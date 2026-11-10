Emlak Katılım Bankasının Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası paylarını devralmasına yönelik yürütülen yasal süreçlerde önemli bir aşama tamamlandı. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, gerekli tüm izin ve onayların alındığı bildirildi.

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HABERİN ÖZETİ Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim'i satın aldı: Resmen duyuruldu Emlak Katılım Bankası'nın Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nı satın alma işlemleri için gerekli izin ve onaylar alındı. Emlak Katılım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, pay devir işlemleriyle ilgili süreçlerin tamamlandığı ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli izin ve onayların alındığı belirtildi. Bu süreçler T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde yürütüldü.

EMLAK KATILIM'DAN RESMÎ AÇIKLAMA

KAP açıklaması şöyle:

"Bankamızın Kamuyu Aydınlatma Platformunda daha önce yayımlanan özel durum açıklamaları ile Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik süreç hakkında kamuoyuna bilgi verilmiştir.

Pay devir işlemlerine ilişkin olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde yürütülen süreçler tamamlanmış ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli izin ve onaylar alınmıştır."