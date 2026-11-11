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 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Özge Sönmez
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GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 07:41
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 07:47

11 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok il için kritik uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde beklenen hava durumuna ilişkin son tahminlerini paylaştı. İstanbul dahil birçok kentte sağanak yağışın etkili olacağı bildirilirken, sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi. İşte 11 Kasım Çarşamba güncel hava durumu...

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Editor
 Özge Sönmez
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KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 07:41
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 07:47

11 Kasım Çarşamba günü için güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yapılan değerlendirmede; , , Akdeniz ve Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış beklendiği bildirildi. Açıklamada için saat verildi. 

HABERİN ÖZETİ

11 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok il için kritik uyarı

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Kasım Çarşamba günü için Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış beklendiğini duyurdu.
Marmara, Ege, Akdeniz ve Batı Karadeniz'in bazı kesimlerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.
İstanbul'da akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda yerel yağmur ve sağanak yağış öngörülüyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam ve gece saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artması, ancak ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam etmesi tahmin ediliyor.
Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgelerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayları bekleniyor.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
11 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok il için kritik uyarı

BU İLLERDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR

Kıyı Ege ile Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, 'in güney ve batısı, Bursa, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Manisa, Uşak, Denizli, Burdur'un batısı, Antalya'nın doğu kıyı kesimleri, Düzce, Zonguldak, Bolu, Bartın, Kastamonu'nun kıyı kesimleri, Sinop ve Karabük çevrelerinde sağanak beklendiği bildirildi. 

11 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok il için kritik uyarı

BALIKESİR İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji, Balıkesir'in Edremit ilçesinde akşam ve gece saatlerinde yağışların yer yer kuvvetli olmasının beklendiğini duyurdu.

11 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok il için kritik uyarı

SICAKLIKLAR DÜŞECEK 

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece artması bekleniyor. Ancak sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

11 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok il için kritik uyarı

İSTANBUL'DA AKŞAM SAATLERİNE DİKKAT

İstanbul'da havanın parçalı ve çok bulutlu olması beklenirken, akşam saatlerinde Anadolu Yakası'nda yerel yağmur ve sağanak yağış beklendiği bildirildi. 

11 Kasım 2026 hava durumu | Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok il için kritik uyarı

11 KASIM ÇARŞAMBA GÜNCEL HAVA DURUMU 

BölgeŞehirSıcaklıkHava Durumu
MARMARABURSA21°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE20°CParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı
İSTANBUL19°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
KIRKLARELİ18°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
EGEDENİZLİ19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR21°CParçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
MANİSA20°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
MUĞLA17°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZADANA20°CParçalı bulutlu
ANTALYA22°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde doğu kıyı kesimleri sağanak yağışlı
BURDUR16°CParçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY19°CParçalı bulutlu
İÇ ANADOLUANKARA10°CParçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI11°CParçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR12°CParçalı ve çok bulutlu
KONYA13°CParçalı bulutlu
BATI KARADENİZBOLU14°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu
DÜZCE18°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu
KASTAMONU12°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu
ZONGULDAK18°CParçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA13°CParçalı ve çok bulutlu
RİZE15°CParçalı bulutlu
SAMSUN17°CParçalı ve çok bulutlu
TRABZON15°CParçalı bulutlu
DOĞU ANADOLUERZURUM5°CParçalı bulutlu
KARS5°CParçalı bulutlu
MALATYA12°CParçalı bulutlu
VAN7°CParçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR14°CParçalı bulutlu
MARDİN11°CParçalı bulutlu
SİİRT13°CParçalı bulutlu
ŞANLIURFA16°CParçalı bulutlu

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Çanakkale, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in güney ve batısı, Bursa, İstanbul'un Anadolu yakası, Kocaeli, Yalova ve Sakarya çevrelerinin yer erel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların akşam ve gece saatlerinde Balıkesir'in Edremit ilçesinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BURSA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde Anadolu yakası yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege ile öğle saatlerinden sonra Denizli, Uşak ve Manisa çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

DENİZLİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

İZMİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

MANİSA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde Burdur'un batısı ile Antalya'nın doğu kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresi'nde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ADANA °C, 20°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde doğu kıyı kesimleri sağanak yağışlı

BURDUR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde batı kesimleri yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

HATAY °C, 19°C
Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Bölge genelinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 13°C
Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Sinop, akşam saatlerinden itibaren Düzce ve Zonguldak çevreleri ile gece saatlerinde Bolu, Kastamonu kıyıları ve Karabük çevrelerinin yerel olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

BOLU °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yerel olmak üzere yağmurlu

DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu

KASTAMONU °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel olmak üzere yağmurlu

ZONGULDAK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yerel olmak üzere yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 15°C
Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 15°C
Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Bu sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 5°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 5°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 12°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 7°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis olayı bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 14°C
Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 11°C
Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 13°C
Parçalı bulutlu

ŞANLIURFA °C, 16°C
Parçalı bulutlu

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#İstanbul
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#Ege
#meteoroloji genel müdürlüğü
#marmara
#Gündem
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