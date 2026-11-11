Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Kasım Çarşamba günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış beklendiği bildirildi. Açıklamada İstanbul için saat verildi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 11 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok il için kritik uyarı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Kasım Çarşamba günü için Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda yerel yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam ve gece saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artması, ancak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayları bekleniyor.

BU İLLERDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Kıyı Ege ile Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur'un batısı, Antalya'nın doğu kıyı kesimleri, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Karabük çevrelerinde sağanak beklendiği bildirildi.

BALIKESİR İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam ve gece saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini duyurdu.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Ancak sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda yerel yağmur ve sağanak yağış beklendiği bildirildi.

11 KASIM ÇARŞAMBA GÜNCEL HAVA DURUMU

Bölge Şehir Sıcaklık Hava Durumu MARMARA BURSA 21°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı ÇANAKKALE 20°C Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı İSTANBUL 19°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı KIRKLARELİ 18°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı EGE DENİZLİ 19°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı İZMİR 21°C Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı MANİSA 20°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı MUĞLA 17°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı AKDENİZ ADANA 20°C Parçalı bulutlu ANTALYA 22°C Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde doğu kıyı kesimleri sağanak yağışlı BURDUR 16°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı HATAY 19°C Parçalı bulutlu İÇ ANADOLU ANKARA 10°C Parçalı ve çok bulutlu ÇANKIRI 11°C Parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR 12°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA 13°C Parçalı bulutlu BATI KARADENİZ BOLU 14°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu DÜZCE 18°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu KASTAMONU 12°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu ZONGULDAK 18°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ AMASYA 13°C Parçalı ve çok bulutlu RİZE 15°C Parçalı bulutlu SAMSUN 17°C Parçalı ve çok bulutlu TRABZON 15°C Parçalı bulutlu DOĞU ANADOLU ERZURUM 5°C Parçalı bulutlu KARS 5°C Parçalı bulutlu MALATYA 12°C Parçalı bulutlu VAN 7°C Parçalı bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU DİYARBAKIR 14°C Parçalı bulutlu MARDİN 11°C Parçalı bulutlu SİİRT 13°C Parçalı bulutlu ŞANLIURFA 16°C Parçalı bulutlu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinin yer erel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların akşam ve gece saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BURSA °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

DENİZLİ °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Burdur'un batısı ile Antalya'nın doğu kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresi'nde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ADANA °C, 20°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde doğu kıyı kesimleri sağanak yağışlı

BURDUR °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 13°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop, akşam saatlerinden itibaren Düzce ve Zonguldak çevreleri ile gece saatlerinde Bolu, Kastamonu kıyıları ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu

KASTAMONU °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu

ZONGULDAK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 15°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 5°C

Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 12°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 11°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 13°C

Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı bulutlu