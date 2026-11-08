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Editor
 | Baran Aksoy
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 09:41

AKOM'dan İstanbul için kritik tahmin: Tarih verildi, kuvvetli sağanak geliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), yeni haftanın hava tahmin raporunu yayımladı. Sibirya kökenli soğuk havanın etkisini sürdürdüğü İstanbul'da önümüzdeki günlerde sıcaklıkların 20 dereceye kadar yükselmesi beklenirken, yeni sağanak yağışla birlikte yeniden düşüş yaşanacak. AKOM, sağanak yağış için tarih verdi. İşte detayları...

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Editor
 Baran Aksoy
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AKOM'dan İstanbul için kritik tahmin: Tarih verildi, kuvvetli sağanak geliyor
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
08.11.2026
saat ikonu 09:34
|
GÜNCELLEME:
08.11.2026
saat ikonu 09:41

başta olmak üzere Türkiye'nin büyük bölümünde kökenli soğuk hava dalgasının etkisi devam ediyor. , 7 günlük raporunu sosyal meyda hesabından paylaştı.

HABERİN ÖZETİ

AKOM'dan İstanbul için kritik tahmin: Tarih verildi, kuvvetli sağanak geliyor

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
İstanbul ve Türkiye'nin büyük bölümünde etkili olan Sibirya kökenli soğuk hava dalgasının ardından AKOM 7 günlük hava durumu raporunu paylaştı.
İstanbul'da hafta ortasına kadar parçalı bulutlu bir gökyüzü hakim olacak ve sıcaklıklar 12-14 derece civarında seyredecek.
10 Kasım Salı günü İstanbul'da metrekareye 2-5 kilogram arasında hafif yağmur bekleniyor.
14 Kasım Cumartesi günü ise aralıklı sağanak yağmurla birlikte metrekareye 5-12 kilogram yağış düşmesi öngörülüyor.
Haftanın gün gün hava durumu ve sıcaklık bilgileri tablo halinde sunulmuştur.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.

Hafta ortasına kadar üzerinden etkisini sürdürecek sistem nedeniyle İstanbul'da parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması bekleniyor. Özellikle sabahın erken saatlerinde hafif yağış geçişleri görülebileceği belirtilirken sıcaklıkların 12-14 derece civarında seyredeceği öngörülüyor.

AKOM'dan İstanbul için kritik tahmin: Tarih verildi, kuvvetli sağanak geliyor

YAĞMUR BULUTLARI GERİ GELİYOR

AKOM'un haftalık tahmin raporunda, 10 Kasım Salı günü İstanbul'da hafif yağmur beklendiği belirtildi. Salı günü yağış miktarının metrekareye 2-5 kilogram arasında olacağı öngörülüyor.

AKOM'dan İstanbul için kritik tahmin: Tarih verildi, kuvvetli sağanak geliyor

CUMARTESİ GÜNÜNE DİKKAT

12 Kasım Perşembe günü de yer yer hafif yağış geçişleri beklenirken haftanın en dikkat çekici yağışının 14 Kasım Cumartesi günü yaşanacağı tahmin ediliyor. 

Cumartesi günü aralıklı sağanak yağmurla birlikte metrekareye 5-12 kilogram yağış düşmesi bekleniyor.

GÜN GÜN İSTANBUL HAVA DURUMU RAPORU

TarihHava durumuSıcaklık
9 Kasım PazartesiParçalı ve az bulutlu7-12°C
10 Kasım SalıParçalı çok bulutlu, hafif yağmurlu8-13°C
11 Kasım ÇarşambaParçalı çok bulutlu9-16°C
12 Kasım PerşembeParçalı çok bulutlu12-18°C
13 Kasım CumaParçalı çok bulutlu12-20°C
14 Kasım CumartesiÇok bulutlu, aralıklı sağanak yağmurlu10-15°C
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#İstanbul
#hava durumu
#karadeniz
#Akom
#Sibirya
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