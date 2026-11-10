Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim'i satın aldı: Resmen duyuruldu

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İstanbul
Emlak Katılım Bankasının Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası paylarını devralmasına yönelik yürütülen yasal süreçlerde önemli bir aşama tamamlandı. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, gerekli tüm izin ve onayların alındığı bildirildi.
KAP açıklaması şöyle:
"Bankamızın Kamuyu Aydınlatma Platformunda daha önce yayımlanan özel durum açıklamaları ile Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik süreç hakkında kamuoyuna bilgi verilmiştir.
Pay devir işlemlerine ilişkin olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde yürütülen süreçler tamamlanmış ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli izin ve onaylar alınmıştır."