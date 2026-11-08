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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 10:28

Yeni Parti'de kritik hafta: 81 ilde 3 bin sandık kurulacak

Yeni Parti'de 14-15 Kasım'da yapılacak 1. Olağan Kurultay öncesi genel başkanlık için ön seçim gerçekleştirilecek. 81 ilde kurulacak 3 bin sandıkta parti üyeleri oy kullanırken, kurultayda binden fazla delege genel başkan ve parti yönetimini belirleyecek.

Avatar
Editor
 Baran Aksoy
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Yeni Parti'de kritik hafta: 81 ilde 3 bin sandık kurulacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 09:48
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 10:28

'de 14-15 Kasım'da gerçekleştirilecek 1. Olağan Kurultay öncesinde için ön seçim yapılacak. Partinin 81 ildeki il ve ilçe başkanlıklarında toplam 3 bin sandık kurulacak.

HABERİN ÖZETİ

Yeni Parti'de kritik hafta: 81 ilde 3 bin sandık kurulacak

Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.
Yeni Parti, 14-15 Kasım'da gerçekleştireceği 1. Olağan Kurultay öncesinde genel başkanlık için ön seçim yapacak.
Genel başkanlık için ön seçim, 5 Kasım'dan önce partiye üye olan herkesin katılımıyla partinin il ve ilçe başkanlıklarında kurulacak toplam 3 bin sandıkta gerçekleşecek.
Kurultayda genel başkanın yanı sıra 80 üyeden oluşan Parti Meclisi ve 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu da belirlenecek.
Kurultayda binden fazla delege oy kullanacak.
Bilgi Okunma süresi 18 saniyeye düşürüldü.

5 KASIM'DAN ÖNCE ÜYE OLANLAR OY KULLANABİLECEK

Partide 26 Ağustos'ta başlayan olağan kurultay sürecinde, il ve ilçe yönetimlerinin belirlenmesi için ilk olarak üyelerin katılımıyla ön seçimler gerçekleştirildi. Ardından delege oylarıyla kongreler tamamlandı.

Genel başkanlık ön seçiminde ise 5 Kasım'dan önce partiye üye olan herkes oy kullanabilecek. Oy verme işlemleri partinin il ve ilçe başkanlıklarında yapılacak.

Yeni Parti'de kritik hafta: 81 ilde 3 bin sandık kurulacak

BİNDEN FAZLA DELEGE SANDIK BAŞINA GİDECEK

İki gün sürecek 1. Olağan Kurultay'da binden fazla delege oy kullanacak. Kurultayda genel başkanın yanı sıra 80 üyeden oluşan Parti Meclisi ile 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu da belirlenecek.

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#genel başkanlık
#Yeni Parti
#İl Başkanlığı
#Olağan Kurultay
#İlçe Başkanlığı
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