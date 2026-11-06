2026 pastırma sıcakları ne zaman? Pastırma sıcakları hangi tarihlerde gerçekleşecek?

Pastırma sıcakları ya da pastırma yazı olarak bilinen sıcak hava, genellikle sonbahar mevsiminde Ekim sonu ve Kasım ortasına kadar olan süreçte kimi zaman birkaç günlük kimi zaman da haftalık olarak etkisini gösterebiliyor. Son günlerde etkisini gösteren soğuk hava ve sağanak yağışların ardından pastırma sıcaklarının bu yıl gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. Peki 2026 pastırma sıcakları ne zaman, hangi tarihlerde? Pastırma sıcakları bitti mi?

PASTIRMA SICAKLARI NE ZAMAN?

Pastırma sıcakları, genellikle sonbahar mevsiminin Ekim ayının sonundan Kasım ayının başına, bazen de ortasına kadar etkisini gösterebilen belirli gün veya belirli bir haftanın ısınmasına verilen isimdir. Pastırma sıcakları kimi yıllarda bir hafta boyunca etkili olabilirken kimi yıllarda da hiç gerçekleşmeyebilir.

PASTIRMA SICAKLARI NEDİR?

Pastırma sıcakları veya pastırma yazı, sonbaharın son dönemlerinde havaların iyice soğumasının ardından kısa süreli gerçekleşen sıcak ve güneşli günlere verilen isimdir. Bu dönemde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerine çıkabilir. Her yıl aynı tarihlerde görülmeyen pastırma sıcakları bazı yıllarda hiç görülmüyor.

Bu hava olayına Pastırma sıcağı denilmesi ise geleneksel pastırma hazırlama sürecine dayanıyor. Pastırma hazırlığı yapılırken etlerin kurutulması için elverişli olan bu dönem, zamanla halk arasında pastırma sıcağı veya pastırma yazı olarak anılmaya başlandı.

PASTIRMA SICAKLARI NASIL OLUŞUR?

Pastırma sıcaklarının oluşması atmosferdeki basınç ve hava kütleleri ile doğrudan ilişkili. Yüksek basınç koşullarının etkisiyle yağış ve bulutlanmalar azalabiliyor, sıcaklık yükseliyor ve gökyüzü açılarak güneşli günler yaşanabiliyor. Bu durum gündüz hava sıcaklığının yükselmesine zemin hazırlarken gece saatlerinde hava sıcaklığının düşmesine sebebiyet verebiliyor.