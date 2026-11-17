CHP Sözcüsü Müslim Sarı, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Sarı, geçirdiği kaza sonucu hastanede tedavisi devam ede CHP Pendik İlçe Başkanı Abidin Erken'in hayatını kaybettiğini açıkladı

"YOLU VE MÜCADELEMİZİ ASLA UNUTMAYACAĞIM"

Müslim Sarı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Pendik İlçe Başkanımız, kıymetli yol arkadaşım, Abidin abimin vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Partimize verdiğin emekleri, birlikte yyolu ve mücadelemizi asla unutmayacağım abim. Sana Allah’tan rahmet; ailene, sevenlerine ve tüm örgütümüze başsağlığı ve sabır diliyorum"

https://x.com/muslimsarichp/status/2122584416778170492