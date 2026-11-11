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11 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında sürpriz dönüş: Fiyatlar yeniden yükselişte

KAYNAK:
Özge Sönmez
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GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 07:16
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GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 07:23
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1
altın

ABD ara seçimleriyle birlikte yükselişe geçen altın, yeni haftayı ciddi değer kayıplarıyla açmıştı. Düşüş trendini koruyan altın, 11 Kasım Çarşamba gününü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 11 Kasım Çarşamba 2026 altın fiyatları...

2
yarım altın

YARIM ALTIN 

Yarım Altın Alış: 20.906,46₺

Yarım Altın Satış: 21.451,53₺

3
tam altın

TAM ALTIN 

Tam Altın Alış: 41.943,99₺

Tam Altın Satış: 42.771,86₺

4
ATA ALTIN

ATA ALTIN 

Ata Altın Alış: 43.254,74₺

Ata Altın Satış: 44.346,28₺

5
çeyrek altın

ÇEYREK ALTIN 

Çeyrek Altın Alış: 10.486,00₺

Çeyrek Altın Satış: 10.725,77₺

6
gram altın

GRAM ALTIN 

Gram Altın Alış: 6.527,34₺

Gram Altın Satış: 6.528,31₺

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