11 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında sürpriz dönüş: Fiyatlar yeniden yükselişte

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İstanbul
ABD ara seçimleriyle birlikte yükselişe geçen altın, yeni haftayı ciddi değer kayıplarıyla açmıştı. Düşüş trendini koruyan altın, 11 Kasım Çarşamba gününü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 11 Kasım Çarşamba 2026 altın fiyatları...
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 20.906,46₺
Yarım Altın Satış: 21.451,53₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 41.943,99₺
Tam Altın Satış: 42.771,86₺
ATA ALTIN
Ata Altın Alış: 43.254,74₺
Ata Altın Satış: 44.346,28₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 10.486,00₺
Çeyrek Altın Satış: 10.725,77₺
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 6.527,34₺
Gram Altın Satış: 6.528,31₺