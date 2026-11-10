Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçesi komisyondan geçti: Fon soruşturması gündeme taşındı

Adalet Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2027 yılı bütçesi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılan oylamada kabul edildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında Adalet Bakanlığı'nın 2027 bütçesini görüşmek için toplandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in 2027 bütçesine ilişkin sunum yaptığı komisyonda, milletvekilleri de söz alarak bütçeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Değerlendirmelerin ardından Gürlek, milletvekillerinin 2027 yılı bütçe teklifinin geneline ilişkin sorularını yanıtladı.

HİÇBİR BASKIYA TEHDİDE BOYUN EĞMEDİM"

Kendilerine yol gösteren hiçbir eleştiren rahatsız olmadıklarını ifade eden Bakan Gürlek, "İktidarda 24 yılı geride bıraktık bu süre buyunca en önemli dayanağımız milletimiz bizi çok iyi tanıdı. Burada birçok sataşmayla karşılaştım, bununla ilk kez karşılaşmıyorum. Demokratik hukuk sistemine zeval getirmeden görev yaptım. Suç ve terör örgütleriyle bütün görevlerimde hukukun üstünlüğünü esas aldım. Birçok terör örgütünün hedef listesinde yer aldım, ailemi çocuğumu bile hedef aldılar. Buradaki muhalifler şunu iyi bilsin, hiçbir baskıya, tehdide boyun eğmedim. Yargımıza müdahale etmeye çalışan her bir ifadeye karşıyım. Millet adına karar veren tüm çalışma arkadaşlarımın arkasındayım, onlarla gurur duyuyorum. Bu millet geçmişte çok kötü tecrübeler yaşadı. Biz iktidara geldiğimizden beri vesayet anlayışının izlerini silmek için çalıştık" diye konuştu.

Hak arama süreçlerini makul süreye indirdiklerini vurgulayan Gürlek, "Biz yargının vatandaşa sunduğu hizmetin kalitesini en üst düzeye çıkarmak için ülkemizin her yapının her yanını altyapı hizmetleriyle donattık. Donatmaya da devam ediyoruz. İl ve ilçe ziyaretlerimizde adliyelerimize gidiyor, fiziki şartları yerinde inceliyoruz. Hakimlerimizi, savcılarımızı, avukatlarımızı ve adliye personelimizi dinliyoruz. Duruşma salonlarından vatandaşlarımızın bekleme alanlarına kadar adliyenin günlük işleyişine bakıyoruz. Bir yerde personel ihtiyacı, başka bir yerde binanın yetersizliğe öne çıkıyor. Her adliyenin ihtiyacını yerinde tesis ediyor. Çözümün ilgi birikimlerimizle birlikte takip ediyoruz. Biz iş yürütüyoruz. Bizim derdimiz aziz milletimize layık olduğu değeri vermektir. Bunun ölçüsü de devletimizin görevlerini yerine getirmesidir. Birileri gibi lafta, politik cambazlıkla uğraşmıyoruz. Bizim iftira ve karalamalara harcayacak zamanımız yok. Bizim milletimizden gizli saklı bir ajanlığımız da yok. Bir iş kesime karşı basmalı bir davranış olmadı ve olamaz" dedi.

FON SORUŞTURMASINDA SON DURUM: "KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMIYORUZ"

"Amacımız iyi niyetli yatırımcıyı ve vatandaşımızın hakkını korumaktır"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarına ilişkin, "Fon soruşturmalarında manipülasyon, piyasa dolandırıcılığı ve suçtan elde edilen gelirlerin aklanması iddialarını içeren bir suç yapılanmasıyla mücadele ediyoruz. Amacımız iyi niyetli yatırımcıyı ve vatandaşımızın hakkını korumaktır. Her işlem kayıt altındadır. Yurt dışına çıkarıldığı değerlendirilen varlıkların da izini sürüyoruz. Devletin bütün kurumları eş güdüm içerisinde çalışmaktadır" dedi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, iyi niyetli yatırımcıların ve vatandaşların haklarının korunması amacıyla gerekli bütün tedbirlerin alındığını belirterek, yargının dosyaları kişilerin isimlerine ve makamlarına bakmaksızın değerlendirdiğini ifade etti. Yönetim mekanizmalarında görev yapan bazı kişilerin de söz konusu yapılanmanın içerisinde yer aldığının tespit edildiğini aktaran Gürlek, kamu görevlisi olmanın adli işlem yapılmasına engel olmadığını vurguladı. Gürlek, "Kimsenin gözünün yaşına bakmıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletin aleyhine faaliyet yürüten herkes hakkında gereğinin yapılacağı yönündeki açıklamasını hatırlatan Gürlek, 17 Eylül'den bu yana gündemlerinde bulunan fon meselesini açıkladıkları yol haritası doğrultusunda adım adım ilerlettiklerini kaydetti. İlgili bakanlıkların ve kurumların düzenli açıklamalar yaptığını, kendilerinin de süreci yakından takip ettiğini belirten Gürlek, mücadeleden en küçük bir taviz verilmeyeceğini ifade etti. Fon meselesinin ilk ortaya çıktığı dönemde kararlı bir tutum sergileyeceklerini söylediklerini hatırlatan Gürlek, milletin hak ve hukukunu koruma konusundaki duruşlarının herkes tarafından anlaşıldığına inandığını dile getirdi.

