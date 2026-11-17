DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Babacan çarpıcı mesajlar verdi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Ali Babacan'dan AK Parti'ye dönüş iddialarına cevap: Hiç kimseye kapıları kapatmayız DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek dokunulmazlıklar, AK Parti'ye dönüş iddiaları ve seçim ittifaklarına dair açıklamalarda bulundu. Babacan, milletvekili dokunulmazlıklarının daraltılması gerektiğini; kürsü dokunulmazlığının korunup mali suçlar ve ahlaki meselelerin kapsam dışı tutulmasını savundu. AK Parti'ye döneceği iddialarına ilişkin asıl meselenin partinin kuruluş ilkelerine dönüp dönmeyeceği olduğunu ve ayrılma sebeplerinin yerinde durduğunu belirtti. Siyasette kimseye kapıları kapatmayacaklarını ve hiç kimseyle 'görüşmeyiz' demeyeceklerini ifade etti. Saadet Partisi ile yakın çalıştıklarını ve seçime dönük bir ittifak perspektifleri olduğunu belirterek, bu ittifakın daha çok partinin katılımıyla genişlemesinde fayda gördüklerini söyledi.

DOKUNULMAZLIKLARIN KALDIRILMASINA DESTEK

Milletvekili dokunulmazlıklarının kapsamının daraltılması gerektiğini belirten Ali Babacan, kürsüde ifade edilen fikir ve siyasi görüşlerin korunması gerektiğini, mali suçlar ve toplumda infial oluşturan ahlaki meselelerin bu kapsamın dışında tutulması gerektiğini söyledi.

AK PARTİ’YE DÖNECEK Mİ?

Ali Babacan, AK Parti'ye döneceği iddialarını değerlendirdi. İsimler üzerinden bir dönüş tartışması yürütmenin doğru olmadığını kaydeden Babacan, asıl meselenin AK Parti'nin kuruluş ilkelerine dönüp dönmeyeceği olduğunu ifade etti.

"KİMSEYE KAPILARI KAPATMAYIZ"

DEVA Partisi lideri Babacan, "Siyasette hiç kimseye kapıları kapatmayız. Hiç kimseyle 'görüşmeyiz' demeyiz." dedi.

“AYRILMA SEBEPLERİMİZ YERİNDE DURUYOR”

Siyasette diyaloğun esas olduğunu ama ilkeler ve değerlerin daha önemli olduğunu belirten Babacan, "Bizim ayrılma sebeplerimiz maalesef olduğu gibi yerinde duruyor. problemler daha da büyümüş durumda" diye konuştu.

İTTİFAK SİNYALİ

Seçim ittifaklarına ilişkin de Babacan, "Şu anda Meclis'teki grubumuzla beraber Saadet Partisi ile oldukça yakın çalışıyoruz. Seçime dönük bir ittifak perspektifimiz var. Ancak bu ittifakın daha geniş, daha fazla partinin katılımıyla oluşmasında fayda görüyoruz. Temiz siyasette buluştuğumuz her partiyle yürürüz” diye konuştu.