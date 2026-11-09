Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçesini sundu.

YENİ PARTİLİ VEKİLİN İDDİALARINA BAKAN GÜRLEK'TEN CEVAP

Yeni Parti Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili iddiaları üzerine Bakan Gürlek, açıklamalarda bulundu.

"ÖZEL BİR KORUMA KOLLAMA YOK"

Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili SPK tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlatan Bakan Gürlek, "Suç duyurusundan sonra savcılık ifadeye çağırdı ve daha sonra da Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve TCK 220. maddeden tutuklama kararı verdi. Özel olarak bir koruma kollama yok. Sayın vekilim bilgi eksikliğiniz var önce bunları bilin" dedi.