunuz EYT vardı emeklilikte yaşa takılanlar şimdi de emeklilerin yaşa takılması gibi bir şeyin ben doğru olacağını açıkçası düşünmüyorum Gülden Hanım emekliler için de yaş sıkıntısının sonuçta tahsis hakkı varsa emekli maaşı bağlanmışsa burada o maaşın seni daha az arttırıyoruz ötekini daha çok arttırıyoruz şeklinde bir uygulamanın çok doğru olacağını düşünmüyorum.
Buradaki geçerli olacak olan uygulama daha fazla primi olan zaten bu da telaffuz ediliyor. Daha fazla primi olan vatandaşlarımıza yani SGK aktüeryal dengesine zamanında daha fazla katkıda bulunmuş vatandaşlarımıza daha yüksek bir zam artışı. Bu özellikle en düşük emekli maaşında çarpıcı şekilde ortaya çıkıyor. Şöyle ki 3600 günle emekli olan vatandaşımız da bugün aynı maaşı alıyor. 9000 prim günüyle emekli olan vatandaşımız da aynı maaşı alıyor. Dolayısıyla bu yani herkesin o en düşük emekli maaşında buluşması aslında çok iyi bir şey değil. Bu konuda yapılacak olan düzenlemenin gerçekten hakkaniyeti biraz daha fazla sağlayacağını, adaleti biraz daha fazla sağlayacağını düşünüyorum. İnşallah daha çok bu konuya yönelerek buradaki durumu sıkılaştıracağız."
Yıl sonu enflasyon farkı ve refah payı eklemeleriyle birlikte oluşacak rakamları detaylandıran Bal, beklentilerini şu sözlerle özetledi:
"Şöyle söyleyelim şimdi 23.552 lira şu anki en düşük emekli maaşımız. Bu uygulamanın devam edeceğini varsayarak konuşuyoruz. Biliyorsunuz ki bu uygulama da her 6 ayda bir kanun marifetiyle devam ediyor. Yani meclisten kanun çıkarak devam ediyor. 23.552 liraya yüzde 11 civarında bir zam gelecek Gülden Hanım. Zaten bu kanuni oran olarak, enflasyon farkı olarak uygulanacak yıl sonunda. Bu uygulandığında 26.000 lira civarında geliyor maaş. Zaten 23.552'yi aldık getirdik 26'ya. Daha sonrasında da işte biraz önce bahsettiğimiz refah payı veya seyyanen zam şeklinde uygulama gelecek üstüne.
'30 BİN LİRAYA DENK GELMİŞ OLUYOR'
Cumhurbaşkanımızın, Sayın Mehmet Şimşek'in ve Işıkhan'ın söylediği bu konu emekli maaşının üzerine yani benim şu anki bütçeye konulan parayla yaptığım hesaplamada 4 bin lira civarına denk geliyor. Yani 26 bin lira 4 bin lira da koyduğumuzda 30 bin liraya zaten gelmiş oluyor. Bu şu anki bütçeye göre tekrar tekrar altını çiziyorum ki ben bunun yeterli olduğunu düşündüğüm için söylemiyorum. Hali hazırdaki bütçenin bu olduğu için söylüyorum. Onun özellikle altını çizmek istiyorum."
'KAYNAĞI GÖRDÜĞÜMÜZDE DAHA RAHAT KONUŞABİLİRİZ'
"Burada daha fazla genel kurulda yapılacak olan görüşmelerde eğer SGK bütçesi emekliler hususunda arttırılırsa ben bu rakamın 30 bin liraların üzerine çıkacağını rahatlıkla düşünüyorum ki bunun da ben olacağını düşünüyorum. Çünkü hükümet bu konuda kararlı gözüküyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalara baktığımızda 3 senedir emeklilerin o alım gücündeki kaybın farkında olduklarını ve bunun düzeltilmesine yönelik ciddi bir adım atıldığını görüyoruz. İnşallah bu emeklilerimizi de memnun edecek bir seviyeye gelir. Yani 30 binin üzerine çıkması hemen hemen ya da 30 bin olması kesin gibi gözüküyor ama tabii ki onun üzeri artık bütçe olanakları çerçevesinde bütçeye konulacak kaynağı gördüğümüzde rakamları daha rahat konuşabiliriz Gülden Hanım."