SEYYANEN ZAM KULİSLERİ VE ÇALIŞMALARIN SEYRİ

Canlı yayında emeklilerin en çok merak ettiği seyyanen zam tartışmalarına açıklık getiren Murat Bal, kulislerdeki iddiaların ve sürecin nasıl ilerlediğini şu sözlerle aktardı:

"Evet Gülden Hanım. Şimdi emeklilerle alakalı Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamadan sonra aslında detaylara çevrilmişti gözler. İlk başlarda daha çok seyyanen zam yapılacağına dair kulis bilgileri vardı. Daha sonra seyyanen zam olmayabilir şeklinde kulis bilgileri geldi. Ben tabii şu anda hala çalışmanın devam ettiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu konuda netleşmiş bir şey henüz yok.