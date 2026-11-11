İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçuna ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı dahil 3 kişinin daha tutuklandığı bildirildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Fon soruşturmasında 3 tutuklama daha: Eski Takasbank Genel Müdürü de listede Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşanırken, üç isim daha tutuklandı. Eski Takasbank Genel Müdürü Yunus Arıncı tutuklandı. OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ömer Gülkan tutuklandı. Adil Katılım Bankası Kurucu Ortağı Ali Paslı tutuklandı.

FON SORUŞTURMASINDA 3 İSİM DAHA TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında tutuklandığı bildirilen isimler şöyle:

Yunus Arıncı: Eski Takasbank Genel Müdürü

Murat Ömer Gülkan: OMG Capital Advisors Yönetim Kurulu Başkanı

Ali Paslı: Adil Katılım Bankası Kurucu Ortağı

SORUŞTURMA GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da dün adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.

Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in de tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilmişti.