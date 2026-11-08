Yeni Parti'de kritik hafta: 81 ilde 3 bin sandık kurulacak

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İstanbul
Yeni Parti'de 14-15 Kasım'da gerçekleştirilecek 1. Olağan Kurultay öncesinde genel başkanlık için ön seçim yapılacak. Partinin 81 ildeki il ve ilçe başkanlıklarında toplam 3 bin sandık kurulacak.
Partide 26 Ağustos'ta başlayan olağan kurultay sürecinde, il ve ilçe yönetimlerinin belirlenmesi için ilk olarak üyelerin katılımıyla ön seçimler gerçekleştirildi. Ardından delege oylarıyla kongreler tamamlandı.
Genel başkanlık ön seçiminde ise 5 Kasım'dan önce partiye üye olan herkes oy kullanabilecek. Oy verme işlemleri partinin il ve ilçe başkanlıklarında yapılacak.
İki gün sürecek 1. Olağan Kurultay'da binden fazla delege oy kullanacak. Kurultayda genel başkanın yanı sıra 80 üyeden oluşan Parti Meclisi ile 15 üyeli Yüksek Disiplin Kurulu da belirlenecek.