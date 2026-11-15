Türkiye’nin gündemine oturan fon soruşturmasına ilişkin hemen her gün yeni bir gelişme yaşanırken, bu kapsamda bürokrasiden de önemli isimler tek tek hesap vermeye başladı. AK Parti içinde de yaşananlara tepkiler yükselirken, ‘Davaya zarar verenler ve Cumhurbaşkanı üzerinden hesap yapanların’ ayıklanmasına yönelik talepler daha sık dile getiriliyor.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan görüşme taleplerine ret! Cuma namazı çıkışını bile denediler olmadı Gündemdeki fon soruşturması sürerken, AK Parti içinde sorumlulardan hesap sorulması ve partinin bu krizden çıkış adımlarına ilişkin değerlendirmeler öne çıkıyor. Bürokrasiden önemli isimlerin hesap vermeye başladığı soruşturmada, AK Parti içerisinde davaya zarar verenlerin ayıklanması talepleri dile getiriliyor. AK Parti kaynakları, bürokrasi ayağındaki operasyonların tek başına yeterli bulunmadığını, olaya karışan siyasiler varsa partiden uzaklaştırılması ve gerekirse olağanüstü kongreye gidilerek vitrinin yenilenmesi gerektiğini belirtiyor. Partide zan altında kalınmaması adına fon soruşturmasıyla ilgili listenin bir an önce açıklanması talepleri artıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın değerlendirme toplantılarında 'Bu işin geri dönüşü yok, herkesten hesap sorulacak' mesajını verdiği ifade ediliyor. Kendisi veya yakınlarının adı soruşturmada geçen bazı siyasilerin Erdoğan ile görüşme girişimlerinin geri çevrildiği, tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın da benzer talebinin kabul edilmediği iddia ediliyor.

AK Parti kaynaklarının aktardığı bilgilere göre fon krizinin patlak verdiği ilk günlerden bu yana hem parti tabanı hem de parti teşkilatları büyük tepki göstermişti. Ancak soruşturma kapsamında ismi geçenlerin tutuklanmasıyla tepkiler daha ölçülü bir hal almaya başladı. Öte yandan seçmen tabanında yaşanan hayal kırıklığının telafi edilmesi için yeni adımların atılması bekleniyor.

"ÖNCELİKLE FON KRİZİNDEN ÇIKMALIYIZ"

AK Parti kaynakları, parti seçmenlerinin yaşadığı güven kaybının ve hayal kırıklığının giderilmesi için atılacak adımların AK Parti için yeni bir ‘Fırsat penceresi’ olabileceğini belirtiyor. Aynı zamanda “Yerel seçimlerden bu yana partinin ‘Fabrika ayarlarına’ dönmesi, bazı alanlarda reform yapılması, 2028 seçimleri öncesinde kadroların yenilenerek seçimler için yeni bir vitrin oluşturulmasına yönelik tartışmalar yapılıyor.

Partinin strateji kurulunda da bu konular konuşuluyor. Önümüzdeki sürece ilişkin atılacak adımlar değerlendiriliyor. Ancak ilk hedef fon krizinden çıkılması. Bunun için sorumlu olanlardan hızla hesap sorulduğunu vatandaşsın görmesi gerektiği belirtiliyor. Bürokrasi ayağında önemli operasyonlar yapıldı. Ama bu vatandaş nezdinde yeterli bulunmuyor. Bu olaya karışan siyasiler de varsa ortaya çıkarılmalı ve partiden uzaklaştırılmalılar. Geldiğimiz noktada fon krizi bizim için bir fırsat olabilir. Gerekirse olağanüstü kongreye gidilmeli, bütün vitrin yenilenmeli, varsa fon olayına karışanlar oyun dışına atılmalı. Tabandan ve vatandaştan gelen tepkiler ancak böyle yönetilebilir.” dedi.

AK Parti’de ayrıca fon soruşturması ile ilgili listenin bir an önce açıklanmasına yönelik talepler artarken, aksi hâlde herkesin zan altında kalacağına yönelik değerlendirmeler yapılıyor.

"HERKESTEN HESAP SORULACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da kurmayları ile yaptığı değerlendirme toplantılarında fon soruşturması ile ilgili çok net mesajlar verdiği belirtiliyor. Erdoğan’ın, “Bu işin geri dönüşü yok, herkesten hesap sorulacak. Kimsenin bu davaya zarar vermesine müsaade etmeyeceğiz.” dediği belirtiliyor.

HER YOLU DENEDİLER AMA GÖRÜŞEMEDİLER

Kendisi veya yakınlarının ismi fon soruşturmalarında geçenlerden bazı siyasi figürlerin Erdoğan’la görüşmek için geçtiğimiz günlerde İstanbul’da cuma namazı çıkışı dâhil her yolu denedikleri ancak Erdoğan’ın bu isimlerle görüşmediği iddia edildi. Fon soruşturmasında tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya da fon krizinin yaşandığı ilk günlerde Erdoğan’la görüşmeye çalışmış, ancak Erdoğan bu görüşme taleplerini geri çevirmişti.