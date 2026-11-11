11 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok il için kritik uyarı

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İstanbul
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 11 Kasım Çarşamba günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış beklendiği bildirildi. Açıklamada İstanbul için saat verildi.
Kıyı Ege ile Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur'un batısı, Antalya'nın doğu kıyı kesimleri, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Karabük çevrelerinde sağanak beklendiği bildirildi.
Meteoroloji, Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam ve gece saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini duyurdu.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Ancak sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda yerel yağmur ve sağanak yağış beklendiği bildirildi.
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık
|Hava Durumu
|MARMARA
|BURSA
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
|ÇANAKKALE
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
|İSTANBUL
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
|KIRKLARELİ
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
|EGE
|DENİZLİ
|19°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
|İZMİR
|21°C
|Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
|MANİSA
|20°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
|MUĞLA
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
|AKDENİZ
|ADANA
|20°C
|Parçalı bulutlu
|ANTALYA
|22°C
|Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde doğu kıyı kesimleri sağanak yağışlı
|BURDUR
|16°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
|HATAY
|19°C
|Parçalı bulutlu
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|10°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|ÇANKIRI
|11°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|ESKİŞEHİR
|12°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|KONYA
|13°C
|Parçalı bulutlu
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|14°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu
|DÜZCE
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu
|KASTAMONU
|12°C
|Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu
|ZONGULDAK
|18°C
|Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|13°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|RİZE
|15°C
|Parçalı bulutlu
|SAMSUN
|17°C
|Parçalı ve çok bulutlu
|TRABZON
|15°C
|Parçalı bulutlu
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|5°C
|Parçalı bulutlu
|KARS
|5°C
|Parçalı bulutlu
|MALATYA
|12°C
|Parçalı bulutlu
|VAN
|7°C
|Parçalı bulutlu
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|14°C
|Parçalı bulutlu
|MARDİN
|11°C
|Parçalı bulutlu
|SİİRT
|13°C
|Parçalı bulutlu
|ŞANLIURFA
|16°C
|Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinin yer erel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların akşam ve gece saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Burdur'un batısı ile Antalya'nın doğu kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresi'nde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
ADANA °C, 20°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde doğu kıyı kesimleri sağanak yağışlı
BURDUR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY °C, 19°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop, akşam saatlerinden itibaren Düzce ve Zonguldak çevreleri ile gece saatlerinde Bolu, Kastamonu kıyıları ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu
KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu
ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 15°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 15°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 5°C
Parçalı bulutlu
MALATYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 7°C
Parçalı bulutlu
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu
MARDİN °C, 11°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 13°C
Parçalı bulutlu
ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı bulutlu