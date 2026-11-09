Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanı Akın Gürlek ile YENİ Parti İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer arasında, Gürlek hakkındaki tapu iddialarına ilişkin tartışma yaşandı. Gürlek, Özer'e, "Hakkında fezleke Meclise geldi. Gel senin dokunulmazlığını da kaldıralım, benim de kaldıralım. Var mısın?" dedi.



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HABERİN ÖZETİ Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek'ten YENİ Partili Özer'e "Var mısın?" çıkışı: "Gel dokunulmazlığı kaldıralım" TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanı Akın Gürlek ile YENİ Parti İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer arasında, Gürlek hakkındaki tapu iddiaları ve Özer'in fezlekesi üzerinden tartışma yaşandı. YENİ Parti İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mal varlığı ile yasal gelirleri arasındaki farkın açıklanması gerektiğini belirtti. Adalet Bakanı Akın Gürlek, tapu kayıtlarının tamamının mahkemeye geldiğini ifade ederek, Özer'in İBB süreciyle ilgili iddialarda bulundu. Gürlek, Özer'e hitaben, "Hakkında fezleke Meclise geldi. Gel senin dokunulmazlığını da kaldıralım, benim de kaldıralım. Var mısın?" dedi. Adem Soytekin'in yargılamasında, Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla paraların Turan Taşkın Özer'in evine götürüldüğünün iddia edildiği belirtildi. Yakup Öner'in duruşmada, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Özer'in de para kulelerinde bulunduğunu söylediği aktarıldı.

ADALET BAKANLIĞI BÜTÇE GÖRÜŞMELERİNDE TARTIŞMA

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Adalet Bakanlığının 2027 yılı bütçesi görüşmelerinde Adalet Bakanı Akın Gürlek ile YENİ Parti İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer arasında tartışma yaşandı. Özer, Gürlek'in mal varlığı ile yasal gelirleri arasındaki farkın açıklanması gerektiğini belirtti. Gürlek'in 17 Mart 2026 tarihli açıklamasını hatırlatan Özer, "Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir" dedi.

Özer, "İşte gidildi ve Bakanlığın denetimi altındaki yargı merciinin kararı bu. Bir kamu görevlisinin mal varlığı tartışma konusu olmuşken, bu tartışmaya açıklık getirebilecek kayıtların dosyaya getirtilmemesini nasıl açıklayacağız?" diye konuştu.



"GEL SENİN DOKUNULMAZLIĞINI DA KALDIRALIM, BENİM DE KALDIRALIM VAR MISIN?"

Özer'in açıklamasının ardından söz alan Bakan Gürlek, kendisi hakkındaki tapu kayıtlarının tamamının mahkemeye geldiğini belirterek, "Tüm tapu kayıtları geldi, gidip bakabilirsiniz. Şimdi ben Turan Taşkın Özer milletvekilimizin aslında İBB sürecini anlatmak istiyorum. Kendisi çok iyi biliyor. Bakın, bakın Adem Soytekin hem soruşturmada hem mahkemedeki yargılamasında ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki ‘6 Mart 2025 tarihinde İBB operasyonlarından önce Florya'da Ekrem İmamoğlu'nun başkanlık konutunda bir toplantı yapıldı. Ekrem İmamoğlu operasyon yapılacak tedbir alın dediğinde bu paraları o gün o akşam, Turan Taşkın Özer'in evine götürdük' diyor. Şu an eğer sen milletvekili olmasan evin aranacaktı Turan Taşkın Özer. Bunu sen de biliyorsun, Adem Soytekin bunu bizzat duruşmada da söyledi. Özer hakkındaki fezleke Mecliste. Gel kaldıralım. Benim hakkımda da kaldıralım dokunulmazlığı. Yakup Öner ne diyor biliyor musun bak duruşmada? Yakup Öner diyor ki ‘Para kulelerinde Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Özer de vardı' diyor. Bakın Özer o gün sen emaneten paraları evine taşıdın. Milletvekili dokunulmazlığından yararlandın. Ben senin hakkında bunu söylüyorum. Hakkında fezleke Meclise geldi. Gel senin dokunulmazlığını da kaldıralım, benim de kaldıralım. Var mısın?"