Devletin bütün kurumlarının görevlerinin başında olduğunu vurgulayan Gürlek, soruşturma kapsamında fahiş kazanç elde ettiği belirlenen gerçek ve tüzel kişilerin tamamı hakkında adli işlem yapıldığını bildirdi. İlgili kişiler hakkında tutuklama ve adli kontrol, mal varlıkları bakımından ise el koyma tedbirlerinin uygulandığını belirten Gürlek, "Milletin aleyhine faaliyet yürütenleri asla affetmeyiz" ifadelerini kullandı.

"464 ŞÜPHELİ BULUNUYOR"

Yargının farklı konularda aceleci davrandığını ileri süren bazı kişilerin fon soruşturmasındaki tutumlarını eleştiren Gürlek, adli ve ekonomik sürecin ilgili kurullar tarafından en hassas şekilde yürütüldüğünü söyledi. Her kurumun kendi sorumluluğuna düşen konuları titizlikle ele aldığını belirten Gürlek, bilgi ve belge olmadan dedikodular üzerinden kamuoyunda algı oluşturulmasına gerek olmadığını ifade etti.

9 Kasım 2026 itibarıyla soruşturma kapsamında 464 şüphelinin bulunduğunu açıklayan Gürlek, bunlardan 120'sinin tutuklu olduğunu, 262 kişi hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını bildirdi. Firari 40 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığını belirten Gürlek, ayrıca 386 gerçek kişi ile 106 tüzel kişinin mal varlıklarına tedbir konulduğunu ve banka hesaplarına bloke uygulandığını kaydetti.

32 MİLYAR LİRA GERİ İADE KAPSAMINA ALINDI

Tutuklu şüpheliler arasında daha önce üst düzey bürokratik görevlerde bulunan kişilerin de yer aldığını belirten Gürlek, iki BDDK başkan yardımcısı, Türkiye Sigorta, Borsa İstanbul ve Takasbank genel müdürleri ile SPK'nın eski bir başkan vekilinin tutuklu bulunduğunu açıkladı. SPK'nın eski başkanı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını aktaran Gürlek, her şüphelinin hukuki durumunun dosyasında bulunan deliller üzerinden adli makamlarca değerlendirildiğini ifade etti.

Geri iade sürecinin de devam ettiğini belirten Gürlek, 9 Kasım itibarıyla yaklaşık 32 milyar lira değerinde para, taşınmaz ve hisse senedinin TMSF bünyesinde geri iade kapsamına alındığını bildirdi. Tahsilatı tamamlanan fonlarda vatandaşlara ödemelerin yapıldığını kaydeden Gürlek, diğer fonlarda da tasfiye işlemlerinin ilerlemesine bağlı olarak ödemelerin sürdürülmesi için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Yargı sürecinde gerçek sorumluların ortaya çıkarılması için hassasiyetle çalışıldığını ifade eden Gürlek, sürecin tamamlanmasıyla kimin haklı, kimin haksız olduğunun ortaya çıkacağını belirtti. Yanlış yapanların kendi çevrelerinden olması halinde dahi gerekenin yapılacağını vurgulayan Gürlek, "Biz yanlış yapanı, milleti soyanı şehir şehir dolaşıp savunmayacağız. Alnımızın akıyla yargı önüne teslim edeceğiz ve ediyoruz" dedi. Bazı isimler üzerinden de bu kararlılıklarının görüldüğünü dile getiren Gürlek, "Biz kendi göbeğimizi kendimiz keseriz" ifadelerini kullandı.