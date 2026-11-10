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Editor
 | Özge Sönmez
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 13:13

Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim'i satın aldı: Resmen duyuruldu

Emlak Katılım Bankası, Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş. paylarının devralınmasına ilişkin süreçte önemli bir gelişme yaşandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, devir işlemleri için gerekli tüm izin ve onayların alındığı bildirildi.

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Editor
 Özge Sönmez
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Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim'i satın aldı: Resmen duyuruldu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.11.2026
saat ikonu 12:58
|
GÜNCELLEME:
10.11.2026
saat ikonu 13:13

Emlak Katılım Bankasının Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası paylarını devralmasına yönelik yürütülen yasal süreçlerde önemli bir aşama tamamlandı. Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, gerekli tüm izin ve onayların alındığı bildirildi.

HABERİN ÖZETİ

Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim'i satın aldı: Resmen duyuruldu

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Emlak Katılım Bankası'nın Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nı satın alma işlemleri için gerekli izin ve onaylar alındı.
Emlak Katılım'dan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, pay devir işlemleriyle ilgili süreçlerin tamamlandığı ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli izin ve onayların alındığı belirtildi.
Bu süreçler T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde yürütüldü.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Emlak Katılım, Katılımevim ve Birevim'i satın aldı: Resmen duyuruldu

EMLAK KATILIM'DAN RESMÎ AÇIKLAMA

KAP açıklaması şöyle:

"Bankamızın Kamuyu Aydınlatma Platformunda daha önce yayımlanan özel durum açıklamaları ile Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş., Birevim Tasarruf Finansman A.Ş. ve İktisat Katılım Bankası A.Ş. paylarının devralınmasına yönelik süreç hakkında kamuoyuna bilgi verilmiştir.

Pay devir işlemlerine ilişkin olarak T.C. Kamu Sermayeli Kuruluş ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Rekabet Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu nezdinde yürütülen süreçler tamamlanmış ve ilgili mevzuat uyarınca gerekli izin ve onaylar alınmıştır."

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ETİKETLER
#hazine ve maliye bakanlığı
#Emlak Katılım Bankası
#Katılımevim
#İktisat Katılım Bankası
#Birevim
#Gündem
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