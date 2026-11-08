AKOM'dan İstanbul için kritik tahmin: Tarih verildi, kuvvetli sağanak geliyor

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İstanbul
İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi devam ediyor. AKOM, 7 günlük hava durumu raporunu sosyal meyda hesabından paylaştı.
Hafta ortasına kadar Karadeniz üzerinden etkisini sürdürecek sistem nedeniyle İstanbul'da parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Özellikle sabahın erken saatlerinde hafif yağış geçişleri görülebileceği belirtilirken sıcaklıkların 12-14 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.
AKOM'un haftalık tahmin raporunda, 10 Kasım Salı günü İstanbul'da hafif yağmur beklendiği belirtildi. Salı günü yağış miktarının metrekareye 2-5 kilogram arasında olacağı öngörülüyor.
12 Kasım Perşembe günü de yer yer hafif yağış geçişleri beklenirken haftanın en dikkat çekici yağışının 14 Kasım Cumartesi günü yaşanacağı tahmin ediliyor.
Cumartesi günü aralıklı sağanak yağmurla birlikte metrekareye 5-12 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.
|Tarih
|Hava durumu
|Sıcaklık
|9 Kasım Pazartesi
|Parçalı ve az bulutlu
|7-12°C
|10 Kasım Salı
|Parçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu
|8-13°C
|11 Kasım Çarşamba
|Parçalı çok bulutlu
|9-16°C
|12 Kasım Perşembe
|Parçalı çok bulutlu
|12-18°C
|13 Kasım Cuma
|Parçalı çok bulutlu
|12-20°C
|14 Kasım Cumartesi
|Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu
|10-15°C