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İstanbul
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de parlamento muhabirleriyle bir araya gelerek, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Babacan çarpıcı mesajlar verdi.
Milletvekili dokunulmazlıklarının kapsamının daraltılması gerektiğini belirten Ali Babacan, kürsüde ifade edilen fikir ve siyasi görüşlerin korunması gerektiğini, mali suçlar ve toplumda infial oluşturan ahlaki meselelerin bu kapsamın dışında tutulması gerektiğini söyledi.
Ali Babacan, AK Parti'ye döneceği iddialarını değerlendirdi. İsimler üzerinden bir dönüş tartışması yürütmenin doğru olmadığını kaydeden Babacan, asıl meselenin AK Parti'nin kuruluş ilkelerine dönüp dönmeyeceği olduğunu ifade etti.
DEVA Partisi lideri Babacan, "Siyasette hiç kimseye kapıları kapatmayız. Hiç kimseyle 'görüşmeyiz' demeyiz." dedi.
Siyasette diyaloğun esas olduğunu ama ilkeler ve değerlerin daha önemli olduğunu belirten Babacan, "Bizim ayrılma sebeplerimiz maalesef olduğu gibi yerinde duruyor. problemler daha da büyümüş durumda" diye konuştu.
Seçim ittifaklarına ilişkin de Babacan, "Şu anda Meclis'teki grubumuzla beraber Saadet Partisi ile oldukça yakın çalışıyoruz. Seçime dönük bir ittifak perspektifimiz var. Ancak bu ittifakın daha geniş, daha fazla partinin katılımıyla oluşmasında fayda görüyoruz. Temiz siyasette buluştuğumuz her partiyle yürürüz” diye konuştu.