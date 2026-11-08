İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının etkisi devam ediyor. AKOM, 7 günlük hava durumu raporunu sosyal meyda hesabından paylaştı.

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HABERİN ÖZETİ AKOM'dan İstanbul için kritik tahmin: Tarih verildi, kuvvetli sağanak geliyor İstanbul ve Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının ardından AKOM 7 günlük hava durumu raporunu paylaştı. İstanbul'da hafta ortasına kadar parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak ve sıcaklıklar 12-14 derece civarında seyredecek. 10 Kasım Salı günü İstanbul'da metrekareye 2-5 kilogram arasında hafif yağmur bekleniyor. 14 Kasım Cumartesi günü ise aralıklı sağanak yağmurla birlikte metrekareye 5-12 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor. Haftanın gün gün hava durumu ve sıcaklık bilgileri tablo halinde sunulmuştur.

Hafta ortasına kadar Karadeniz üzerinden etkisini sürdürecek sistem nedeniyle İstanbul'da parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Özellikle sabahın erken saatlerinde hafif yağış geçişleri görülebileceği belirtilirken sıcaklıkların 12-14 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

YAĞMUR BULUTLARI GERİ GELİYOR

AKOM'un haftalık tahmin raporunda, 10 Kasım Salı günü İstanbul'da hafif yağmur beklendiği belirtildi. Salı günü yağış miktarının metrekareye 2-5 kilogram arasında olacağı öngörülüyor.

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

12 Kasım Perşembe günü de yer yer hafif yağış geçişleri beklenirken haftanın en dikkat çekici yağışının 14 Kasım Cumartesi günü yaşanacağı tahmin ediliyor.

Cumartesi günü aralıklı sağanak yağmurla birlikte metrekareye 5-12 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

GÜN GÜN İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU