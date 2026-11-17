Yeni Parti'den istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in perşembe günü AK Parti Genel Merkezinde il başkanları toplantısında AK Parti'ye katılacağı iddia edildi.

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HABERİN ÖZETİ Üç büyükşehir daha AK Parti'ye mi geçecek? Canlı yayında tarih verildi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in Yeni Parti'den istifa ederek AK Parti'ye katılacağı iddia edilirken, Muğla ve Antalya gibi başka büyükşehir belediyelerinin de AK Parti'ye geçebileceği öne sürüldü. Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in perşembe günü AK Parti'ye katılacağı iddia edildi. TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Muğla ve Antalya'nın da AK Parti'ye geçebileceğini söyledi. Beyoğlu Belediye Başkan Vekili'nin de Yeni Parti'den istifa ettiği belirtildi. Ahmet Aras'ın Muğla'dan AK Parti'ye geçmesinin beklendiği ifade edildi. Antalya'da da bir belediye başkan vekilinin yakın zamanda AK Parti'ye geçebileceği tahmininde bulunuldu.

TGRT Haber'de yayımlanan Taksim Meydanı programında açılamalarda bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, yalnızca Tekirdağ'ın değil, 2 büyükşehirin daha AK Parti'ye geçebileceğini söyledi.

"BAŞKA İSİMLER DE VAR"

Atik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Muğla da geçecek. Muğla, Antalya. belki beraber geçerler. Yalnız tabii büyükşehir belediye başkanlarını öyle birlikte pek almıyorlar. İlerleyen dönemde onların da geçeceğini ben düşünüyorum. Beyoğlu'nu unutma. O da tabii bugün CHP'den istifa etti. Orada şöyle bir detay var. Bilmiyorum siz belki daha ayrıntısına vakıf olabilirsiniz. Beyoğlu Belediye Başkan Vekili'nin de Yeni Parti'den Sezgin Tanrıkulu'na çok yakın olduğunu biliyorum ben. Yani Sezgin Bey'in bilgisi vardır bu işten diye düşünüyorum. Tekirdağ geçiyor, perşembe günü. Tek olmayacaktır. Mutlaka bir iki tane daha ilçe belediyesi de olacaktır. Muğla'yı Ahmet Aras'ı yüzde 100 bekliyorum yani. Onun dışında Antalya'da çok yakın bir zamanda belediye başkan vekili de AK Parti'ye geçer diye tahmin ediyorum. Başka isimler de var. Başka isimler de olacaktır"