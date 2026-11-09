Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçesini sundu.
Yeni Parti Milletvekili Tahsin Ocaklı'nın Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili iddiaları üzerine Bakan Gürlek, açıklamalarda bulundu.
Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili SPK tarafından suç duyurusunda bulunulduğunu hatırlatan Bakan Gürlek, "Suç duyurusundan sonra savcılık ifadeye çağırdı ve daha sonra da Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve TCK 220. maddeden tutuklama kararı verdi. Özel olarak bir koruma kollama yok. Sayın vekilim bilgi eksikliğiniz var önce bunları bilin" dedi.