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İstanbul
Yeni Parti'den istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in perşembe günü AK Parti Genel Merkezinde il başkanları toplantısında AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.
TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında açılamalarda bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, yalnızca Tekirdağ'ın değil, 2 büyükşehirin daha AK Parti'ye geçebileceğini söyledi.
Atik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Muğla da geçecek. Muğla, Antalya. belki beraber geçerler. Yalnız tabii büyükşehir belediye başkanlarını öyle birlikte pek almıyorlar. İlerleyen dönemde onların da geçeceğini ben düşünüyorum. Beyoğlu'nu unutma. O da tabii bugün CHP'den istifa etti. Orada şöyle bir detay var. Bilmiyorum siz belki daha ayrıntısına vakıf olabilirsiniz. Beyoğlu Belediye Başkan Vekili'nin de Yeni Parti'den Sezgin Tanrıkulu'na çok yakın olduğunu biliyorum ben. Yani Sezgin Bey'in bilgisi vardır bu işten diye düşünüyorum. Tekirdağ geçiyor, perşembe günü. Tek olmayacaktır. Mutlaka bir iki tane daha ilçe belediyesi de olacaktır. Muğla'yı Ahmet Aras'ı yüzde 100 bekliyorum yani. Onun dışında Antalya'da çok yakın bir zamanda belediye başkan vekili de AK Parti'ye geçer diye tahmin ediyorum. Başka isimler de var. Başka isimler de olacaktır"