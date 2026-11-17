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İstanbul
Sözcü TV'ye sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Mahkeme kararıyla binada polis ekipleri binada arama yaparken çevrede güvenlik önlemleri alındı.
Operasyon kapsamında Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı gözaltına alındı.
Öte yandan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından kayyum atandığı belirtildi.
Sözcü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sözcü grubunda mahkeme kararıyla polis tarafından arama yapılıyor. Polisler binanın etrafını kapattı" ifadelerine yer verildi.
Gazeteci İsmail Saymaz ise "Sözcü TV’ye operasyon. Televizyon binasına polisler geldi, içeride arama yapılıyor. Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı gözaltında. TMSF tarafından kanala kayyum atandığı bildiriliyor." paylaşımını yaptı.
Sözcü Medya Grubu'nun Avukatı Ersan Barkın, operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Yargıtay’ın daha önce bozduğu ve hukuka aykırılık tespit etmediği, suç olmadığını onadığı bir dosyaya istinaden Sözcü Grubu'nda arama yapılıyor. Kayyum kararı şu an için Sözcü TV ve internet sitesini kapsıyor."