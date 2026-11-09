TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 23:35
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 23:59

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten YENİ Partili Özer'e "Var mısın?" çıkışı: "Gel dokunulmazlığı kaldıralım"

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanı Akın Gürlek ile YENİ Parti İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer arasında tartışma yaşandı. Özer'in iddiaları üzerine Bakan Gürlek "Gel senin dokunulmazlığını da kaldıralım benim de kaldıralım. Var mısın?" diye seslendi.

Avatar
Editor
 Banu İriç
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten YENİ Partili Özer'e
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
09.11.2026
saat ikonu 23:35
|
GÜNCELLEME:
09.11.2026
saat ikonu 23:59

(TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ile İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer arasında, Gürlek hakkındaki tapu iddialarına ilişkin tartışma yaşandı. Gürlek, Özer'e, "Hakkında fezleke Meclise geldi. Gel senin dokunulmazlığını da kaldıralım, benim de kaldıralım. Var mısın?" dedi.
 

HABERİN ÖZETİ

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten YENİ Partili Özer'e "Var mısın?" çıkışı: "Gel dokunulmazlığı kaldıralım"

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanı Akın Gürlek ile YENİ Parti İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer arasında, Gürlek hakkındaki tapu iddiaları ve Özer'in fezlekesi üzerinden tartışma yaşandı.
YENİ Parti İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığı ile yasal gelirleri arasındaki farkın açıklanması gerektiğini belirtti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, tapu kayıtlarının tamamının mahkemeye geldiğini ifade ederek, Özer'in İBB süreciyle ilgili iddialarda bulundu.
Gürlek, Özer'e hitaben, "Hakkında fezleke Meclise geldi. Gel senin dokunulmazlığını da kaldıralım, benim de kaldıralım. Var mısın?" dedi.
Adem Soytekin'in yargılamasında, Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla paraların Turan Taşkın Özer'in evine götürüldüğünün iddia edildiği belirtildi.
Yakup Öner'in duruşmada, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Özer'in de para kulelerinde bulunduğunu söylediği aktarıldı.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten YENİ Partili Özer'e "Var mısın?" çıkışı: "Gel dokunulmazlığı kaldıralım"

ADALET BAKANLIĞI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE TARTIŞMA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşmelerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek ile YENİ Parti İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer arasında tartışma yaşandı. Özer, Gürlek'in mal varlığı ile yasal gelirleri arasındaki farkın açıklanması gerektiğini belirtti. Gürlek'in 17 Mart 2026 tarihli açıklamasını hatırlatan Özer, "Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir" dedi.

Özer, "İşte gidildi ve Bakanlığın denetimi altındaki yargı merciinin kararı bu. Bir kamu görevlisinin mal varlığı tartışma konusu olmuşken, bu tartışmaya açıklık getirebilecek kayıtların dosyaya getirtilmemesini nasıl açıklayacağız?" diye konuştu.
 

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten YENİ Partili Özer'e "Var mısın?" çıkışı: "Gel dokunulmazlığı kaldıralım"

"GEL SENİN DOKUNULMAZLIĞINI DA KALDIRALIM, BENİM DE KALDIRALIM VAR MISIN?"

Özer'in açıklamasının ardından söz alan Bakan Gürlek, kendisi hakkındaki tapu kayıtlarının tamamının mahkemeye geldiğini belirterek, "Tüm tapu kayıtları geldi, gidip bakabilirsiniz. Şimdi ben Turan Taşkın Özer milletvekilimizin aslında İBB sürecini anlatmak istiyorum. Kendisi çok iyi biliyor. Bakın, bakın Adem Soytekin hem soruşturmada hem mahkemedeki yargılamasında ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki ‘6 Mart 2025 tarihinde İBB operasyonlarından önce Florya'da 'nun başkanlık konutunda bir toplantı yapıldı. Ekrem İmamoğlu operasyon yapılacak tedbir alın dediğinde bu paraları o gün o akşam, Turan Taşkın Özer'in evine götürdük' diyor. Şu an eğer sen milletvekili olmasan evin aranacaktı Turan Taşkın Özer. Bunu sen de biliyorsun, Adem Soytekin bunu bizzat duruşmada da söyledi. Özer hakkındaki fezleke Mecliste. Gel kaldıralım. Benim hakkımda da kaldıralım dokunulmazlığı. Yakup Öner ne diyor biliyor musun bak duruşmada? Yakup Öner diyor ki ‘Para kulelerinde Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Özer de vardı' diyor. Bakın Özer o gün sen emaneten paraları evine taşıdın. Milletvekili dokunulmazlığından yararlandın. Ben senin hakkında bunu söylüyorum. Hakkında fezleke Meclise geldi. Gel senin dokunulmazlığını da kaldıralım, benim de kaldıralım. Var mısın?"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Yeni Parti'de kritik hafta: 81 ilde 3 bin sandık kurulacak
Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten Fatma Betül Sayan Kaya açıklaması
ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#türkiye büyük millet meclisi
#Yeni Parti
#Turan Taşkın Özer
#Adalet Bakanı Akın Gürlek
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.