11 Kasım 2026 altın fiyatları | Altında sürpriz dönüş: Fiyatlar yeniden yükselişte

ABD ara seçimleriyle birlikte yükselişe geçen altın, yeni haftayı ciddi değer kayıplarıyla açmıştı. Düşüş trendini koruyan altın, 11 Kasım Çarşamba gününü yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 11 Kasım Çarşamba 2026 altın fiyatları...